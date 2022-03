Isaura Leal: "La presencia de la extrema derecha en la sociedad cuestiona en sí mismo el objetivo de la igualdad"

Marzo de 2022. Las mujeres que participan de forma activa en la política todavía siguen siendo juzgadas de diferente manera con respeto a los otros compañeros ¿Cuánto de lejos está esa meta de la igualdad?

Digamos que cada vez está más cerca, pero todavía queda un buen camino por recorrer.

¿Durante su experiencia en la política activa ha notado algún cambio en este aspecto?



Llevo en política desde que tenía 17 años, con la transición a la democracia. Formé parte de las listas electorales a la Comunidad de Madrid, que encabezaba Ángel Gabilondo. Y lo hice con el convencimiento de que Madrid, precisamente, merecía una persona como Ángel Gabilondo para dirigir una comunidad como la nuestra.

¿Y ha notado diferencias en el trato por ser mujer en este ámbito?



Las mujeres somos doblemente juzgadas en la sociedad y también en la política, que no deja de ser una parte importante de lo que es la vida social. Las mujeres somos juzgadas por nuestro aspecto físico, por nuestra forma de vestir, por nuestra edad... Y en pocas ocasiones se nos juzga por nuestro talento, por nuestra capacidad y nuestra formación. Pero sucede en la calle, igual que sucede en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados.

¿Recuerda algún comentario o alguna acción despectiva durante su amplia experiencia por el hecho de de ser mujer? Alguna situación derivada de su presencia en este mundo...

Fíjese, es curioso y no es una manera de ser complaciente con mis compañeros políticos, de todos los grupos y de todos los partidos. Pero yo he notado más en mi vida profesional esa sensación diferenciada de ser mujer que en mi vida política. Y lo digo no sólo en relación a mis compañeros del PSOE, sino también en relación a mis compañeros de otros partidos políticos en general. Siempre hay excepciones, como todos ustedes conocen.

Isaura Leal, presidenta del PSOE de Madrid y coportavoz del PSOE en el Congreso, durante la entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

Esta excepción es Vox, un partido abiertamente machista, que irrumpió en las Cortes con 52 escaños, lanzando desde la tribuna discursos muy peligrosos contra el colectivo, entre otros muchos. ¿Se ha dado un paso hacia atrás?



La presencia de la extrema derecha en la sociedad española y en otros países de nuestro entorno cuestiona en sí mismo el objetivo de igualdad que tantos y que una inmensa mayoría perseguimos. Porque negar la violencia de género, negar la muerte, el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, es gravísimo. Es tan grave, tan grave, tan grave, que cuestiona en sí mismo todas las políticas de igualdad. Porque si se cuestiona la muerte de las mujeres por ser mujeres, qué no se cuestionará en relación a la desigualdad que objetivamente la mujer venimos sufriendo históricamente y todavía sufrimos.

¿Se pueden combatir estos discursos para que no calen en la sociedad o, precisamente, la fuerte presencia de este partido es un reflejo de la sociedad?



Se puede y se debe combatir. La educación, la cultura y los medios de comunicación son tan importantes o más que los propios planteamientos que se hagan desde las diferentes fuerzas políticas. La democracia se tiene que armar también de otros instrumentos que no son los partidos políticos y su defensa de una ideología. Es que culturalmente la televisión, la prensa, las revistas o el cine juegan también muy un papel muy, muy importante y muy relevante a la hora de marcar estereotipos y a la hora, por ejemplo, de cuestionar. Me preocupa mucho la programación televisiva, me preocupa mucho el tipo de cine o de teatro que se pueda difundir. Qué personajes son relevantes, qué se mitifica, qué comportamientos identifican y que sirven, además, en muchas ocasiones de referencia para los más jóvenes en 2019.

En 2019, Inés Arrimadas tomó las riendas de un Cs en caída libre. Más recientemente, Cuca Gamarra asumió la coordinación del PP hasta la elección del nuevo presidente. En su caso, ocurrió algo similar, cuando asumió la presidencia de la gestora tras la dimisión de José Manuel Franco al frente del PSOE de Madrid. Da la sensación de que, en caso de quiebra, quien asume el melón de levantar el proyecto tiene nombre de mujer, lo que se conoce como acantilado de cristal. ¿Lo ve así?



"Nos llevamos siempre la fama y la leyenda de poner corazón en lo que hacemos. Es verdad, pero yo creo que también ponemos mucha cabeza y mucha razón"

Vaya, no lo había pensado nunca, créame, me está sorprendiendo y me voy a quedar con este planteamiento. Me ha sorprendido su pregunta, porque yo nunca lo había pensado así. Lo que sí creo que sé y reflexiono en torno a su planteamiento es que las mujeres históricamente hemos sido educadas para gestionar la adversidad, para gestionar la enfermedad, para gestionar el cuidado de los pequeños, para gestionar el día a día, de sacar adelante una casa, para gestionar la administración económica de las casas que tienen menos recursos económicos. Y a lo mejor eso nos da una fortaleza de resiliencia que nos hace aparecer en momentos críticos, también en algunas ocasiones en la política.

Nos llevamos siempre la fama y la leyenda de poner corazón en lo que hacemos. Es verdad, pero yo creo que también ponemos mucha cabeza y mucha razón. Y mucha racionalidad en las cosas, de cómo las abordamos. Normalmente tenemos un planteamiento que, insisto, es heredado de las mujeres que nos han precedido, que es la generosidad de pensar tanto más en los otros más que en nosotras mismas.

En Madrid, ¿cree que el liderazgo que representa Ayuso es feminista? ¿Considera que se le juzga de forma condescendiente al destacarse es muchas ocasiones la figura de Miguel Ángel Rodríguez?



Yo considero que Isabel Díaz Ayuso ha elaborado un personaje que interpreta cada día y que por cierto, en ese guion del personaje cada vez va incorporando nuevos matices al mismo. No sé si tanto a la persona que sostiene ese personaje. Yo quiero ver que todas las mujeres, todas, tenemos una perspectiva como mujeres que debería de llevar incorporado nuestro propio ADN la lucha por la igualdad. Y tampoco quiero excluir de ella a Isabel Díaz Ayuso.

Sobre la persona que da pie a ese personaje, Miguel Ángel Rodríguez. Muchas veces se habla de él como la persona oculta detrás del éxito de Ayuso. ¿Considera que se le juzga de forma condescendiente al destacarse más su triunfo gracias a un hombre?

Es posible. Yo no dudo de que también hay comportamientos machistas cuando se juzga a otras mujeres de la derecha, no sólo a las de izquierdas. El machismo por sí mismo, el patriarcado, juzga a las mujeres y las considera seres inferiores o dignos de ser tuteladas. También, sin duda, a las mujeres de la derecha.

A propósito de Madrid, es de las pocas comunidades, junto a La Rioja, que no tiene una ley autonómica de igualdad. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Por qué sería importante que se aprobara una norma regional en esta materia?

Las leyes de igualdad son necesarias. Todavía son necesarias para continuar avanzando en la lucha contra la desigualdad. Por eso es necesaria en la Comunidad de Madrid y en el resto de comunidades autónomas. Y lo es también en el ámbito nacional, en el del Estado español, pero también en el ámbito europeo. Sin duda, las leyes ayudan a avanzar. No son suficientes, pero son necesarias.

Usted es la presidenta del PSOE de Madrid desde el pasado mes de noviembre. En 2019 el PSOE ganó las elecciones autonómicas pero en 2021 fueron tercera fuerza política. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Esperan recuperar la hegemonía de la izquierda frente a Más Madrid y frente al bloque de la derecha?



El análisis y el diagnóstico de situación de lo que sucedió el 4 de mayo es creo que incluso un diagnóstico compartido por todas las fuerzas políticas. Vivíamos un momento muy singular, saliendo de una pandemia y con un estado de ánimo compartido que convirtió las elecciones en necesariamente una votación en la que se votaba más desde un estado de ánimo que desde unas convicciones o desde un programa electoral o político. Por eso yo sí creo que puede decirse que nosotros creemos que afrontar las elecciones del 2023 se hace en otras condiciones en el que la propia ciudadanía ha ido recuperando los términos de normalidad en su vida cotidiana. Por tanto estaremos en mejores condiciones objetivas para votar en clave de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Estamos claramente ilusionados con un proyecto político que lidera nuestro secretario general, Juan Lobato, y no hemos dejado de trabajar ni un solo día para recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, que finalmente son las que con sus votos deciden quién gobierna y quién se va a sentar en el próximo mayo del 2023 en la Puerta del Sol. Trabajamos precisamente para que vuelvan a Madrid las políticas de progreso y para que vuelvan a Madrid los gobiernos que representan la dignidad de las personas, las políticas sociales o los servicios públicos. Y en ese sentido creo que vamos a recuperar la confianza de los madrileños y madrileñas

Isaura Leal, presidenta del PSOE de Madrid y coportavoz del PSOE en el Congreso, antes de la entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

¿Le pasarán factura electoralmente a Ayuso las sospechas de corrupción sobre los contratos otorgados a empresas relacionadas con su hermano? ¿Y judicialmente?



"En el Gobierno de la Comunidad Madrid, el PP de Madrid demuestra que es el mismo PP de siempre"

En el Gobierno de la Comunidad Madrid, el PP de Madrid demuestra que es el mismo PP de siempre. No cambian las personas, cambian los nombres, pero el comportamiento y la conducta de la gestión de lo público por parte de los populares en Madrid es la misma de siempre. Y en algunos casos les recuerdo que les ha llevado no sólo a los tribunales, sino que ha llevado a la cárcel a importantes dirigentes del PP y de sus gobiernos en Madrid. Nosotros somos de los que pensamos que la corrupción acaba pasando factura y acabará pasando factura también en Madrid.

Como coportavoz en el Congreso, ¿espera un cambio de rumbo del nuevo PP de Feijóo tanto en la actitud como en la predisposición a pactos de Estado?



Cualquier cambio de comportamiento y de actitud en el PP será bienvenido, porque realmente llevamos una legislatura en que por parte del PP lo que hemos encontrado siempre, o casi siempre, o prácticamente siempre, ha sido una oposición enorme, enormemente hostil, basada en la descalificación personal y política de los adversarios, en la descalificación personal y política del Gobierno y de su presidente y prácticamente negándose a cualquier tipo de acuerdo de Estado. El primer gesto que esperamos de ellos y que será bienvenido, será la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, si el señor Feijóo quiere acometer una verdadera renovación en el partido que lo demuestre, que lo demuestre permitiendo investigar los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Las diferencias en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, especialmente a raíz de la guerra en Ucrania, ¿ponen en peligro la coalición?

Nosotros creemos que el Gobierno de coalición está funcionando, que lo hace precisamente aprobando importantes reformas y lo hace aprobando en el Congreso y en el Senado. Creemos que nos resta todavía una legislatura importante para seguir sacando adelante estas reformas e indudablemente la política exterior la marca el presidente del Gobierno. Y en torno a esa decisión del presidente del Gobierno se encuentra el Consejo de Ministros.

¿Cuándo abordará el PSOE de Madrid el proceso de primarias para elegir los candidatos municipales y autonómicos de cara a 2023?



Cada día tiene su afán, cada día tiene su afán. Nos resta más de un año para la celebración de elecciones municipales y autonómicas. Nosotros estamos en un proceso de trabajo interno, de fortalecimiento del partido. Hemos renovado todos los cargos orgánicos del PSOE en Madrid y estamos trabajando, gestionando en los ayuntamientos. Las más importantes alcaldías de Madrid están en manos de alcaldes y alcaldesas socialistas. Nuestro trabajo en la Asamblea de Madrid es constante y relevante, traduciendo propuestas también de cara no sólo al presente, sino también hacia el futuro. Y llegará ese momento. Sin duda, cuando llegue tenga la convicción de que lo haremos afrontando como un partido unido, que es lo que somos y en torno al liderazgo que estamos construyendo de las personas llamadas a gobernar también en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid.



Parece más que probable que Juan Lobato sea el candidato para 2023 a nivel autonómico. ¿Cómo le suena Mercedes González para la alcaldía de la capital?



Ambos me suenan fenomenal. Creo que son dos personas preparadas, solventes, con trayectoria y que son capaces, además también de tener detrás de cada uno de ellos a una militancia muy motivada. En este momento, la militancia de los socialistas madrileños está muy motivada en torno a dos nombres, como son los de Juan Lobato y Mercedes González. Inmejorables ambos para estar al frente de cualquier institución que se les encomiende. Pero no olvidemos también una cosa. Formamos parte de un partido democrático y nuestras decisiones como tal las adoptan los militantes.