Una primera pregunta marcada por la más estricta actualidad. ¿Cómo ve el Govern de la Generalitat el conflicto bélico en Ucrania y cómo lo afronta tanto en lo que respecta a los ciudadanos ucranianos residentes en Catalunya como a catalanes que se puedan encontrar en ese país? ¿Y qué consecuencias económicas pueden derivarse?

Lo estamos viviendo con mucha preocupación y dolor, por el coste que está teniendo y que tendrá en vidas humanas y también por las consecuencias geopolíticas y económicas que comportará. El mapa de Europa se está reconfigurando y las consecuencias de esta invasión militar van a durar décadas. El Govern de Catalunya se alinea con la Unión Europea en las medidas de respuesta. Y respecto a nuestras responsabilidades directas, estamos en contacto permanente con el consulado ucraniano en Barcelona porque en Catalunya viven entre 22.000 y 24.000 ciudadanos ucranianos, a los que hay que añadir quienes están en estancia temporal por turismo o trabajo, y nuestra prioridad es poder resolver las situaciones en las que se puedan encontrar. En cuanto a los catalanes residentes en Ucrania, sentimos preocupación, pero estamos en contacto con muchos de ellos y hacemos el seguimiento para facilitar su regreso a Catalunya si así lo quieren.

¿En qué se puede traducir en Catalunya ese impacto económico que menciona de la guerra?

Las consecuencias económicas ya están ahí desde hace algunos meses y ahora continuarán. El aumento del coste de la energía tiene mucha relación con el incremento del precio del gas en el mercado europeo y esto tiene que ver con las decisiones del gobierno ruso. Y ahora se incrementará aún más. Esto tiene impacto ya hoy, pero continuará en las próximas semanas y en los mercados de futuro. Divisábamos el mes de mayo como el punto de inflexión de la subida de precios del mercado energético para que empezaran a bajar y ahora con uno de los principales proveedores de gas en Europa como es Rusia inmersa en la actual situación este calendario puede retrasarse.

También cabe recordar que Ucrania es uno de los principales productores de cereales, trigo y colza para la industria agroalimentaria y para la ganadería y habrá un aumento de precio de estas materias primas. O el hecho de que hay 1.350 empresas catalanas que operan en el mercado ucraniano que verán alterada su actividad. Sin olvidar que la política de sanciones a Rusia tendrá consecuencias sobre una economía como la rusa con la que también tenemos mucha relación.

¿Y qué piensa hacer el Govern al respecto?



Debemos tener presente que esto no será cuestión de días y que muy probablemente todavía empeorará. Por tanto, es necesario anticiparnos y acompañar a las empresas catalanas en la localización de nuevos mercados para intentar minimizar los daños.

¿Y cómo se posiciona el Govern de la Generalitat sobre ese conflicto? ¿Se siente representado por la posición del Gobierno español en la Unión Europea?

"Es necesario llegar a implementar unas medidas que fuercen la modificación de la postura actual de Rusia"

Defendemos que es necesario llegar a implementar unas medidas suficientemente contundentes que fuercen la modificación de la postura actual de Rusia. Sabemos que esto tiene un retorno en forma de impacto económico para algunas economías que desempeñan un papel central en Europa, como Alemania. Pero estamos hablando de una cuestión humanitaria, y de una violación del derecho internacional. Se trata de un Estado como Ucrania que logró la independencia hace treinta años y que ahora está en riesgo de perderla por una invasión militar.

Esto supone retroceder después de unos años en los que varios países habían ejercido el derecho a la autodeterminación y habían logrado la independencia reconocida internacionalmente, y ahora vuelven las invasiones militares. Creo que Catalunya debe posicionarse apoyando la independencia de Ucrania y mostrar todo su apoyo a la población que está sufriendo desde el punto de vista humanitario.

Centrándonos ya en Catalunya, ¿cómo valora estos primeros años desde las elecciones del 14 de febrero de 2021 que le dieron la presidencia?



Hemos vuelto a poner en marcha las instituciones después de un tiempo de impasse que se produjo a causa de la inhabilitación del president Torra. Y esto ha sido bueno para el país porque hemos podido poner en marcha las transformaciones impulsadas por el Govern. En materia social, la gratuidad del I2 [infantil 2], el refuerzo de recursos y profesionales en el ámbito de la educación, la apuesta por la formación profesional o el nuevo calendario escolar. La transformación verde con el nuevo Decreto de Renovables, el decidido compromiso feminista y la apertura de un proceso de diálogo y negociación con el Estado que es complejo y difícil, pero en el que nos reafirmamos al igual que en el resto de objetivos de la legislatura.

"La normalidad política que algunos querrían simular que existe"

Además, éste es un Gobierno que por primera vez en 12 años ha aprobado los presupuestos a tiempo en el Parlament de Catalunya. Esto no debería ser noticia, pero después de la dinámica de los últimos años, bienvenida sea la normalidad presupuestaria. Ahora bien, la normalidad política que algunos querrían simular que existe no se conseguirá mientras exista represión y mientras el derecho de Catalunya a decidir su futuro no esté asegurado por la vía de que el Estado reconozca el derecho a la autodeterminación.

Se han aprobado los presupuestos pero no sin tensiones. ¿El principal tropiezo que ha tenido es no disponer de la mayoría absoluta de las fuerzas de la investidura, la mayoría independentista del 52%? ¿Especialmente por la ruptura de la CUP con su Gobierno y el rechazo a los presupuestos? ¿Les ha frenado esta situación?

Nosotros logramos aprobar los presupuestos y por tanto el Gobierno no se ha frenado. Quisiéramos que la CUP se hubiera sumado y de hecho todavía no entiendo las razones por las que la CUP decidió no apoyarlos. Porque los elementos de discrepancia que ponen sobre la mesa no estaban en los acuerdos de investidura. Sabíamos que teníamos diferencias porque respondemos a proyectos políticos distintos, pero éstos son unos presupuestos que implementan los acuerdos de investidura. Por ejemplo, el Plan Piloto de la Renta Básica Universal, la internalización del 061, la apuesta en el ámbito de la vivienda... Por tanto, no puedo entender las razones políticas de fondo de la CUP, a no ser que hayan decidido tomar distancia mirando mucho a su espacio político y poco al país.

"El independentismo debe dejar de hablar de sí mismo y debe hablar más del país"

El independentismo debe dejar de hablar de sí mismo y debe hablar más del país. Es lógico que, después de la represión desatada por el 155, reorientar el camino pueda tener momentos de dificultad, pero nosotros tenemos una propuesta que pasa por forzar al Estado a una negociación para alcanzar la amnistía y el derecho a la autodeterminación. Yo quisiera tener el acompañamiento de todo el independentismo para llevarla a cabo. Pero, si no es así, no vamos a detenernos y seguiremos avanzando. Es evidente que avanzaríamos con mucha más fuerza si el conjunto del independentismo fuera unido, pero, si no es posible, lo que no vamos a hacer es quedarnos bloqueados y parados.

¿Cuál es su propuesta para conseguir la unidad estratégica del independentismo? ¿En qué debería basarse?

El independentismo avanza cuando es capaz de marcar unos objetivos democráticos. Y yo marco uno que es forzar al Estado a una negociación en la que nuestra propuesta es la amnistía y la autodeterminación. Para avanzar, el independentismo también debe hacer una propuesta en positivo y constructiva para el conjunto del país. En Catalunya tenemos grandes consensos que van más allá del independentismo, pero que sólo con la independencia podremos llevar a cabo y garantizar completamente. Por ejemplo, el consenso de la escuela en catalán, el consenso de la necesidad de unos servicios públicos fuertes y de calidad en torno al estado del bienestar, el necesario equilibrio territorial, que los recursos que generan los y las trabajadoras de Catalunya se dediquen sobre todo a la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población catalana. Y evidentemente dos consensos como la amnistía y la autodeterminación.

Eso lo expuso en su reciente conferencia y fue duramente criticado por todos los partidos independentistas y no independentistas, incluso por sus socios de Govern de Junts. ¿Cree que es posible?

Yo acepto todas las críticas, pero lo que pido es que existan alternativas. La crítica sin alternativa es insuficiente para dar respuesta a lo que nos pide la ciudadanía. Puedo entender que mi propuesta pueda ser enmendada, mejorada o contestada, pero sólo sobre la base de alternativas que sean viables y que incorporen el aprendizaje de lo que ha pasado en este país en los últimos años, especialmente respecto a las consecuencias del 1 de octubre de 2017.

¿Pero se puede gobernar con unos socios como Junts que manifiestan también estas duras críticas? Su secretario general, Jordi Sánchez, criticó la conferencia y asegura que Catalunya carece de un liderazgo fuerte. Y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, también cargó contra usted durante la crisis del caso Juvillà.

A mí me sorprende esta forma de hacer política que consiste en hacer muchas declaraciones a los medios, pero no trasladar estas opiniones a los espacios de interlocución que tenemos. Y yo esto no lo voy a abonar. Creo que lo que ha pasado en el Parlament con el diputado Juvillà se describe por sí solo y todos hemos podido ver cómo ha ido. Siempre he mostrado mi respeto como president del país hacia la presidenta del Parlament porque creo que debemos respetar las instituciones. Y por eso creo que estoy en el derecho de pedir que esto también debe producirse a la inversa. Yo tengo mi opinión, pero a veces las opiniones tienes que reservarlas para preservar las instituciones. Creo que la lealtad que yo he tenido sería bueno que fuera a la inversa también.

¿Piensa, pues, que no han sido leales desde Junts como socios de gobierno o desde la presidencia del Parlament?



Con los compañeros y compañeras del Govern tenemos un excelente trabajo conjunto.

Pero, ¿Junts como partido que es socio de Govern?

Aragonès fotografiado en la Galeria Gòtica del palau de la Generalitat delante de acceso al Pati dels Tarongers. — Montse Giralt

Puedo entender que existen espacios políticos que están todavía en formación y que deben clarificar liderazgos y estrategias. Soy una persona muy paciente y tendré paciencia hasta que se aclaren liderazgos y estrategias. Porque creo que es bueno para el país. El independentismo tiene una cualidad que nunca debemos perder, que es la transversalidad ideológica que va desde una izquierda anticapitalista independentista como la CUP a un gran espacio progresista socialdemócrata que va del centro hacia la izquierda que representa ERC, pasando por un espacio de centro-liberal o centro-derecha que también debe poder recomponerse. Y creo que es bueno para el país que pueda hacerlo. Pero hace falta tiempo y deberemos tener paciencia.

¿Y si se le acaba la paciencia? ¿Existe una alternativa de Govern posible? ¿Y los Comuns con los que ha aprobado los presupuestos son una opción alternativa a la CUP para la estabilidad parlamentaria?



Siempre he defendido la vía amplia, que incluye a todos aquellos que reconocemos el derecho de Catalunya a decidir su futuro, que rechazamos la represión y que podemos compartir un compromiso por el progreso social y económico y la igualdad de oportunidades en el país. Esto incluye las tres formaciones independentistas del Parlament, pero también una soberanista como los Comuns. Los acuerdos que se han producido con los Comuns y los que se puedan producir no los entenderé nunca como alternativa a la CUP. A mí me gustaría llegar a acuerdos con los dos a la vez y en eso voy a trabajar.

¿Cómo definiría la relación de su Govern con el Gobierno que preside Pedro Sánchez?

"Cuando [Sánchez] intenta modernizar el Estado, lo hace invadiendo competencias"

Debe mejorar mucho, sobre todo en cuanto a los compromisos que debería asumir el Gobierno del Estado, tanto desde el punto de vista más global de realizar una propuesta para resolver el conflicto político o de un compromiso claro con un proceso de negociación política, como desde el punto de vista de muchas cosas del día a día. Estamos viendo un gobierno que incluso, cuando intenta modernizar el Estado, lo hace invadiendo competencias. El último ejemplo lo tenemos en los proyectos de ley de vivienda y el de residuos que invaden competencias de la Generalitat y afecta a políticas, medidas e instrumentos que son mejores y más avanzados y que ya se habían implementado en Catalunya.

¿A qué atribuye la divergencia de valoración entre gobiernos en la última Comisión Bilateral Generalitat-Estado? ¿Fue escasa como dicen ustedes o histórica como dice la ministra Isabel Rodríguez? Porque la ciudadanía no entiende que una misma reunión sea vista tan diferente...

Yo diría que fue históricamente escasa. Los acuerdos que hubieron son positivos, pero muy de mínimos. Decidimos avanzar con ellos, pero es evidente que no representan el mínimo de exigencia que tendrán que tener las próximas bilaterales. Parece que no existe voluntad de avance en aspectos fundamentales como el Ingreso Mínimo Vital o en otras deudas históricas que existen con Catalunya. La Comisión Bilateral es absolutamente insuficiente, no desde el punto de vista de resolución del conflicto político, sino de la gestión en el actual marco jurídico y político.

¿Cuál es el motivo por el que la mesa de negociación entre gobiernos sobre el conflicto político no avanza?



Precisamente porque tenemos toda la ambición con respecto a esta negociación. Si sólo se tratara de hacerse fotos y de acuerdos que no nos hagan avanzar hacia la resolución del conflicto político, quizás habríamos podido hacer más reuniones públicas. Pero nosotros ponemos toda la ambición y eso significa autodeterminación y amnistía. Y es necesario construir las confianzas que permitan ver que realmente existe una voluntad de avanzar en la resolución del conflicto.

Ahora mismo estamos en una cierta situación de bloqueo, pero sigue existiendo interlocución. Y por tanto quien debe tomar una decisión es el Gobierno español de si quiere resolver el conflicto político o no. Pero, si quiere resolverlo, no será por la vía de la imposición, sino por la de la negociación y el reconocimiento de Catalunya. Nosotros hemos realizado una propuesta y ahora estamos esperando la del Estado.

¿Habrá reunión en breve? ¿Tienen una fecha a la vista?

"Reunirse por reunirse, haría daño a la propia idea de proceso de negociación"

A mí me gustaría que la mesa se reuniera en breve, pero se reunirá cuando haya acuerdos sustanciales y posibilidades de avanzar realmente. Reunirse por reunirse, haría daño a la propia idea de proceso de negociación. Como digo, me gustaría que se reuniera pronto porque querría decir que hay avances, pero en estos momentos no puedo asegurarlo. Estamos en ese cierto bloqueo que responde a la falta de voluntad del Gobierno del Estado de resolver el conflicto político.

¿No tienen ninguna fecha prevista pues?



No.

¿Y cuál es la base de la negociación para este primer acuerdo? ¿Cómo se reflejará si llega?



En estos momentos, no puedo decirlo precisamente porque se está discutiendo. Estamos trabajando para llegar a acuerdos en ese sentido.

¿Pero habían llegado a algún punto de entendimiento o aproximación y después se ha bloqueado, o no han llegado todavía a nada?



La interlocución siempre se ha mantenido. Las primeras semanas se puede entender que haya falta de concreción, pero cuando pasan los meses y esto sigue así, es cuando se produce la situación de bloqueo.

¿Quién frena más la mesa de negociación, el Gobierno español o el resto del independentismo con las críticas constantes a ese ente?



El Gobierno español. Porque no hace una propuesta.

Y si continúa este bloqueo por parte del Gobierno español, ¿esto condicionará el apoyo de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso? ¿El rechazo a la reforma laboral fue un primer aviso?



Nosotros no apoyamos la reforma laboral por su contenido. Quiero recordar que tanto PSOE como Unidas Podemos se presentaron a las elecciones con el compromiso de derogar la reforma laboral del PP. Y lo que tenemos hoy no es una derogación. Es una modificación parcial que nosotros pensamos que es insuficiente y por eso no la hemos apoyado. La posición sobre la reforma laboral la tomamos sólo pensando en los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Catalunya y del resto de territorios. Nosotros no intercambiamos derechos nacionales por derechos laborales. Porque para nosotros ambos son la misma cosa.

"Nosotros no intercambiamos derechos nacionales por derechos laborales. Porque para nosotros ambos son la misma cosa"

Pero creo que el Gobierno español es consciente de que la investidura de Pedro Sánchez se produjo porque existía un compromiso de avanzar hacia la resolución del conflicto político. Si este compromiso está en duda o no se concreta, creo que todo el mundo comprenderá que tendrá consecuencias en el posicionamiento político de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados.

¿Eso quiere decir que en una próxima posible investidura, si la mesa de negociación sigue bloqueada, ERC no apoyaría a Pedro Sánchez de nuevo?

Nosotros siempre intentamos aprender de los hechos y experiencias. Y aquí también sacaremos un aprendizaje en función de cómo evolucione. Y en función de esto tomaremos las decisiones la próxima legislatura.

Usted sigue apostando por la relación bilateral con el Estado. ¿Por eso no preveía participar en la Conferencia de Presidentes de La Palma que finalmente se ha suspendido?

Los órganos multilaterales como la Conferencia de Presidentes tienen una dinámica muy poco útil para resolver cuestiones. No sirven para avanzar y acaban siendo más una escenificación que un trabajo de acuerdos que puedan beneficiar a la ciudadanía. Sólo hace falta ver el orden del día previsto en el que casi todo eran valoraciones, de temas importantes, pero sin entrar a plantear acuerdos que es lo que se necesita. Este poco contenido de la Conferencia de Presidentes refuerza también nuestra idea de que debe ser la relación bilateral entre Catalunya y España la que sirva para resolver las cuestiones importantes.

¿Pero si la Comisión Bilateral tampoco da demasiados frutos, no sería mejor la negociación multilateral en alianza con otros territorios como el País Valencià, Iles Balears o incluso el País Vasco? ¿Están trabajando en ello?

"El conflicto político no se resuelve con el cálculo de la población ajustada del modelo de financiación"

Tenemos interlocución con muchos territorios, especialmente con aquellos con los que compartimos espacio geográfico, lengua, cultura y muchos intereses como el País Valencià o les Illes. Y también con territorios con los que tenemos una buena relación histórica como País Vasco y Navarra, porque también son naciones dentro del Estado español. Pero Catalunya debe hacer su camino. Y, por tanto, la voluntad de los catalanes de ejercer el derecho a la autodeterminación y de acabar con la represión mediante una ley de amnistía, no puede ser sustituida por el trabajo compartido con otros territorios, que igualmente llevamos a cabo y que también es muy importante.

En la discusión multilateral sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ¿sí que participará el conseller de Economia, Jaume Giró? ¿Y qué le parece la propuesta de los Comuns de llevar el tema a la mesa de diálogo? ¿Lo ve posible?

No. Porque el conflicto político, que viene causado por la negativa del Estado a que Catalunya decida libremente su futuro, no se resuelve con el cálculo de la población ajustada del modelo de financiación. No se resuelve revisando el fondo de suficiencia, ni con una transferencia de un nuevo porcentaje de impuestos. Esto es no entender de qué va ese proceso de negociación. Evidentemente que Catalunya defenderá sus intereses siempre que se revisen cuestiones de financiación. Ahora bien, todos somos conscientes de que no va a haber reforma del modelo de financiación ni en los próximos meses ni en el próximo año. Porque en 2023 hay unas elecciones autonómicas en buena parte del Estado español que imposibilita cualquier tipo de acuerdo. Y la mejor muestra es que lo que ha puesto sobre la mesa el Gobierno sólo es volver a ponderar cómo se calcula la población en el modelo de financiación actual. No ha planteado otra cosa. Situar ahora ese debate como inmediato tiene un punto de falacia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fotografiado en el Palau de la Generalitat. — Montse Giralt

¿La crisis en el PP y el posible relevo de Casado por Núñez Feijóo beneficia o perjudica la resolución del conflicto? ¿Alguien que es presidente de Galicia puede que entienda mejor la situación de Catalunya?

"Feijóo dijo que en Catalunya se practicaba el 'apartheid' político"

Feijóo dijo que en Catalunya se practicaba el apartheid político. Por tanto, no sé si habrá mucho cambio respecto a un Casado que ha llegado a decir que a los niños no se les deja ir al cuarto de baño en las escuelas catalanas si lo piden en castellano. El PP seguirá siendo lo mismo de siempre con uno o con otro. Por tanto, no puede ser ninguna esperanza para la resolución del conflicto en ningún caso. A mí de esta cuestión lo que me sorprende es que parece haberse olvidado que aquí había un posible caso de corrupción. Y al final ha acabado siendo una cuestión de venganzas internas en la derecha nacionalista española y no de aclarar un posible caso de corrupción.

Mientras no se resuelve el conflicto político sigue la judicialización de la política catalana. Después de la última inhabilitación de un diputado de la CUP, hay otros que pronto pueden ser juzgados también. Incluso miembros de su gobierno. ¿Esta situación puede ser un campo de minas para la negociación?



Evidentemente, es una dificultad añadida. Porque es una represión que sigue. En el caso de miembros del Govern hablamos, por ejemplo, del conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, que corre el riesgo de una inhabilitación por haber aceptado el debate de una resolución sobre la monarquía cuando era el president del Parlament.

De un Estado en el que los parlamentos no pueden ni discutir si están de acuerdo o no con la monarquía -y no hablemos de abolir la monarquía, que es lo que nos gustaría hacer, sino de un simple posicionamiento político declarativo sobre si estás de acuerdo con esta forma de gobierno- lo que hace falta es irse lo antes posible. Y lo haremos mediante un procedimiento acordado por ambas partes que será la única forma de que sea reconocido a nivel internacional. Esto sólo se producirá cuando la fuerza del independentismo sea tanta que lo haga inevitable. Es por lo que trabajamos mediante un buen gobierno, que gobierna para las mayorías y dirigiéndonos al conjunto de la ciudadanía de Catalunya, y teniendo siempre la mano tendida para una negociación donde defenderemos la amnistía y la autodeterminación.

¿Y qué papel deben jugar los exiliados y exiliadas en la resolución del conflicto, teniendo en cuenta que hay figuras de primera magnitud política como Carles Puigdemont o Marta Rovira?



"La represión es colectiva, pero se concreta sobre personas determinadas"

Jugarán el papel que ellos consideren oportuno desempeñar. Porque la represión es colectiva, pero se concreta sobre personas determinadas. Su papel personal será el que ellos y ellas decidan. En el caso de Marta Rovira, ejerce de secretaria general de ERC, está plenamente implicada en toda la estrategia del partido y en su acción política. Trabajamos codo con codo. En cuanto al presidente Puigdemont, yo respeto su posición que pasa por una determinada estrategia muy centrada en su defensa en el exilio.

¿La Catalunya sencera (entera) a la que apela es la de un sol poble (un solo pueblo)? ¿Lo hace porque el independentismo había perdido esa idea de país?



En cualquier caso, yo siempre miro hacia delante. Y sé que un país que quiera tener futuro debe saber que es necesario contar con el conjunto del país. Con todas sus realidades sociales y territoriales. Desde el mundo rural y las comarcas más empobrecidas y afectadas por el despoblamiento, hasta los barrios de las mal llamadas periferias urbanas que necesitan de una intervención pública para devolverles dignidad y oportunidades. Nos dirigimos al conjunto del país. Si quieres que un país sea libre, y nosotros queremos que Catalunya se libre, debe ser el conjunto y no a trocitos. Y, por tanto, se necesitan amplios apoyos en todas partes.

"Catalunya es todavía una sociedad demasiado desigual"

Si quieres ofrecer igualdad de oportunidades a la ciudadanía para que pueda desarrollar su proyecto personal de vida, reducir las desigualdades o aumentar el nivel educativo, que es la razón última de nuestro proyecto, esto debe ser para toda la sociedad. Y en estos momentos Catalunya es todavía una sociedad demasiado desigual. Ésta es la fractura interna que tenemos en el país y que hay que recoser, la desigualdad económica. No las diferencias de lengua ni de identificación política o nacional, sino la desigualdad económica, que se expresa territorialmente, por eso esta idea de la Catalunya sencera y de un Govern republicano que se dirige, trabaja y piensa para el conjunto del país.

¿Cuándo podremos conocer el proyecto del Govern para la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030?



La concreción del proyecto la tendremos en los próximos días o semanas. Se están terminando de ultimar los trabajos técnicos. Nuestra voluntad es poder explicarlo al conjunto de la ciudadanía de Catalunya y especialmente a la de los territorios que se verán más beneficiados si sale adelante. Es un proyecto que debe basarse en criterios de sostenibilidad y dejar un legado en positivo en los territorios que sean protagonistas.

¿Está cerrado que la consulta sólo se hará en el Alt Pirineu-Aran?

Quien debe ser protagonista de la decisión son las comarcas de la veguería del Alt Pirineu y Aran. Hay otras comarcas que han expresado su voluntad de participar. Y debemos mirar qué mecanismos utilizamos para que puedan participar de este proceso de interlocución con el territorio. Pero quien tiene la palabra y quien debe decidir finalmente son las comarcas del Alt Pirineu y Aran porque son las que vivirán el impacto de este evento en el año 2030, que queremos que sea en positivo.

¿Y Aragón qué papel debe jugar? ¿Se han reconducido las relaciones?



Con Aragón colaboraremos porque habrá pruebas que se celebrarán allí. Catalunya tiene unos activos extraordinarios, pero nunca se ha presentado a unos Juegos Olímpicos de Invierno. Ahora tenemos la oportunidad y lo haremos con territorios que van a colaborar. Estoy convencido de que habrá acuerdo para hacerlo y debe acabar de determinarse el grado de colaboración. Se están realizando los trabajos técnicos, pero yo, como presidente de Catalunya defiendo los activos de Catalunya, y que el máximo de pruebas para las que tengamos disponibilidad se hagan aquí.

Catalunya no ha logrado la planta de baterías para los coches eléctricos de Volkswagen y la reindustrialización de Nissan no parece ir por buen camino. ¿Cuáles son los planes industriales del Govern?

En cuanto a la electrificación de la industria del automóvil en Catalunya, lo importante es ver el conjunto de la cadena de valor. Nuestro objetivo es que la mayoría de ésta esté presente en Catalunya. Es evidente que la construcción de las células de batería es muy importante, pero también lo es su ensamblaje, o dónde se diseña y fábrica el coche eléctrico y toda la industria de componentes que está asociada. Por tanto, habrá que hacer una valoración global y nosotros estamos plenamente comprometidos con esta transición de la industria del automóvil. Veremos cuáles son las decisiones finales que toman desde un criterio empresarial las firmas protagonistas, pero saben de nuestra predisposición a colaborar.

¿Por ejemplo, con la construcción de un parque eólico marino en Roses?

Respecto a la reindustrialización de la zona de Nissan, también es clave entender que la inestabilidad económica a nivel mundial está afectando a algunas inversiones. Pero por eso tenemos varios proyectos que están bien encaminados y estoy convencido de que se resolverá satisfactoriamente en los próximos meses.

Sí, ésta es una propuesta que me parece positiva. Sin ser literal, la idea es que cada municipio debería tener su molino y su parque solar. Cada territorio debería pensar cómo puede contribuir a esta necesaria transformación. Las alternativas de no hacer nada son dos: continuar con unas centrales nucleares que ya tienen fecha de caducidad, alargándoles la vida. A esto nos oponemos. Y la otra opción es no tener molinos de viento en el territorio, pero tenerlo lleno de líneas de alta tensión para transportar la electricidad de los molinos de otras zonas. Por tanto, debemos asumir que cambiará el paisaje y lo haremos de forma dialogada y distribuida por todo el territorio.

Otro proyecto estratégico de su Govern es la transformación energética con el nuevo Decreto de Renovables. Pero hay mucha oposición en el territorio. ¿Avanza adecuadamente esta transformación teniendo en cuenta el retraso de Catalunya en este ámbito?

Los procedimientos van de acuerdo con lo que se establecía en el Decreto, que también pone en valor la necesaria interlocución con los territorios donde existen posibilidades de instalar plantas de energías renovables. En los próximos meses veremos cómo proyectos que estaban atascados salen adelante. Creo que debemos mentalizarnos todos que nuestro paisaje cambiará en el conjunto del país. Y que es bueno que así sea. Porque una parte de la oposición que está existiendo es porque hasta ahora unas pocas comarcas han asumido durante demasiado tiempo la responsabilidad de la producción de energía en nuestro país. También en el caso de las renovables. Y esto debe redistribuirse.

La Conselleria de Interior ha sido una de las protagonistas de este arranque de su Govern con el relevo de toda la cúpula de los Mossos, incluido el mayor Trapero, y cambios en la estructuración y organización. ¿Por qué eran necesarios tantos cambios?



Estoy muy satisfecho del trabajo del conseller de Interior y quiero agradecerle su labor. Nosotros hemos venido a cambiar las cosas y lo estamos haciendo. En el ámbito del Departament d'Interior, más allá del ruido interesado y partidista que algunas fuerzas de la oposición intentan hacer de una forma a veces muy irresponsable, lo que tenemos es un cuerpo de Mossos d'Esquadra con más efectivos que nunca después de incorporar 800 el curso pasado y otros 800 en formación y con un horizonte de crecer hasta los 22.000 agentes en los próximos años. También con más recursos materiales con la renovación y el incremento de toda la flota del parque móvil y con mejores condiciones laborales con la equiparación de la edad de jubilación a otros cuerpos policiales.

De cara al ciudadano, queremos profundizar en el modelo de Mossos d'Esquadra como policía democrática, especialmente en materia de orden público que es un aspecto muy sensible y que siempre puede mejorarse. Ya es muy diferente a cómo actúa la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero aún podemos avanzar más. Creemos que lo primordial es preservar el orden público y no tanto perseguir determinadas conductas que tampoco son tan lesivas. Por eso, los nuevos criterios de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en base a las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional son un nuevo paso adelante. Nosotros defendemos a los trabajadores públicos, como es el caso de los Mossos d'Esquadra, cuando sufren una agresión. Pero eso es una cosa y otra diferente es que exista una voluntad muy punitiva cuando no hay agresiones. Esto es lo que hemos reorientado.

Y un último apunte importante es que las instituciones siempre son mejores y sirven mejor a la ciudadanía cuanto más se asemejan a ella. Una policía diversa y plural también es una mejor policía para atender las necesidades de seguridad de esta sociedad. Por eso, el proceso de feminización del cuerpo de Mossos d'Esquadra está avanzando de forma muy positiva y lo hará aún más en los próximos años, y es necesario incorporar otros elementos de diversidad social en los cuerpos de seguridad.

¿No se podía haber evitado una huelga de cinco días en las escuelas catalanas por el adelanto del curso escolar?



El nuevo calendario escolar es una muy buena medida. Porque quien sufre más unas vacaciones de verano tan largas desde el punto de vista de aprendizaje son los alumnos a los que sus familias no pueden pagarles un casal de verano u otros recursos. Unas vacaciones de verano tan largas favorecen las desigualdades educativas. Por eso vamos a acortarlas. Y lo hacemos de una forma que no alteramos los derechos laborales del profesorado porque al final el número de horas lectivas son las mismas.

"No comparto las críticas que han hecho determinadas organizaciones sindicales"

Lo que hacemos es reforzar la atención a los alumnos en los centros escolares en horas no lectivas con actividades de educación en el tiempo libre que financiará el Govern. Por tanto, no comparto las críticas que han hecho determinadas organizaciones sindicales. El Govern toma decisiones y es quien debe tener la iniciativa. Y ésta es una buena medida que evidentemente genera preguntas e inquietudes. Todas las transformaciones lo hacen. Pero nuestro trabajo es trabajar colectivamente con el conjunto de la comunidad educativa para ir resolviéndolos.

¿Por tanto no se podrá evitar la huelga?

No depende de nosotros. Los sindicatos tienen derecho a hacerla, pero cinco días son muchos. Veremos cuál es el nivel de seguimiento y de apoyo que tienen. En cualquier caso, nosotros seguiremos con la mano tendida para ver cómo podemos implementar juntos todos estos grandes cambios que estamos haciendo en el ámbito educativo para mejorarlo. Antes se habían hecho huelgas por recortes. Ahora lo que estamos haciendo son cambios hacia mejor con más maestros, profesores y profesoras y personal educativo de apoyo que nunca. Acabamos de anunciar que habrá una reducción de ratios, que es una demanda histórica con menos alumnos por profesor para que pueda atenderles mejor.

Finalmente, president, ¿cómo piensa aplicar el Departament d'Educació la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas?



La sentencia no tiene sentido pedagógico ni académico alguno. Nosotros tenemos un modelo lingüístico, que es lo que vamos a preservar. Y que se basa en garantizar que cuando terminan la escolarización los alumnos sean competentes en catalán y en castellano. El instrumento para ello es el catalán como lengua vehicular adaptado a las características de cada centro. Por tanto, ante la sentencia, sacaremos adelante medidas de carácter normativo para garantizar el modelo que tenemos hasta ahora, que es de consenso académico, pedagógico, social educativo y político.