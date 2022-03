García Margallo: "Feijóo tiene que integrar a los 'sorayistas' que salieron del congreso de 2018"

¿Ve usted el fin del conflicto en Ucrania cada día más cerca o más lejos?

Por desgracia, creo que es un conflicto que tiene raíces históricas muy profundas y por tanto va a ser imposible de resolver a medio plazo hasta que no se busque un marco de seguridad que dé tranquilidad a Rusia, desde un lado, y a los países limítrofes con Rusia, de otro. Esto puede quedar en un conflicto congelado.

Putin reacciona a lo que él considera que es un nuevo intento de aproximación de Ucrania a Occidente en sus dos vertientes: la económica, la Unión Europea; y la militar, que es la OTAN. Y es muy importante distinguir las dos, porque probablemente la solución pase por aceptar una de las dos fórmulas, pero no las dos.

Dice usted ahora que la guerra se veía venir.

El que diga ahora que no sabía que esto iba a pasar o es un ignorante o miente. Ya hemos visto cuál ha sido la reacción de Rusia cada vez que ha habido una aproximación a Occidente de algunos de los territorios que él considera que deben ser vecinos próximos. Yo creía que iban a reaccionar por fases pero, por alguna razón que se me escapa, Putin no se para ahí sino que avanza en Ucrania. Ahí hay un error importante por parte de Putin porque él creía que esto iba a ser un paseo militar y eso no se produce así.

Por cierto, mis amigos ucranianos me avisaron cuando esto empezó, les llamé y me decían: "No, no, esta vez no va a ser como las otras veces, vamos a luchar". Yo confieso que me mostré escéptico viendo la diferencia de tropas.

¿Cree que las ambiciones de Putin terminan en Ucrania?



Putin es un personaje de una enorme determinación que dijo no hace mucho que la mayor catástrofe del siglo XX había sido la disolución de la Unión Soviética. Él aspira la reconstrucción del imperio soviético de otra manera, es decir, a Putin le pasa un poco lo que a Johnson, que son imperios que no han pasado el duelo, no se han dado cuenta de que ya no son un imperio.

¿Cómo valora el papel de la Unión Europea?

Estamos en un cambio de época. La Unión Europea ha demostrado que mientras no tenga una política exterior y de defensa autónoma, dentro y en alianza con la Alianza Atlántica, no seremos relevantes. Y eso ya no es una decisión que tengamos que tomar nosotros, la tomaron por nosotros.

Josep Borrell dijo la semana pasada en el Pleno del Parlamento Europeo que estábamos viendo "el nacimiento de la Europa geopolítica".

Yo suelo estar bastante de acuerdo con Borrell, pero es que ha habido varios acontecimientos que anuncian que Europa va a ser un actor político y, por tanto, geopolítico. La reacción contra la covid ha sido una emisión conjunta de deuda garantizada por el presupuesto de la Unión. Lo segundo ha sido la necesidad de una autonomía estratégica en materia exterior y de defensa. Y tendremos que cerrar, con ocasión de esto, un pacto que se ha resistido hasta ahora, que es el pacto sobre asilo y emigración. Eso, en definitiva, va dándole estatura política a un proyecto que era casi exclusivamente económico. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con Borrell y creo que hay que ayudarle en ese tema. Aquí hay que volver a retomar lo que se hizo después de la Guerra Mundial.

José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, durante la entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

¿Qué opinión le merece la actuación del Gobierno de España?

El Gobierno está participando en el esfuerzo común de la Unión. Cometió un enorme error cuando intentó esquivar el gesto solidario de entregar armas pero ha rectificado y lo que este Gobierno tiene que evitar es caer en los errores en los que cayó el predecesor de Sánchez, Rodríguez Zapatero, que luego fueron muy difíciles de enmendar. Es decir, cuando tú estás en la Unión Europea y estás en una Alianza Atlántica, tienes que asumir la cuota de responsabilidad que te corresponde.

¿El Gobierno de España está utilizando la guerra, como dijo la portavoz de su partido (PP) en el Congreso?

Lo que dijo el presidente del Gobierno de que la inflación era responsabilidad de la guerra de Putin es una perfecta majadería. Es que llevamos 15 días de guerra y llevamos con una inflación absolutamente desbocada desde hace muchísimo tiempo.

El Ejecutivo sostiene que España y Europa están siendo víctimas de un chantaje energético desde hace meses.

Hasta hace 15 días no ha habido ningún corte de suministro desde Rusia y ni siquiera ahora lo hay, seguimos comprando energía y gas. Simplemente es que no hay más que coger un calendario y ver que no cuadra. Decir eso es un disparate y Sánchez es muy, muy amigo de los relatos.

Ahora he visto que va a hacer una serie de televisión explicando su vida en la Moncloa, lo cual va a ser un espectáculo fascinante.

El presidente del Gobierno ha advertido que vienen tiempos muy duros.

Vienen tiempos durísimos. Duros no, durísimos. Yo creo que para intentar adivinar lo que va a pasar ahora hay que volver a una fecha de hace ya mucho tiempo: 1973. Es la guerra de Yom Kipur y la subida del petróleo y de las materias primas que obligan a todos los países del mundo industrializado a hacer unos ajustes tremendos.

Yo creo que el Gobierno siguiente, del color que sea, va a tener que hacer un ajuste que va a dejar pálido al que tuvimos que hacer en el 2011 y créame que yo sé lo que fuese ajuste.

¿Usted estaría a favor de un gran pacto de Estado entre PP y PSOE?

Yo siempre he sido partidario de un gran pacto entre los dos grandes partidos centrales del sistema. Con Sánchez eso no es posible. Con un partido socialdemócrata, sin Sánchez, no solo sería posible, es que sería imprescindible.

¿Cree que hay que volver al bipartidismo?

Absolutamente.

José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, antes de la entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

¿Vendrá de la mano de Alberto Núñez Feijóo en el PP?

Mire, ahora todo el mundo es de Feijóo, todos eran de Feijóo desde que hicieron la primera comunión... Yo en 2018 era candidato a la presidencia del Partido Popular con unas expectativas mínimas, pero me fui a Santiago y le dije: "Si tú presentas la candidatura, y te pido que la presentes, yo retiro la mía en este momento y haré todos los esfuerzos que pueda para que no haya ninguna alternativa".

Feijóo está en esa corriente que yo llamo de extremo centro. Es decir, él coincide conmigo en que España tiene que ser un régimen autonómico, en que la economía tiene que ser una economía social y de mercado y coincide en una visión europeísta. Es el hombre en este momento, no tengo la menor duda.

¿Qué espera de él?

Primero, que restablezca la paz interna. El PP ha sufrido durante estos casi cuatro años unas fracturas inmensas. Del congreso que eligió a Casado no salió un partido unido y hubo muchos compañeros míos, incluso compañeros de gabinete, gente muy importante que estaba en el campo de Soraya Sáenz de Santamaría y que no se ha integrado. Hay que integrarlos.

Segundo, yo creo que se ha hecho muy poca política en estos tres años. Los partidos centrales del sistema, que eran el PP y el PSOE, van perdiendo paulatinamente espacio electoral y aparecen nuevos partidos que intentan llenar ese vacío. Nosotros tenemos que hacer un programa dirigido a los votantes, no a los dirigentes de esos partidos, diciendo lo que son nuestras ideas. Si hacemos ese proyecto, y eso es lo que tiene que hacer Núñez Feijóo, volverán.

¿Qué opina de pactar con Vox?

Será una cuestión del programa que se pacte. Los únicos que no están legitimados para decirnos con quién podemos pactar y con quién no son los que forman el Gobierno, porque ellos han pactado con todos los partidos separatistas o con un partido como Unidas Podemos.

Podremos hacerlo, si queremos, respetando líneas rojas que para nosotros son infranqueables: libertades y derechos, igualdad de género, condena de la violencia de género, separación de poderes, igualdad de los españoles sea cual sea su residencia territorial, multilateralismo y europeísmo. Y le digo una cosa: es más fácil pactar a nivel autonómico y local que a nivel nacional.

¿Se puede defender la "moderación", como hace Núñez Feijóo, y meter a Vox en el Gobierno de Castilla y León?

Insisto: hay un Gobierno en el que está sentado Unidas Podemos en el que dos ministras dicen que la solución inteligente a la invasión de Rusia de un país como Ucrania, violando todo el derecho internacional, es rendirse y disolver la OTAN.