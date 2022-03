Los muertos de la Guerra Civil nos siguen persiguiendo. Como si se levantaran de las cunetas, de las trincheras y de sus tumbas, reaparecen, tristemente, cada vez que, casi noventa años después, se intenta poner punto final con justicia y dignidad a aquel horror. A pesar del tiempo no lo hemos conseguido, pero, precisamente, por todo este tiempo que ha pasado, no podemos rendirnos. El cine no lo ha hecho. Berlanga y Azcona inocularon humor y humanidad a la guerra en 1985 con La vaquilla y ahora le siguen los pasos Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro con Malnazidos. Sin duda la cultura es una buena manera de abrir las puertas que siguen cerradas.

Adaptación al cine de la novela de Manuel Martín Ferreras, Noche de difuntos del 38, los cineastas firman mano a mano esta película, una de zombis y aventuras, aderezada con momentos de western, de cine bélico y con un sentido del humor purificador, que desintoxica. Con Miki Esparbé, espléndido, a la cabeza de un reparto que funciona a la perfección como grupo, esta es la historia de soldados de los dos bandos peleando juntos contra los muertos de la guerra, convertidos en zombis. Muerte llama a muerte.

Homenaje directo al gran John Carpenter, que les ha cedido una canción para la película, y, cómo no, a George A. Romero, la película inauguró el Festival de Sitges en 2019 y ha tenido que esperar estos años de pandemia para su estreno.

'Malnazidos’' mezcla cine de zombis, bélico, momentos de western, Guerra Civil… ¿ha costado mucho encontrar el equilibrio entre géneros?

La verdad, ha salido sin pensar en ello. Por supuesto, sabíamos en qué género se inscribiría la película, y hay estética de cine bélico y de western… pero bebe un poco del cine que hemos mamado y que nos gusta. El cine de George A. Romero y de John Carpenter. Cine que echábamos de menos.

Ahora que menciona a estos cineastas, hay algunas secuencias que son referencias muy directas…

La película intenta, de algún modo, reflejar el cine que nos gusta. Y a Carpenter le teníamos mucho en la cabeza, por eso hay un homenaje muy directo. Además, nos ha cedido una canción compuesta por él para la película. Nos ha hecho muchísima ilusión y es toda una declaración de intenciones.

Volviendo a los géneros, ¿cómo han trabajado la combinación comedia y Guerra Civil?

Hemos ido sin complejos, pero siendo sobre todo respetuosos, no queríamos faltar al respeto a nadie. La novela tiene espíritu de cómic y nosotros, además nos hemos permitido la licencia de poner más humor. Y ese humor sale de los personajes, no de los zombis. De estos solo sale terror. Otras cinematografías hacen muy bien esto con sus guerras, nosotros lo hacemos con la Guerra Civil, ya era hora de poder hacerlo. La Guerra Civil aquí es sobre todo un contexto para los personajes. En la película había situaciones más dramáticas, pero necesitábamos una válvula de escape para eso. En ‘La vaquilla’ eso se hacía muy bien.

Los personajes principales de la película. — Sony Pictures

¿Por qué decidieron meter más humor del que había en la novela?

El guion era más serio, pero Telecinco quería más comedia y ahí hubo un tira y afloja y nos quedamos en un punto intermedio Ahora agradeceos que nos forzaran un poco con esto. Hemos ido afilando la comedia. Con el sentido del humor no nos gusta ser exhibicionistas, da vergüenza cuando un actor está intentando hacer gracia, da pudor cuando detectas que un actor está intentando hacerte reír. Aquí no se hacen chistes.

Hay una gran verdad en la película, ¿los muertos de la Guerra Civil nos siguen persiguiendo, no?

El género fantástico sirve para contar muchas cosas, una especie de alegoría y los zombis son una excusa para ver cómo son los vivos. Es verdad que este asunto de la Guerra Civil no se ha resuelto y que quedan muchas cosas por resolver y disculpas que pedir. Parece que sigue habiendo dos Españas por el momento irreconciliables. Han pasado casi cien años y no hay forma.

Alguien dice en la película que de ninguna guerra puede salir nada bueno, ahora estamos asistiendo a la de Ucrania…

No puede salir nada bueno de una guerra. Antes pensábamos que éramos una generación que no iba a vivir nada peor que el ataque a las Torres Gemelas del 11-S. Luego vino la pandemia y ahora esta guerra. No lo vimos venir.

Por cierto, que la película se ha retrasado en su estreno por la pandemia. ¿La ven diferente ahora con todo lo que ha pasado en estos dos años?

Acabamos de ver otra vez la película y es verdad que ahora puede conectar de otra manera con el momento que estamos viviendo. En 2019, cuando la presentamos en Sitges, algunos periodistas nos preguntaban si habíamos tenido en mente el ‘procés’. Luego empezamos a hablar del virus y la pandemia y ahora Rusia. Desde que rodamos el mundo ha cambiado y nosotros también y tenemos otra conexión con la realidad. Las películas son reflejo de lo que pasa, pero es curioso ver cómo sucede también al contrario y somos nosotros y lo que pasa lo que da un sentido u otro a las películas. Si no hubiera guerra, ahora estaríamos hablando de la pandemia.

Los directores Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera. — Sony Pictures

Han rodado con mil figurantes, cientos de especialistas, muchos requisitos técnicos… ¿es muy difícil rodar una película de estas dimensiones con un presupuesto español?

Muy complicado porque el presupuesto era más limitado de lo que parece, pero en España tenemos unos técnicos increíbles. La diferencia es que con más presupuesto te puedes equivocar, nosotros teníamos para una explosión y si no salía bien… las metralletas de fogueo se encasquillaban todo el rato… Ha sido esencial el equipo, un director es tan bueno como lo sea su equipo.

Los personajes se matan unos a otros en medio de una naturaleza impresionante…

En la novela es la Batalla del Ebro, pero nosotros nos hemos querido alejar un poco y no señalar ningún lugar concreto. En el libro la acción pasa casi toda de noche y eso también lo hemos cambiado. Y, por último, hemos buscado una estética que no se pareciera a la habitual de las películas sobre la Guerra Civil, aunque nos saltáramos a veces el rigor histórico, y llevarlo más al cómic.

¿Qué tiene Miki Esparbé para que quisieran hacer la película con él de protagonista?

Teníamos ganas de trabajar con él y era nuestra primera idea. Necesitábamos un héroe o antihéroe carismático. Él es del bando nacional, pero es un tío gastado por la guerra. Miki Esparbé tiene una mirada inteligente y da un personaje brutal, con él no hicimos casting.