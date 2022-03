Es una persona de la máxima confianza del presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y también un puntal del Govern de Aragonès. Su paso por Interior no dejará a nadie indiferente, con un verdadero alud de cambios que ha comportado incluso el cambio de toda la cúpula de los Mossos, empezando por el icónico mayor Josep Lluís Trapero. Repasamos con Elena toda esta transformación del cuerpo de Mossos d'Esquadra y explica por primera vez en un medio el proyecto para la redacción de una nueva ley para la policía catalana que acaba de anunciar.

La actualidad está marcada por la guerra de Ucrania con la invasión del ejército ruso. ¿Cómo lo está viviendo y qué tareas ha desarrollado el departament d’Interior al respecto?

Con mucha tristeza y preocupación en cuanto al drama humano que está sufriendo la gente de Ucrania. Es un conflicto que está provocando y provocará cambios muy profundos en el orden mundial y en las relaciones internacionales. Estuve unos días en Ucrania e impacta ver sitios que reconoces devastados. Desde el punto de vista del departament hemos realizado un seguimiento inmediato de todas las necesidades que planteen las comunidades de ucranianos en Catalunya y hemos asegurado la protección de los consulados, además de velar por la seguridad de las movilizaciones que se puedan convocar. Hacemos un análisis diario de situación de lo que puede generar el conflicto.

Tienen intención de tramitar una nueva Ley de la Policía de la Generalitat que sustituya a la de 1994. ¿Cuál es el objetivo?

Queremos actualizar una ley muy antigua. Apenas existían ni los móviles. La práctica diaria del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, de las policías locales o de los Agents Rurals supera la ley en la realidad. La policía de proximidad, la mediación, la intervención previa, protocolos de transparencia, etcétera, son conceptos que la ley no contempla. Existe una disfunción entre la realidad y las necesidades actuales respecte a la ley. Y por tanto es necesario actualizarla.

¿Había que reformar una ley del siglo XX que no estaba adecuada a una policía moderna?

Naturalmente. Es que estamos en el siglo XXI y tenemos unos Mossos del siglo XXI. Por eso, queremos impulsar una nueva Ley de la Policía [de la Generalitat], para adaptarla a los Mossos del siglo XXI que queremos consolidar.

Una ley de 1994 tampoco debe incorporar aspectos contemplados en el Estatut actual. ¿Era un problema esto? ¿Qué ámbitos no se contemplaban?

Sí, aunque hay muchas cosas que las hemos ido impulsando igualmente. Como, por ejemplo, la policía marítima, que este verano ya ha fletado las primeras embarcaciones para vigilar nuestro litoral. También la policía aérea, especialmente mediante los drones cada vez más importantes porque nos da una información extraordinaria para la buena gestión de los efectivos policiales en las operaciones. Y obviamente, el ciberespacio. Es decir, la ciberseguridad frente a la ciberdelincuencia. La nueva ley se adaptará a estas nuevas necesidades y realidades. Supondrá poner al día muchas cosas que ya se hacen y prepararnos para el futuro. Pero también poner la ley al día en una concepción de la seguridad distinta a la de esa época. En el sentido de que la policía es una parte de las políticas de seguridad pública, pero en las que también hay que tener muy presente las emergencias.

¿A qué se refiere?

Piense en el ejemplo de las últimas riadas de Alcanar, en la zona del Ebro. Intervinieron los Mossos por temas de seguridad pública, la policía local en temas de tráfico, los bomberos sacando agua y rescatando a personas, protección civil informando y evacuando a gente, agentes rurales limpiando y abriendo caminos, además de cientos de voluntarios. Esto también es seguridad que debe contemplarse en nuestro modelo.

¿Cómo se tramitará la nueva ley? ¿Cuál es el plazo?

Queremos hacerlo con consenso. A partir del mes de abril pondremos sobre la mesa las bases de la nueva ley en la que estamos trabajando. Y en el último trimestre de este año esperamos tener terminado el anteproyecto de ley. Todo ello debe ir ligado necesariamente al debate que se lleva a cabo en la Comisión de Estudio del Modelo Policial que se está desarrollando en el Parlament y que es una oportunidad para llegar a consensos de cara al dibujo del cuerpo de Mossos d'Escuadra y de las políticas de seguridad de los próximos años.

¿Cuáles son las bases que se están discutiendo en la Comisión de este nuevo modelo policial que se culmina adaptando la nueva ley?

Hablamos de hacer hincapié en la proximidad, en la transparencia, en la evaluación permanente, en la rendición de cuentas, en la interconexión con los demás cuerpos de seguridad, particularmente con las policías locales, del concepto de mediación, de prevención, el uso de la fuerza como último recurso, que es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de una policía que vive cerca de la gente a la que sirve y que se parece a ella.

Cuándo habla de proximidad ¿a qué se refiere?

Queremos que los Mossos sean muy visibles y cercanos a la gente. Por eso tenemos un proyecto basado en desarrollar comisarías de proximidad. Que en determinados barrios y municipios del país haya una presencia de los Mossos más cercana y con dispositivos conjuntos con las policías locales incluso con comisarías conjuntas como la ya existente en la Barceloneta (barrio de Barcelona) o como la que queremos hacer en Manresa.

¿Qué significa parecerse a la gente?

Quiere decir feminización y diversidad cultural. La última promoción ya incorpora un 40% de reserva de plazas para las mujeres y también se prevén puntos para la incorporación de personas que reflejen la diversidad de nuestro país. Por ejemplo, por el conocimiento de idiomas que tienen muchos hablantes en Catalunya porque son de uso habitual en las comunidades de varios países de origen. Hemos elegido 16 idiomas. Porque la policía cuanto más se asemeja a la gente a la que sirve, mejor la puede servir. Éstos son los principios que guiarán la nueva ley que queremos consensuar con los grupos políticos y con el mundo local, y que irá incorporando las aportaciones de la Comisión.

La Comisión sobre el nuevo Modelo Policial del Parlamento parece pues una pieza clave. ¿Cómo van los trabajos?

La Comisión tiene la voluntad de ponernos al día ante los cambios en la sociedad después de diez años de la primera comisión que sirvió para llegar a muchos consensos en distintos ámbitos. E intentar llegar a nuevos consensos sobre el modelo policial, sobre la ley, el orden público, los mecanismos de transparencia, las políticas de investigación, etcétera. Sobre los Mossos d'Esquadra ha habido mucho debate desde el rifirrafe partidista y poco debate político. Ha habido demasiada instrumentalización por parte de los partidos de los Mossos y poca reflexión serena sobre el futuro del cuerpo. La Comisión es un buen instrumento para abordarlo sentados en la mesa y haciendo propuestas por parte de cada partido en cada ámbito, además de escuchar a los profesionales y expertos, para llegar a consensos, que es como se deben hacer las cosas.

Pues a usted le acusan de someter a los Mossos a dirección política...

En los Mossos, partidismo, nunca; orientación política, siempre. Es una policía democrática. Hacer partidismo en los Mossos es mafioso, pero hacer política es nuestra obligación. Nosotros dirigimos una política pública en este caso en materia policial y de seguridad que debe tener una orientación política que emana de un Govern democrático escogido por un Parlament soberano. Quienes dicen que un cuerpo policial no debe tener orientación política ¿qué modelo imaginan? ¿Autónomo y autoreferenciado, que no responda a nadie más que a él mismo? Esto es absolutamente antiguo y no es la voluntad del cuerpo de Mossos d'Esquadra, que es y quiere ser una policía que responde ante los ciudadanos de Catalunya.

Usted es el primer conseller d’Interior a propuesta de ERC desde la República. ¿Era un reto? Había quien argumentaba que ésta era una consejería demasiado sensible y compleja para un partido sin experiencia en este ámbito.

Pues quienes pensaban esto se equivocaban porque creo que hemos demostrado que podemos hacer cosas y estamos cambiando cosas. Respecto a la primera parte, es un honor, un orgullo y una responsabilidad.

Cambios es obvio que los ha hecho. Entre otras, toda la cúpula de mando de los Mossos empezando por la destitución del mayor Josep Lluís Trapero. ¿Por qué estos cambios?

Porque en cada momento hay que saber qué quieres hacer y nosotros lo estamos explicando y materializando. Pero después debes decidir cuáles crees que son las mejores personas para sacar adelante el proyecto. De la misma forma que creo que en el período anterior las personas que estaban eran las adecuadas para ese momento, ahora en esta etapa el comisario jefe Estela y su equipo lo son también.

Joan Ignasi Elena durante un momento de la entrevista. — Montse Giralt

¿Por qué ha elegido como comisario jefe a Josep Maria Estela?

Por muchos factores, pero uno determinante es su dimensión de persona y Mosso de territorio. De alguien que conoce mucho el país, que ha tenido experiencia de mando en seis de las nueve regiones policiales de Catalunya. Creo que es el acento que debe tener un comisario jefe porque lo territorial está en el ADN de los Mossos d'Esquadra.

¿La destitución del mayor Trapero ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar?

Es una decisión que al afectar a una persona le da una dimensión importante, pero todos sabemos que en los cargos de responsabilidad estamos de forma temporal. Mi responsabilidad es elegir a quien creo que es la persona más adecuada en este momento para comandar a los Mossos y me parecía que este cambio era necesario. Yo estoy en política para que pasen cosas. Se podrán criticar o no, pero hemos venido a hacer cosas, cambios y a cumplir con nuestro proyecto político. No hemos venido a ponernos de perfil ni a surfear.

Esta destitución y los cambios realizados han generado mucho ruido mediático, pero mucho silencio en el cuerpo. ¿Cómo ha sido recibido por los Mossos?

Con respeto absoluto. Y con mucha normalidad. Por eso digo que se hace partidismo. Se hace partidismo cuando se crea un conflicto ficticio. Dentro del cuerpo no se ha producido ningún cuestionamiento ni se ha visto raro que se hicieran los cambios. Porque ha pasado siempre. El sindicato de mandos que tiene el 90% de la representación escribió una nota demoledora en la que decían que los que estaban hasta ahora en el cargo eran muy buenos profesionales y los que hay ahora también. Y que es normal que haya cambios. Ni más ni menos. Éste es el sentimiento que hay en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. El resto son ganas de querer atacar a una parte del Govern como sea.

¿Le sorprendió que desde la oposición un exconseller d’Interior como Ramon Espadaler (PSC-Units per Avançar) le acusara de hacer una purga con los cambios cuando él hizo relevos de la misma o mayor dimensión?

En política ocurre que cuando se hacen afirmaciones muy contradictorias con lo que tú has hecho, pues dejan de ser creíbles. Es muy contradictorio acusar de purga por los cambios que hemos hecho cuando él hizo lo mismo. Pero en el fondo lo que no entiendo es la posición política del PSC en temas de seguridad. Es muy conservadora. Yo creo que en políticas de seguridad es la derecha del PSOE.

¿Por qué lo dice esto?

Por ejemplo, en lo que respecta a la Ley de Seguridad Ciudadana. Quienes la rebautizaron como Ley Mordaza fueron ellos. Dijeron que era una ley más propia de la Hungría de Orbán que de un estado democrático. Que servía para perseguir y amenazar a activistas políticos. Y ahora es el partido que con mayor insistencia reclama una aplicación rigurosa y restrictiva de la Ley Mordaza. Sorprende mucho y no se entiende.

¿Cree que han hecho cálculos electoralistas en ese cambio de posición?

Lo que creo es que si se identifica seguridad con mano dura es hacer el juego a la derecha. Porque es su discurso.

¿Pero no existe también el peligro de que la izquierda haga un discurso en temas de seguridad que no responda a la inquietud de la sociedad? ¿Demasiado flojo e irreal?

Yo creo que esa respuesta la estamos dando. Y, si no, que lo pregunten en la ciudad de Manresa y en muchos municipios de Catalunya en los que estamos aplicando el modelo de policía de proximidad y de diálogo y mediación. Y de acción contundente cuando es necesario para garantizar las libertades de la gente. Que pregunten si los resultados son buenos o no. Creo que tenemos un modelo policial y un proyecto de seguridad pública adecuado a nuestro tiempo y que aquella policía de la mano dura que a veces se reivindica con una pose un poco testosterónica y con puñetazos en el pecho es un modelo muy antiguo y sobre todo muy ineficiente. No garantiza la seguridad, ni que exista menos violencia, por el contrario, la fomenta. Y esto se demuestra en los países en los que la actuación policial es menos modulada porque la conflictividad y el nivel de delincuencia es muy elevado.

¿Es por eso que usted ha cambiado la aplicación de la Ley Mordaza para que sea menos agresiva?

Hemos cambiado el criterio de aplicación, sustentado en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Lo que significa que se podía hacer y así lo estamos haciendo. Y es porque creemos que debe ser así. Estamos en contra de la Ley Mordaza y es lógico que tratemos de hacer su aplicación lo menos restrictiva y lesiva posible. Evidentemente cumpliéndola porque no tenemos más remedio.

¿No sería mejor derogarla?

Sí, confiamos en que el Gobierno español la derogue. Llevan ya varios años sin hacerlo. A mí me sorprende porque hay dos partidos en el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, que han dicho reiteradamente que esta ley es un atentado a las libertades propio de un país totalitario y que sirve para perseguir el activismo político y social. Y por el momento, la ley sigue vigente. Pues veremos. Pero, mientras tanto, los cambios que hemos aplicado en Catalunya bienvenidos sean, porque ellos van ya muy tarde en derogarla.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en su despacho. — Montse Giralt

¿Se estaba haciendo una aplicación vulnerando derechos fundamentales hasta ahora?

Yo lo que creo es que quienes estamos en contra de la Ley Mordaza teníamos la obligación de buscar alternativas a una aplicación tan restrictiva como la que se hacía. Pero reitero que lo sorprendente es que aquellos que como los socialistas decían que ésta era una ley propia de un régimen como el de Orbán en Hungría, ahora nos digan que debemos aplicarla con la máxima rigidez posible.

La CUP ha dado por roto el acuerdo de investidura por la participación de los Mossos en los desahucios. ¿Cómo lo valora?

Discrepo de su tesis. Entre las razones que la CUP esgrimió para votar en contra de los presupuestos, ninguna de ellas hacía referencia a Interior.

¡No me negará las discrepancias! Al día siguiente de la investidura de Pere Aragonès como president la dirección de la CUP participó en un desahucio oponiéndose a los Mossos y las críticas han sido duras y públicas…

Es evidente que éste es un tema que preocupa, pero creo que debemos girar el foco. En los últimos cinco años, ha habido 57.000 desahucios en Catalunya, de los que los Mossos han participado en 11.000. E incidentes se han producido en 495. El tema de la vivienda es un tema social y que va mucho más allá de la cuestión de los desahucios. Dicho esto, nosotros estamos cambiando el protocolo de actuación y ha habido una evolución de cómo se opera en los desahucios con mayor mediación y seguimos todos los pasos para que los juzgados tengan toda la información en caso de personas vulnerables en una vivienda de un gran tenedor. Pero somos policía judicial y tenemos las limitaciones que tenemos. Y ésta es una condición que no la queremos perder de ninguna manera, porque somos la policía de Catalunya y una policía integral. Creo que la CUP es muy consciente de la evolución que se ha realizado desde la conselleria de Interior en cumplimiento del acuerdo que se firmó en su día.



Otro tema polémico ha sido la actuación de los Mossos en las manifestaciones y la aplicación del orden público, y las denuncias de la Generalitat contra manifestantes. Ustedes han cambiado el sistema de defensa jurídica de los Mossos. ¿Por qué?

Nosotros defendemos a los Mossos igual que a todos los servidores públicos del país. Por eso, hemos unificado el servicio jurídico. Y de hecho, lo hacemos igual que el Cuerpo Nacional de Policía. Es muy curioso ver con qué vehemencia algunos partidos políticos dicen que estamos dejando indefensos a los Mossos porque sólo acusamos a una persona cuando hay lesiones del agente y resulta que en el Estado español se hace lo mismo con la Policía Nacional y, en el caso de la Ertzaintza, ni en eses caso. Por tanto, en esto ha habido mucha falacia por parte de algunos partidos políticos. Entiendo que los sindicatos quieran que la defensa jurídica sea buena y así se lo hemos garantizado.

¿Retirarán las armas con balas de foam?

Esto lo decidirá la Comisión en el Parlament. No considero que en ese momento sea oportuno pronunciarme.

¿La equiparación de los Mossos con otros cuerpos policiales en la jubilación anticipada era un agravio pendiente?

Es muy importante. Piense que en 2030 habría habido un 30% de la plantilla en segunda actividad. Esto era muy necesario y estamos muy satisfechos de haberlo logrado. Que fuese una condición de Esquerra para votar los presupuestos generales demuestra hasta qué punto para ERC es una prioridad la responsabilidad del Departament d'Interior. Y es coherente con haberlo asumido. Como conseller d'Interior, debo agradecer la enmienda de ERC y el acuerdo para hacer posible algo que el cuerpo de Mossos d'Esquadra necesitaba mucho.

Usted ha logrado un acuerdo también con el Gobierno español para aumentar el número de agentes. ¿Pero hay suficientes Mossos en Catalunya para garantizar la seguridad ciudadana en las mejores condiciones?

No. Hemos pasado de un techo de 18.000 Mossos, a 22.000. El incremento se materializará progresivamente. Pero no tenemos los Mossos que deberíamos tener. Necesitamos más, sobre todo para hacer esta política de proximidad. Por eso hemos hecho este acuerdo. Porque venimos de unos años de recortes, del 2011 al 2016, en los que no se contrataban Mossos y la plantilla fue disminuyendo y se quedó en los huesos. Ahora nos toca recuperar todo ese tiempo en que no se contrataba. Pero no podemos contratar a 4.000 agentes en un año, habrá que hacerlo progresivamente en un proceso lento. De momento, este año incorporamos a 840 y seguiremos hasta los 22.000.

Este agosto se cumplirán cinco años de los atentados de Barcelona y Cambrils. ¿Qué mejoras o cambios se han realizado para garantizar que no vuelvan a suceder?

Hay un porcentaje muy alto de la actividad programada de los Mossos dedicada a la lucha antiterrorista. Dedicamos mucha energía del cuerpo. Desde investigación e información a puntos estratégicos en los que tenemos presencia permanente de orden público. Estamos dedicando muchos recursos a la prevención antiterrorista y está ayudando mucho a la incorporación a las redes policiales de otros países, desde el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) estatal al resto de policías europeas que permiten acceder a las bases de datos españolas y europeas.

Aquel trágico episodio supuso duros enfrentamientos entre los Mossos y otros cuerpos policiales estatales. ¿Cómo es ahora esa relación?

Nosotros somos un Govern que queremos todas las competencias. Pero también somos un Govern que trabaja por la Catalunya sencera (la Catalunya completa), también en un tema tan sensible como es el de la seguridad. Por lo tanto, con todos aquellos que tengan competencias en seguridad, nosotros nos entenderemos. Porque trabajamos por un valor muy preciado como es la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Nos entendemos y la relación es buena con todos los cuerpos de seguridad del Estado.

Anunció una cibercomisaría. ¿Qué es esto?

Es la que debemos llevar en el bolsillo. Porque al final, las nuevas tecnologías y la ciberseguridad no sólo deben servirnos para prevenirnos de los que hacen ataques contra las personas a través de las redes o Internet, sino también para dar más y mejor servicio a la ciudadanía. Esto significa que ésta será una nueva comisaría que la podremos llevar en el bolsillo para poder acceder y hacer gestiones cuando lo necesitemos. Es una prioridad. Vamos haciendo camino a medida que vamos incorporando nuevos servicios telemáticos.

Dicen que los fuegos se apagan en invierno. ¿Lo está haciendo? Porque se espera un verano bastante complicado...

Sí. Estamos haciendo mucho trabajo, también en coordinación con la conselleria d'Acció Climàtica. Pero hay que aprovechar para recordar a todos que hay que tener mucha precaución y contención. Los agentes rurales están haciendo mucha prevención, pero hace falta mucha concienciación ciudadana respecto a una temporada de verano que seguro será complicada.

¿Y cómo afronta que precisamente en Bombers de la Generalitat hayan aparecido presuntas irregularidades en los concursos por la adjudicación de determinados suministros y materiales y mantenimiento de vehículos?

Hubo una denuncia en el mes de mayo respecto a actuaciones anteriores a la llegada de nuestro Govern y lo que hemos hecho es revertir la situación. Nos hemos puesto a disposición del juez y de los investigadores para facilitar toda la información y evidentemente hemos cambiado todo aquello que no se estaban haciendo bien. Y, por eso, se resolvió la contratación y se cambió el presupuesto poniendo los recursos necesarios, a la vez que sacamos una licitación nueva para el mantenimiento de los vehículos. Porque las cosas que se hacen mal, un gobernante tiene la obligación de denunciarlo, pero también de cambiar estas prácticas.