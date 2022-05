Eva Orúe: "Las mujeres escriben, traducen, editan, leen y corrigen más"

Según el último barómetro de hábitos de lectura, el número de lectores ha aumentado considerablemente: ¿el efecto del confinamiento sigue consolidándose?

"Los jóvenes han vuelto a los libros"

Los estudios que se han publicado a partir de la pandemia indican, efectivamente, que la gente, y de manera muy especial los jóvenes, ha vuelto a los libros. Lo cual tiene toda lógica: disponíamos de más tiempo y los libros estaban en casa; y cuando no estaban, las librerías y los editores hicieron un esfuerzo tremendo para que, a pesar del parón económico, los libros siguieran llegando a quienes los querían. Es terrible de decir, pero efectivamente la pandemia le sentó bien al libro. Pero creo que además de constatar que el libro sigue siendo una buena herramienta para aislarse y disfrutar en tiempos difíciles, debemos prepararnos probablemente para una bajada. Una vez que hayamos recuperado la normalidad, los lectores volverán a tener mil posibilidades de distracciones, habrá que esperar a ver cómo reaccionan.

Pero los datos de la feria de Sant Jordi han sido buenos en términos de ventas.

Sí, a pesar de la granizada que nos cayó encima. Las ferias funcionan bien en general todos los años. Incluso el año pasado, en la Feria de Madrid, que fue muy especial porque no se celebró en su fecha y fue con aforo reducido, económicamente no fue mal. Lo cual es bueno para las ferias, no sé si es tan bueno para el ecosistema lector, porque eso quiere decir que hay un porcentaje importante de lectores que compra el libro sobre todo en feria. Quizá deberíamos trabajar para que no se concentrara tanto la venta de libros en determinadas fechas del año. Dicho esto, no deja de ser un placer que la gente se acerque a las ferias.

Las mujeres leen más que los hombres en línea general, la única franja de edad donde el porcentaje se equipara es a partir de los 65 años para arriba. La mayoría de los lectores siguen siendo mujeres. ¿Se puede decir lo mismo de los autores?

"Hay más mujeres autoras que hombres"

Datos concretos de escritores no tengo, hay una sospecha de que sí: hay más mujeres autoras que hombres. Desde luego lectoras hay más mujeres que hombres, con esa salvedad que haces, parece que hay un momento en el que las mujeres se alejan de los libros. A lo mejor porque algunas tienen que empezar a ocuparse de sus nietos, es una idea que se me ocurre... Un compañero apuntó que en algunas zonas de España las mujeres de esa edad quizás tienen menos acceso a los libros. Como curiosidad, te diré que en un estudio que se hizo en la Feria del Libro del 18 resultó que las mujeres son la mayoría de las visitantes en casi todos los fragmentos de edad. Y también sé, lo dice Nuria Barro en su último libro La impostora, que hay más traductoras que traductores. Y en las editoriales hay más mujeres que hombres trabajando: es una constante del ecosistema literario. Grosso modo, las mujeres escriben más, traducen más, editan más, leen más y corrigen más.

¿Qué opinas sobre el caso 'La bestia', premio Planeta 2021? ¿Fue un truco de marketing?

"Mujeres que han firmado con nombres de hombres ha habido muchas en la historia de la literatura"

Mira, a mí que sea un truco de marketing no me molesta. Quiero decir: hay estrategias y si ellos pensaron que firmando como mujer tenían garantizado su propio anonimato y conseguían más ventas no me parece mal. Puedo considerar algo más criticable el hecho de que cuando se entrevistaba a Carmen Mola y se le preguntaba por sus gustos literarios, se recomendaban libros de algunos de esos autores. O sea que a lo mejor llevaron demasiado lejos la añagaza. Dicho esto: mujeres que han firmado con nombres de hombres ha habido muchas en la historia de la literatura, y casi siempre ha sido o bien porque se les vetaba ese mundo por el hecho de ser mujeres, o bien porque por su clase social no se les permitía escribir. Que yo sepa, el único hombre que firma con seudónimo de mujer es Yazmina Khadra, y lo hizo para mantener su identidad en secreto durante un tiempo y por seguridad. El caso de Carmen Mola es un caso excepcional, aún más cuando te enteras de que detrás no hay uno sino tres.

¿Cuáles son sus autoras favoritas actualmente en España?

Berta Vias Mahou, por ejemplo, me gusta mucho como escribe. Leo mucho a Marta Sanz también, tanto los libros de ficción como los libros de ensayo. Me gusta Rosa Montero, más en ensayo que en ficción. Aunque no te podría decir muchos más nombres, soy una lectora abundante pero no sistemática.

A finales de abril se presentó el cartel de esta nueva edición, un homenaje al cómic y al trabajo del historietista Isaac Sánchez, que ha sido el autor.

La gente asocia la lectura a concentración y no a alegría. Nosotros queríamos trasmitir la idea de que leer es una alegría y que te permite nadar, volar o lo que sea. De hecho el cartel tiene una lectura que es "leer por tierra, mar y aire". Desde luego, nos dirigimos a los jóvenes, y, como apuntabas al principio, el público joven ha mejorado mucho en las estadísticas de lectura durante los últimos meses y creemos que tenemos una cierta obligación en la feria de prestarle una atención muy especial.

¿Qué esperan ustedes de esta nueva edición?

"Lo que hemos conseguido es que sea la edición más grande del siglo XXI"

De momento, te diré que lo que hemos conseguido es que sea la edición más grande del siglo XXI. Editores, distribuidores y libreros van a estar un poquito más apretados en sus respectivas casetas, pero va a caber gente que en otras circunstancias no hubiera cabido. Es algo excepcional, porque el año que viene finalmente volveremos a unas dimensiones más normales, pero queríamos que esta feria, que es la feria con la que cerramos la pandemia, la feria del reencuentro, pues entrara todo el mundo que fuera posible.