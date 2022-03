Director, guionista y actor, en Canallas hace un retrato de gente de barrio, que vive al día, que no deja de reírse pase lo que pase y sienten mucho orgullo de clase. Él y Luis Tosar acompañan a los actores no profesionales del filme, Joaquín González y toda su familia.

El Brujo y Luismi (Daniel Guzmán y Luis Tosar) son muy de barrio y son unos canallas, pero tienen buen corazón. Joaquín González es un fantasma, un pobre fanfarrón, un farolero endeudado y frustrado que vive una realidad delirante. También es un amigo de toda la vida de Guzmán, que se ha lanzado a la dirección de su segundo largometraje invitándole a él y a toda su familia a protagonizar la película. Canallas es una comedia de barrio "con mucho canallismo y mucho orgullo de clase".

La película, que participó en el Festival de Málaga, es también un intento por parte de Daniel Guzmán "de cambiar las cosas", de retratar a la gente que vive al día, alejándose de la comedia burguesa que invade la gran pantalla. Es un recorrido por el universo del que no llega a fin de mes y que, después de años educado en el esfuerzo y el trabajo, se ha quedado boquiabierto con el dinero fácil, la corrupción y las estafas de 'los ricos'. Y que, superado el asombro, se ha convencido de que, tal vez, y teniendo en cuenta "la gran mentira del estado de bienestar", ese sea el camino.

Mención aparte en esta película merece Luis Tosar, que convidado a participar de este mundo de barrio madrileño, poblado a veces por personajes tan pintorescos como Joaquín González, se ríe a carcajada limpia en la pantalla con una franqueza tal que certifica que es un grande grandísimo actor, a no ser que es que no pudiera contener la risa en el rodaje. El cineasta Daniel Guzmán habló de todo ello con Público en Málaga.

Se ha tirado de cabeza a la comedia.

Quería hacer una comedia, porque el sentido del humor es parte de mi vida. Llevo toda la vida riéndome de mí y de todo lo que me rodea, soy un canalla. Tenía ganas de que la gente disfrutara y viera una comedia fuera de las normas, una comedia de la gente que vive el día a día y no de los burgueses, con los que no me identifico nada. Esta es una película con orgullo de barrio, con ganas de cambiar las cosas.

¿Y con ganas de contar cosas?

Con muchas ganas de contar cosas y de cambiar cosas. Me interesan las películas de este tipo de gente, con barrio, con tema social. Me interesa la gente como yo, de barrio, porque en los barrios hay mucho color, muchas risas y mucho canallismo del bueno, con orgullo de clase. Mis amigos, que son fontaneros, electricistas… de todo, no paran de reírse. Es una manera de vivir.

Estos personajes no tienen oficio, son más bien unos buscavidas.

Son personajes peculiares, pero cuanto más de barrio, más se extrapola. Lo que pasa que en nuestro cine no son muy reconocibles, porque aunque se dice que el cine es un espejo de la realidad, la verdad es que la realidad luego no se refleja. El cine también se ha creído lo del estado de bienestar, que ha sido una gran mentira, y todo son como frases hechas.

Joaquín González, protagonista con Tosar y Guzmán de la película. — Universal Pictures

¿La apuesta por trabajar con actores no profesionales tiene que ver con el tipo de cine que le interesa?

Es una manera de contar una historia en la que la realidad y la ficción se mezclen y sean indivisibles. Pero tengo que decir que ha sido demasiado reto, esta vez se me ha ido la olla al trabajar con una familia entera.

Joaquín González se interpreta a sí mismo y usted es de barrio, pero Luis Tosar es de una aldea de Lugo, una realidad diferente, ¿por qué quiso contar con él para la película?

Luis Tosar tiene la humanidad y la vida. Es un tipo coherente y honesto, con mucho sentido común. Ha sabido formar parte perfectamente de ese engranaje. En esta película hemos bebido unos de otros, nos hemos retroalimentado. Recuperando ahora los recuerdos del rodaje, me quedo con muchos momentos para mi vida, y uno de ellos es Luis pidiendo que no se acabara nunca la película. Hubo un momento en que no sabía qué era verdad y qué era mentira y eso le hizo estar mucho más libre.

Sin embargo, usted resentó la película en una proyección para prensa y dijo que había sufrido mucho…

Me estaba tomando demasiado en serio y la verdad es que el problema es que te caiga un misil encima. Si no tengo dolor, no vivo ninguna guerra, pero ¿qué tenía en la cabeza? Estas cosas pasan cuando nos tomamos demasiado en serio, lo mejor es reírse de uno mismo y para eso nunca hay límites.

Antes decía que quería hacer una comedia, ¿cómo definiría el humor de 'Canallas'?

Quiero conseguir un humor popular, reconocible, conjugar lo popular y la comedia y con la realidad y con lo personal. ¿Por qué en España no hacemos comedias como las que hacen en Inglaterra?

Una secuencia de 'Canallas'. — Universal Pictures

¿Que hablen de machismo, de falta de oportunidades, de embargos…?

Sí, de esa España con todas esas cosas, pero que es maravillosa, aunque a veces tiene sus miserias. Yo he podido hacerlo ahora y siento una enorme responsabilidad porque detrás están Universal Pictures y Movistar. Pero es una película libre, la película tiene mucha intención, es libre y muy punky, pero ellos me han apoyado en todo momento. Una película inclasificable y han apostado por ella, así que tiene que ir bien.

En los barrios de esta España que usted retrata los niños antes querían ser astronautas y bomberos, ahora prefieren ser famosos, ¿qué le dice esto del país?

Que tenemos tanta corrupción alrededor que confundimos ser famoso con dinero fácil y queremos crearnos escaparates porque es la manera de crearnos personajes. Joaquín, en la película, es un padre que vive su frustración en su hija… Es la España de la corrupción y del ladrillo, donde parece que salir en la tele lo soluciona todo.

Hablando de ladrillo, ¿cuánto han cambiado los centros comerciales a los barrios?

Ahora la gente pasa el fin de semana en el centro comercial, ese es su ocio. Nos hemos creído ese modelo de ocio. Eso y la conexión con los móviles, la gente joven está conectada todo el tiempo y eso les quita de vivir, de relacionarse, de unirse.

Los móviles y las pantallas, ¿enemigos de lo colectivo?

La revolución tecnológica va a devorar al ser humano, la gente está conectada a una pantalla y piensa que está conectada a la vida. Nos roban por todas partes, están privatizando la Sanidad… y ya nadie sale a la calle, han ganado la batalla del individualismo, pero los barrios todavía tienen algo de colectivo. Que sea todo cuenta de resultados también tiene mucho que ver con todo esto. Hay que recuperar el espíritu de colectivo, de barrio. Al final, tu barrio es tu país, tu esencia.

Mucha gente no tiene esa alma de barrio, ¿va a entender su película?

Mucha gente siente que no pertenece a ningún lugar, pero la verdad es que el barrio te da referentes, crea vínculos. Hay que recuperarlo. Sin embargo, creo que hay algo universal en la historia, lo mismo que pasa con el humor, que también es universal.

Con 'Canallas' le ha pillado la pandemia en medio, ¿cómo ha afectado a la película?

Con la pandemia tuve que enfrentarme a mí mismo, encerrado, tienes que mirarte cómo eres. Cuando estás contigo mismo, entiendes mejor a los demás. Me he dado cuenta de que tenemos todo, pero nos olvidamos de lo más importante, de conectar con nosotros mismos. Vivimos dependientes absolutamente de este sistema productivo. Y ahora me pregunto ¿y si se para todo, el planeta se recupera un poco, no cogemos el coche para todo y nos relacionamos un poco más unos con otros? Solo sabemos lo que tenemos cuando lo perdemos, como la salud. ¿Por qué no vivimos cada día como si fuera el último día?