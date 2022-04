"Si todos dejáramos de fingir, existiría verdadera conexión entre los seres humanos". Si quemáramos para siempre los disfraces con los que pretendemos ser quienes no somos y apartáramos definitivamente los prejuicios, volveríamos a sentirnos en paz en el mundo. Es la hermosa idea que transmite el cineasta finlandés Juho Kuosmanen en su nueva película, Compartimento nº6, con la que se alzó con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

"La película es un torpe intento de encontrar la armonía y la paz mental en un mundo de caos y ansiedad", dice el director y guionista, que firma esta singular road movie, proponiendo un viaje de descubrimiento, de amor y de aceptación de la vida, a través de la historia de dos personajes en un tren. Un viaje en un tren ruso en los años noventa, hacia el puerto de Murmansk en el Círculo Polar Ártico. Una mujer finlandesa, Laura, que quiere visitar los antiquísimos petroglifos de Kanozero, va en el mismo compartimento que un joven minero ruso que va a trabajar.

Adaptación al cine de la novela de Rosa Liksom, la película está protagonizada por Seidi Haarla y Yuriy Borisov (ganador del Premio al Mejor Actor en la Seminci). En ella, Kuosmanen revela lo difícil que es aceptar que somos parte de este mundo turbio y oscuro, donde la auténtica libertad no tiene nada que ver con la que nos han vendido el sistema capitalista, sino con la capacidad que tenemos de aceptar nuestras limitaciones.

"Haz lo que te dice tu yo interior, confía solo en ti", dice una mujer mayor a la joven Laura, entre trago y trago de vodka, animándola a abrirse a los que ella ve como diferentes. Compartimento nº6, donde el cineasta quiere también sepultar, justamente ahora, los prejuicios sobre las mujeres y los hombres rusos, es una historia de amor por la humanidad.



Su película habla de soledad, también de conexión con otros seres humanos, de prejuicios... ¿Podría decirse que es una historia de lo que pasa cuando nos encontramos con los "otros", los que creemos que son diferentes a nosotros?

Sí. La historia empieza en ese momento en que Laura conoce a una persona que es lo opuesto a ella misma. Tenemos una idea de este joven, es un ser humano, claro, ¿pero qué más es? ¿Cuál es su idea de la vida? Cuando haces un viaje, que es una metáfora de la vida, te encuentras con "los otros" y lo interesante de este encuentro es que puedes encontrarte a ti mismo también.

Hay dos posibilidades, puedes fingir, esconderte, crear otra identidad, la de la persona que te gustaría ser. Laura pretende ser una intelectual, una estudiante que parece que está en peligro al lado de este hombre rudo, pero en realidad eso no es lo que es ninguno de los dos. En este largo viaje también puedes intentar ser quien realmente eres.

La historia enfrenta dos mundos, el del trabajador, el minero ruso, y el de los estudios y la cultura ¿Este segundo es más prejuicioso que el otro?, ¿los intelectuales, los artistas de hoy se creen superiores a los demás?

Sí, creo que el mundo de la cultura sigue de alguna forma el modelo de la clase alta. Para la gente, la clase social es lo que guía el comportamiento, sabes que lo que esperas de los demás en cierto modo. Y la verdad es que no importa nada lo que haces para vivir o si perteneces a la clase alta, al mundo de la cultura… aunque en la realidad uno solo espera una clase de comportamiento, incluso de opiniones, dependiendo de ideas preconcebidas, y siento que eso

estrecha muchísimo las posibilidades, cierra muchas puertas.

Mi conexión personal con esta historia es más con la idea de identidad

El ser humano es complejo. Mi conexión personal con esta historia es más con la idea de identidad. Yo vivo realmente en mundos diferentes, pero después del éxito de mi película, mucha gente me invita a participar de la comunidad de cineastas europeos, y es estupendo, desde luego, pero lo cierto es que yo no me siento un cineasta europeo, esa no es mi identidad, es solo un rol. Y cuando vuelvo a casa, con mi familia y con mis amigos de siempre, tengo otro rol. Siento que hay más espacios para existir sin esos roles que nos colocan.

Hay algo en la historia de lo difícil que es para todos aceptar que pertenecemos a este mundo tan caótico, ¿usted siente esa dificultad?

Sí, absolutamente. Y tengo una contradicción entre entender y aceptar. Intento entender la vida, pero al mismo tiempo siento que ese intento de entender reduce mucho las posibilidades de la vida, porque al intentar entender, lo que hace mi mente es meter en cajas diferentes realidades de la vida o fragmentos de realidades, cada uno en pequeñas cajas, y la verdadera aceptación del mundo es ser capaz de confiar en la vida, entenderla de un modo claro. Es algo que intentaba decir con la película, hay momentos suaves, felices, cuando sientes que la vida es hermosa y todo es bueno, esos son los momentos que disfruto y que siento que son verdad. No necesito nada más en ese momento.

"Tenemos que saber de dónde venimos, es una necesidad del ser humano", se dice en la película ¿Así lo cree usted?

Hay una persona al principio de la historia que dice eso y Laura repite lo que ha oído, creo que es cierto, pero creo que no es una gran idea moverse repitiendo ideas genéricas que todo el mundo tiene. Es obvio que todos deberíamos saber de dónde venimos y que eso hace posible entender el presente, pero cuando ella dice eso al minero ruso en el tren no es algo que realmente sienta, sino algo que repite para demostrar que viene de un lugar especial, aunque todos podemos ver que no es especial ni de clase intelectual. La idea es la conexión que tendríamos si todos dejáramos de fingir.

En el puerto de Murmansk en el Círculo Polar Ártico. — La Aventura Audiovisual

Ha dicho que no importa que en la historia sean un hombre y una mujer, pero la verdad es que el hecho de ser mujer y viajar sin compañía a veces es un poco peligroso…

No me centré en la experiencia del viaje como una mujer, pero estoy de acuerdo, obviamente, en el peligro para las mujeres y creo que la actriz lleva esa experiencia también a la película. Pero es una experiencia que yo no puedo entender porque nunca la he vivido. Mi intención era mostrar la conexión entre ellos. Al principio son un hombre y una mujer, pero luego no lo son más, lo que quiero decir es que la conexión entre los seres humanos está más allá de eso. Pero, sí, la película la verás de manera diferente si eres una mujer o eres un hombre.

Él no es un hombre grande, no da mucho miedo, pero sí pretende hacerlo creer. Yo crecí en una ciudad donde caminaba muchas veces solo y para mí es familiar esa pretensión de querer dar miedo. La gente que conoce a estos personajes, como este joven ruso, sabe desde el principio que no es una amenaza, solo intenta que lo demás crean que lo es. Hay una diferencia muy grande entre que la gente sienta que este chico da miedo a que intente dar miedo. Lo que quiero es crear un personaje que intenta dar miedo.

Entonces, ¿quiénes queremos ser y quiénes somos en realidad es uno de los temas de esta historia? ¿Deberíamos conocernos mejor a nosotros mismos, aceptar que todos somos imperfectos?

Ese es un gran problema. Estas ideas tan limitadas que tenemos como individuos acerca de cómo deberíamos ser, si las ves desde el punto de vista político, son fascistas, es fascismo. Y creo que esa idea de aceptarnos imperfectos es realmente necesaria, una forma de parar los totalitarismos.

De alguna forma, planea también sobre la idea de libertad en la película. En el mundo rico todo el mundo piensa que debemos tener plena libertad, pero, ¿cree que sabemos realmente lo que es la libertad?

Creo que tenemos posibilidades, opciones, pero eso no es la libertad es para mí. La razón por la que hicimos esta película en Rusia era por la idea de destino. Todo el mundo es contradictorio, y en Rusia son especialmente contradictorios. Ellos creen en el destino, y me parece que hay algo hermoso en ello. Piensan que están en el camino que deben estar y entonces intentan aceptarlo, no intentan forzar nada.

Ellos creen en el destino, y me parece que hay algo hermoso en ello

Las road movies que tienen lugar en un coche hablan de libertad, y la idea de libertad es que tú puedes ir donde quieras, tienes todas las opciones. Esta película es una road movie, pero tiene lugar en un tren, y habla de libertad, pero la libertad es algo mental. Tú puedes decidir, pero no estás conduciendo el tren, sin embargo aceptar la naturaleza de este viaje puede acentuar el sentido de libertad. Creo que la libertad en general es una especie de ilusión, no creo que sea una realidad, es una idea romántica.

Los personajes pueden seguir en ese tren o bajarse ¿El tren es una alegoría de la vida, del destino del que hablaba? ¿Cree usted en el destino?

Creo que siempre hay opciones, pero rendirse, metafóricamente, no es la respuesta, incluso aunque la vida no es lo que tú esperas, nunca es ideal. No creo en el destino, pero es una palabra hermosa relacionada con la idea de aceptar la realidad. Me siento más cómodo con esta idea que con la americana de que todos podemos construir nuestra propia vida.

Seidi Haarla y Yuriy Borisov son los protagonistas de la película. — La Aventura Audiovisual

Usted conoce bien Rusia, ¿el ataque de Rusia a Ucrania hará cambiar la mirada sobre su película?

Sí, la actualidad tiene su efecto y lo veo. También creo que la película habla de la idea que tenemos de los rusos, tenemos unos prejuicios muy grandes y eso es parte del contenido de la historia. Todos conocemos la historia violenta de Rusia y parte de esa idea todavía se mantiene, los vemos como gente extremadamente violenta.

Al terminar la película, la gente sentía la película como algo relacionado con la pandemia y ahora se ve conectada con el ataque de Rusia a Ucrania, aunque en realidad no tiene nada que ver con eso. Sabíamos cuando hicimos la película que Rusia es un país violento, en contante conflicto con sus vecinos en los últimos dos siglos. Nada de eso es nuevo, pero eso no significa que todos los rusos sean violentos.

Los personajes viajan por un mundo ahogado en alcohol, ¿es una manera de decir que vivimos en medio de la confusión y la ansiedad, con los sentidos dormidos?

Obviamente es algo muy ruso, característico, pero también es escapismo, la gente bebe porque es incapaz de aceptar la realidad, cuando no acepta bien su propia vida. Al principio no se sabe qué está pasando, él bebe y ella tiene que estar más atenta porque no sabe realmente que impulsos tendrá ese hombre, pero también es una cosa común.