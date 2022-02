Iratxe García, líder de la socialdemocracia europea: "Lo que está ocurriendo con la oposición española es un caso único en la UE"

Hemos visto esta semana una visita de los alcaldes populares a las instituciones europeas para denunciar la gestión de los fondos europeos en España. ¿Qué le parece? ¿Puede afectar a la imagen del país en la UE?

La imagen de la oposición en este país es nefasta. Se empeñan en continuar con una estrategia totalmente equivocada intentando focalizar un problema que no existe y en contra de lo que ya ha dicho la Comisión Europea, tanto a través de su presidenta como de los distintos comisarios encargados de la materia. Todos han reiterado que el plan español es de una excelente calidad, que cumple con todos los criterios y que se han aceptado las reformas planteadas por la UE. No es casual que el plan español haya sido el primero en recibir el visto bueno, el adelanto y la primera parte financiera con 10.000 millones de euros.



Lo que demuestra la estrategia del PP es la nefasta oposición que tiene este país. Su deslealtad y su irresponsabilidad. No con el Gobierno de España, sino con el país en su conjunto. Además, para nada se está cumpliendo con las expectativas del PP. El lunes vino el señor Casado, el miércoles los alcaldes y ninguno se ha reunido con los responsables políticos de esta materia en la Comisión Europea. Lo único que han hecho ha sido pasearse por el Parlamento.

Uno de los argumentos populares es que el Gobierno está distribuyendo los fondos de una forma partidista favoreciendo a las administraciones socialistas. Ponen de ejemplo la ciudad de Zaragoza, que no ha recibido nada. ¿Los hechos lo avalan o lo desmienten?

Lo que traslada el Partido Popular es una mentira. Las primeras partidas que se han distribuido del plan de recuperación demuestran que cuatro de las seis comunidades autónomas que más dinero han recibido son del PP. Por lo tanto, es totalmente falso el mensaje que están trasladando.



Sobre los municipios me gustaría que entendieran que deberían dedicar su tiempo a presentar buenos proyectos y propuestas que puedan ser financiadas. El dinero no va a caer del cielo por ser de un color político o de otro. Muchos ayuntamientos están preparando ya sus iniciativas. Deberían dedicar el tiempo a preparar buenas propuestas y no a pasearse por los pasillos del Parlamento Europeo.

¿Es el caso de la oposición española excepcional en la UE? ¿Qué le dicen colegas de otros grupos políticos o países?

Hay cansancio y hartazgo con esta estrategia totalmente equivocada. El PP solo tiene el objetivo de deteriorar la imagen del Gobierno de España y del país en su conjunto. No está teniendo ningún efecto real más allá del cansancio de compañeros de otros grupos políticos y países. Lo que está ocurriendo con la oposición española es un caso único. El resto de eurodiputados están mayoritariamente centrados en que cumpla con sus expectativas y en poder mantenerlo en el tiempo para que pueda convertirse en un instrumento fijo de las instituciones europeas para ayudar a los países.

Todo esto se está produciendo a escasos días de las elecciones en Castilla y León, en las que usted está muy involucrada. ¿Vamos a ver un Gobierno del PP y Vox? Otros países como Alemania y Francia tienen un cordón sanitario a la extrema derecha, ¿es diferente el caso español?

Espero que ese gobierno no se dé porque haya una mayoría de votos de cambio y esperanza para Castilla y León. Ahora mismo solo hay dos opciones: votar un gobierno de cambio liderado por el PSOE o que tengamos un Gobierno donde esté la extrema derecha. Se han quitado la careta y el propio Mañueco ha dicho que no tendrían ningún problema en pactar con la extrema derecha. Las opciones están sobre la mesa y la ciudadanía tiene muy claro que solo están estas dos opciones. Yo espero que haya una mayoría de progreso para que esto no ocurra.

Pero si ocurriese, sería una excepción en Europa, donde el Partido Popular Europeo ha apoyado también aquí en el Parlamento el cordón sanitario a la extrema derecha. Esto sería inimaginable, impensable en una región alemana. Espero que el PPE lance un mensaje claro. Esto no puede ocurrir en otro sitio de la UE y también demuestra que el PP está colocado en la derecha más extrema de su familia política.

Entrando en el estado de la socialdemocracia europea, Javier Solana, una de las voces más influyentes en temas europeos, aseguró que a pesar de los buenos resultados en países como Alemania, los socialdemócratas no ostentan ningún puesto de liderazgo en las instituciones europeas. ¿Ha habido una mala negociación?

Somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos para generar estabilidad en el Parlamento Europeo. Y la estabilidad se da conformando mayorías. No había alternativa posible que no pasara por la actual alianza entre las tres grandes fuerzas políticas (populares, socialdemócratas y liberales). Intentamos explorar otras posibilidades, pero no había claridad de que pudiese haber una alternativa. Por ello, priorizamos la estabilidad teniendo en cuenta que este acuerdo era también un acuerdo para marcar una agenda política. El documento político acordado es lo más importante porque hablamos de cómo hacer que Europa mejore la vida de las personas. Los socialdemócratas hemos sido responsables. El acuerdo no es un cheque en blanco y vamos a seguir muy de cerca el trabajo de la Presidencia del Parlamento para que represente la voz mayoritaria de este Parlamento y no la posición particular de un grupo político.

Hay algunas posturas de su grupo, como el voto por la candidata conservadora en lugar de Sultana Khaya en el Premio Sájarov o por Metsola en lugar de la española Sira Rego, han generado fuertes críticas. ¿Cómo justifican estas posiciones?

Con respecto a Metsola lo he dicho: había que garantizar la estabilidad para poder sacar las políticas adelantes y esta era la única opción. Con el Premio Sájarov quiero volver a recordar que el apoyo del grupo socialista era el de las mujeres afganas. Hablar de otras cuestiones o distraernos de ello no tiene mucho sentido. Sobre quién quedaba segundo o tercero, hubo una decisión que se tomó en ese momento por los miembros de la comisión de Exteriores, pero la decisión que había sido debatida en nuestro grupo era el de apoyar a las mujeres afganas.

Le voy a hacer una pregunta más filosófica. España es una de las grandes potencias de la UE. Pero a menudo se le achaca falta de garra, de creérselo para marcar agenda. Se suele quedar en la zona de confort del consenso. ¿Aprovecha el país todo el potencial que tiene o está de alguna forma acomplejado al regazo de Francia y Alemania?

Creo que España ha vuelto a Europa y ha vuelto de una forma clara, potente y decidida. Hemos sido el primer país en recibir los fondos de recuperación. Von der Leyen y Michel fueron a finales de verano a España a agradecerle su gestión de los refugiados afganos. Y son muchas otras las medidas en las que el Gobierno español está actuando de forma activa en la UE. Somos escuchados y respetados y creo que hacía mucho tiempo que no teníamos una posición tan clara de liderazgo.

Uno de los grandes temas en los que España quiere posicionarse como un aliado clave es la crisis ucraniana. ¿Qué papel debe y puede jugar España? ¿Entiende las críticas desde sus socios de Gobierno al envío de buques al flanco oriental en apoyo a la misión de la OTAN?

Sin entrar en lo que fueron algunas manifestaciones por parte de miembros del partido que forma parte del Gobierno de coalición, la política exterior la marca el Gobierno en su conjunto. El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer: exponer la apuesta por la diplomacia como única solución para la desescalada. Todos somos conscientes del momento tan delicado que vivimos y de la necesidad de contribuir para que Europa tenga una posición unida y evitar un conflicto militar. Es complicado, pero hay que dejar que ese trabajo se haga.



En esa posición de unidad de Europa está la defensa de la integridad territorial de los países, que es un principio que se defiende en el marco de la ONU, y tenemos que trasladar ese apoyo de mensaje a Ucrania.

Una última pregunta. España es uno de los países que más se oponen a la propuesta de la Comisión sobre taxonomía. Austria la llevará a los tribunales. ¿Hasta dónde va a llegar España en su oposición para incluir el gas y la energía nuclear?

En este sentido, como presidenta de los Socialdemócratas hablo desde este puesto de representación. Y en el grupo nos hemos mostrado mayoritariamente en contra de la propuesta. Es cierto que hay algunas delegaciones nacionales a favor. Ahora tenemos que negociar una posición común dentro del grupo y ver si hay mayoría para rechazar este acto delegado. Pero todavía quedan meses por delante para ello.