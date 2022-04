El primer ser humano que viajó al espacio fue Yuri Gagarine. Lo hizo en 1961. Solo un par de años después viajó a París para inaugurar Ciudad Gagarine, un proyecto de gigantescos bloques con cientos de apartamentos construido en Ivry-sur-Seine, en el cinturón de París. Lo que nació como una pequeña utopía, con la promesa de progreso que había llevado hasta allí el cosmonauta, no tardó nada en convertirse en un suburbio marginal al que solo le sobraba pobreza. Hace dos años, se demolió el barrio, y las familias que vivían allí fueron realojadas.

Fanny Liatard y Jérémy Trouilh grabaron los trabajos de demolición invitados por uno de los arquitectos, pero mientras seguían con su cámara el proceso se tropezaron con los habitantes de esas torres, con su sentido de comunidad y, sobre todo, con los jóvenes de esas familias y sus sueños de futuro. Con ellos nació Gagarine, una película que reivindica la solidaridad y el sentido colectivo y que denuncia la mirada de la burguesía hacia los barrios de trabajadores.

El debutante Alseni Bathily (Mejor Actor en el Festival de Sevilla) es el protagonista de esta historia, la de un joven que ha vivido siempre en las torres Gagarine y que quiere ser astronauta. Cuando se entera de que las casas van a ser demolidas, se convierte, junto a sus amigos Diana y Houssan, en el líder del grupo de la resistencia. Imágenes de archivos, escenas rodadas durante los auténticos trabajos de demolición, la participación de los vecinos reales al lado de actores profesionales y una combinación de realidad y mundo onírico consiguen un precioso y auténtico retrato de una comunidad que ha inspirado a los cineastas a "luchar para que exista una fuerza optimista en el mundo".

Hace unos años hicieron un cortometraje titulado 'Gagarin', ¿este largo es una especie de continuación?

Hace cinco años más o menos estábamos trabajando en París y unos amigos, arquitectos que estaban trabajando en la demolición del edificio Gagarin, nos invitaron a hacer un documental sobre sus habitantes. Fuimos allí y descubrimos ese lugar, donde parecía que estábamos en el espacio, y nos contaron la historia de Gagarin cuando fue a inaugurar las torres. Nos impactó ese enorme edificio lleno de apartamentos que iba a ser demolido.

A partir de ahí decidimos hacer una película de ficción y participamos durante cinco días en aquel sitio rodando. Nos vino muy rápidamente esa idea de un joven Yuri, apasionado por el espacio y empezamos a grabar. ¿Por qué querían destruir este lugar, con su comunidad, sus familias? Durante el proceso poco a poco nos fuimos haciendo amigos de los habitantes del edificio, vimos algunos documentales, investigamos… Y cuando comenzamos a rodar decidimos hacerlo con muchos de esos habitantes del edificio y con algunos profesionales también.

¿Buscaron a Yuri entre los vecinos?

Intentamos encontrar a Yuri entre los vecinos, en el vecindario, pero no lo encontramos. Al final descubrimos a Alseni Bathily, que tenía 18 años, no dieciséis como el personaje. Cuando le vimos por primera vez fue precioso porque estaba muy cerca del personaje que había creado, ¡y lo tierno y especial que era! Era una mezcla muy bonita entre el cuerpo de un héroe y la sonrisa y la mirada de un niño.

Una secuencia de la película, con la actriz Lyna Khoudri. — Karma Films

¿La solidaridad y el sentido de comunidad son el eje de esta historia?

Sí, es lo que hemos querido decir en la película. La comunidad tiene cosas hermosas y también contradictorias, porque hay personajes que están muy solos. Además, queremos mostrar el gran mundo imaginario que hay dentro de Yuri, es una preciosa herramienta que él utiliza y que creemos que es lo que hace la gente joven cuando sueña, para separarse de la realidad, de ese futuro que les espera.

Los inmigrantes, el destino, la adolescencia, el futuro de la juventud, el mundo multiétnico en Francia… ¿Qué era más importante para ustedes?

Era muy importante para nosotros mostrar lo que estábamos viendo cada día, porque sentíamos que debíamos revelarlo en la pantalla. Por supuesto, esto ocurre en un barrio bastante pobre, pero allí la gente joven también tiene sueños hermosos y tiene amigos… Pero esta película no es solo sobre ellos, también es sobre toda la comunidad y lo que hay a su alrededor, la solidaridad que hay entre ellos. La película muestra a gente que vive de una forma diferente a la que vemos normalmente en televisión.

Parece, viendo la película, que sienten cierta nostalgia por otros tiempos, ¿es así?

Sí, hay nostalgia del tiempo en el que Gagarin era cultura. Nosotros mostramos en la película a esa comunidad y la situación que hay aquí, que existe. Y en eso, creo que sí, somos más nostálgicos que optimistas sobre lo que la gente sueña y puede hacer en estos lugares. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia es muy complicado, pero todavía existen formas de solidaridad muy hermosas.

Podemos decir que nosotros creemos en el futuro y cuando decimos "nostalgia" nos referimos a nostalgia de algo del pasado que no podemos vivir. Hay algo de eso en el personaje, que siente melancolía por un pasado glorioso.

A pesar de ser una película de un suburbio, ustedes se alejan de la violencia, de las bandas…En esa mirada sí parece que sean optimistas.

Queríamos dar una imagen positiva de un lugar y una generación que suelen ser caricaturizados. Es urgente, políticamente, revisar cómo la gente ve a esta joven generación, rica y diversa, que a menudo son representados con imágenes negativas, como si no tuviera futuro. Esos estereotipos hacen mucho daño. ¡Hay que derribarlos!

Hay cierto optimismo gracias a la gente. No sé por qué, pero en ese sentido sí somos optimistas. En las torres conocimos a mucha gente estupenda que nos infundió ese optimismo. Aunque, tal vez, esa no sea la palabra, porque el optimismo puede ser algo frágil, y nosotros todavía luchamos para que exista una fuerza optimista en el mundo.

El cine francés se ha ocupado a menudo de los inmigrantes, antes y ahora…

Sí, hay muchísimas referencias en Francia a estas personas. Es importante porque transmiten el mensaje poderoso de que la situación para ellos no ha cambiado mucho. Pero, para ser honestos, la inspiración no vino en ningún momento de esas películas francesas sobre esto, sino de las de otros cineastas. Películas de ciencia-ficción, Blade Runner, Solaris... ¿Por qué no? Y de otros cineastas que utilizan una forma más poética de mostrar esa realidad, como Leo Carax o Bong Joon-ho, incluso Lazzaro felice de Alice Rohrwacher, que fue una gran inspiración para nosotros al ver la ternura de los personajes en ese mundo. Desde luego hay una gran tradición de esas películas en Francia, pero la verdad es que nosotros queríamos independizarnos de esa forma de tratamiento.

En 'Gagarine' los directores mezclan realidad y realismo mágico. — Karma Films

"Cuando la gente no habla el mismo lenguaje, pelean unos contra otros", dicen en la película ¿Más comunicación y menos enfrentamiento?

Absolutamente. Hablamos de una cosa muy simple, cuando somos diferentes, todos lo identificamos, pero entonces la gente puede inventar la forma de comunicarse con los otros. Y, por supuesto, nosotros hablamos también de lenguas, de cultura… Tenemos que aprender a hablar unos con otros. Tenemos el reto de construir un mundo juntos para todos y es un reto hermoso.

Se advierte una influencia del realismo mágico latinoamericano en la película, ¿es así?

Sí, totalmente. Nosotros pasamos unos cuantos años en Sudamérica, en Perú y en Colombia. Por supuesto, nos encontramos allí con la cultura, la literatura de García Márquez… pero no solo, es algo que está en el aire allí, cuando hablas con la gente, es su manera de mirar el mundo... Creo que nos dieron muchas historias y ese fue el primer paso para nosotros como cineastas, por eso cuando llegó el momento de hacer nuestra primera película, contemplamos

la posibilidad de que las historias que contáramos tuvieron algo similar a ello, al realismo mágico.