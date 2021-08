Jorge Prieto, 'el enfermero del Wanda': "Creo que son más los jóvenes que cumplen con las medidas y que hacen las cosas bien"

Cuéntanos, ¿ha cambiado algo tu vida desde que tu discurso se hizo viral?



No exactamente. Sigo trabajando en Emergencias. Lo único que ha cambiado es que de vez en cuando aparezco en medios de comunicación para hacer divulgación científica o divulgación sanitaria.



¿Cómo preparaste el discurso, lo hiciste tú solo?



El discurso no estaba preparado. Es un discurso que surge porque había la necesidad de contar las recomendaciones sanitarias a las personas que venían a vacunarse, y se fue forjando según fueron pasando los días.



¿Cómo ha sido tu último año y medio desde que llegó el coronavirus?



Hemos pasado por muchas etapas. Yo personalmente he vivido casi como en una montaña rusa, en la que había momentos de mucha tristeza, momentos de alegría, y momentos de desesperación. Este año ha sido casi para no recordar. Aunque siempre pienso que deberíamos recordarlo para aprender de lo que hemos vivido.



¿Hubo momentos en los que veías que la situación te sobrepasaba?



Sí, por supuesto. Durante la primera ola yo estaba en la unidad de cuidados intensivos de dos hospitales, y hay notamos que la situación nos sobrepasa.



¿La covid está dejando clara la importancia de la sanidad pública?



Sí, creo que la inversión en sanidad pública siempre ha estado clara. Otra cosa es que, a lo mejor, no le damos la importancia que necesita, porque pensamos que la sanidad pública es gratis; y cuesta, nos cuesta a todos. Esa inversión tiene que ser bastante alta porque es un servicio caro. Creo que el coronavirus ha dejado claro que la sanidad pública ha respondido y ha respondido bien y que tenemos que seguir invirtiendo en ella.



¿Qué pensabas cuando comenzaron a salir los negacionistas?



La negación siempre ha existido ante un trauma o un drama. Creo que siempre habrá personas que niegan lo evidente, como hay personas que creen que la Tierra es plana.



¿Esperabas que tanta gente se apuntase al 'team' vacuna?



La verdad es que sí. España es un país en el que la vacunación no es obligatoria a ninguna de las edades, y, por ejemplo, tenemos unos porcentajes de niños vacunados que son muy altos. Yo siempre he confiado en que la gente se quisiera vacunar. Es verdad que también han surgido movimientos antivacunas, pero éstos siempre van a existir. Siempre van a generar ese miedo, y por eso es necesario dar información de calidad y realizar labores de divulgación.



¿Crees que nos estamos relajando?



La época de verano es poco llevadera con mascarillas. Es difícil no relajarse, porque llevamos casi dos años con muchas restricciones, con normas y manteniendo la distancia de seguridad. Tendemos a olvidar rápido. Nos hemos ido relajando a lo largo de este tiempo y ahora, con el final de verano, también nos hemos vuelto a relajar. Pero también entran en juego otros factores, como que cada vez hay más población vacunada. Y tenemos más interiorizado el uso de mascarillas y la distancia de seguridad.



¿Consideras que están dando demasiada caña a los jóvenes o realmente tienen una parte importante de culpa de lo que está pasando?



El foco mediático siempre se va a poner en la gente que no hace las cosas bien. Pero realmente creo que hay más jóvenes que sí que cumplen con las medidas y que están haciendo las cosas bien, que gente que se va de botellón y no observa las medidas sanitarias. Yo lo veo ahora en el punto de vacunación: estamos vacunando gente de entre 12 y 18 años y están viniendo muchísimos jóvenes.



Además, se les ha visto ilusionados y fotografiándose con el esparadrapo. ¿Tú también has notado esa ilusión?



Sí, además ese postureo con el esparadrapo es súper necesario en el mundo de los jóvenes porque muchos se fían de lo que dicen sus amigos. Es genial que entre ellos se vayan concienciando de lo importante y necesaria que es la vacunación.



Además, también hay mucha gente joven que está luchando en primera línea contra el covid, ¿no es así?



Sí, ha habido promociones de enfermería y de medicina a las que les ha pillado el coronavirus, a las que incluso se les ha contratado para reforzar las plantillas. Estoy orgulloso de mis compañeros, tanto mayores como jóvenes, que día a día se dejan la piel por los pacientes.



¿Destacarías algo positivo de estos dos años tan complicados?



Destacaría que tenemos que encontrar más las ganas de vivir. Hay una frase muy buena que dice lo siguiente: la vida son dos días, uno fue ayer y mira qué tarde es hoy. Destacaría como positivo que ahora somos más conscientes de que la vida se acaba, de que solo tenemos un viaje de ida y que hay que vivir, con cabeza, pero hay que vivir. También tenemos la otra parte parte, y es que el coronavirus ha hecho mucho daño, sobre todo a la salud mental, y ha generado más enfermedad de la que ya teníamos.

La última pregunta Jorge, ¿qué le dirías a la gente joven que va a leer esta entrevista?



Les diría que si están haciendo las cosas bien, lo sigan haciendo así, porque esto es una carrera de fondo. Que no se dejen llevar por lo fácil, como dejar la mascarilla en casa o dedicarse a hacer el cabra por ahí. Y a la gente que esté leyendo esto y que no esté cumpliendo del todo con las medidas, les diría que no se lo piensen y que se unan al equipo de cumplir las medidas, porque si todos hacemos las cosas bien esto durará menos.