Eme Street Art (Jesús Cruz Artiles) y Matsu (Julio Achútegui) han sido los artistas que decidieron crear el mural en homenaje a Julio Anguita en el parque Mauerpark. Julio Achútegui, madrileño, fue el que tuvo la idea y el que pidió ayuda a su amigo Jesús Cruz de República Dominicana, para poder realizar el homenaje.

¿Por qué decidisteis hacer este homenaje a Julio Anguita?

El día 16 de mayo estuve pintando todo el día mi primer retrato con la técnica que Eme me está enseñando. Era un retrato de mi hermano, que justo ese día cumple años.

Al regresar a casa me enteré del fallecimiento de Julio Anguita, y aunque estaba contento por mi primer retrato, me invadió instantáneamente una sombra, ya que el señor Anguita, fue uno de los políticos españoles más coherentes, y desde mi humilde opinión, respetables, del panorama que en España (políticamente hablando) se vive.

Eme pinta muchos personajes conocidos, y en muchos casos fallecidos. Le pedí que me ayudara a realizar este homenaje, y aceptó encantado. Yo soy quien ha escrito el nombre, ya que como buen tocayo, nunca había escrito mi propio nombre en la pared, siempre utilizo diferentes nombres, como Matsu.

¿Qué significa Anguita para vosotros?

Creo que si hay un significado es "coherencia". Creo que hablo en nombre de los dos si digo que nos gustan las personas con ideas, sean de la ideología que sean. El señor Julio Anguita fue del todo coherente con ambas, con sus ideas y con su ideología.

"Al perder a su hijo (...) dejó un discurso hermoso, que hemos llevado al muro" ,explica Achútegui

Diría que lo más coherente que hizo fue rechazar la pensión vitalicia, así como conseguir que la Mezquita de Córdoba fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Además, al perder a su hijo en la guerra, no perdió la compostura frente a los medios de comunicación, y dejó un discurso hermoso, que hemos llevado al muro.

¿Por qué utilizasteis la frase: "Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen"?

Ya en 2003 sí que tenía idea acerca de la política, y la guerra de Irak fue y sigue siendo una injusticia, como cualquier guerra. El porqué de esta frase y por qué la elegimos; quiero añadir el previo que está además en la página de Wikipedia, que para mí engrandece aún más la frase. Vuelve a tener en cuenta la coherencia.

Su hijo fue aniquilado por la guerra a la que Aznar mandó a tropas españolas y cuando se enteró de la noticia de la muerte de su hijo, estaba en un acto republicano.

"Lo único que puedo decir es que vendré en otra ocasión y seguiré combatiendo por la tercera república" destaca el artista del discurso de Anguita

Cito lo que dijo: "Mi hijo mayor, de 32 años, acaba de morir, cumpliendo sus obligaciones de corresponsal de guerra. Hace 20 días estuvo conmigo y me dijo que quería ir a la primera línea. Ha cumplido con su deber y yo por tanto voy a dirigir la palabra para cumplir con el mío. (...) Ha sido un misil iraquí, pero es igual, lo único que puedo decir es que vendré en otra ocasión y seguiré combatiendo por la tercera república. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen."

¿Cuál crees que es el legado que deja Julio Anguita?

El legado más importante, otra vez desde mi opinión humilde, es que visibilizó y ayudó a la legalización de un colectivo reprimido en su tiempo.

Es decir, cuando se afilió al partido Comunista —yo ni siquiera había nacido, pero espero haberme informado bien—, el partido en sí mismo estaba prohibido, era ilegal. Por tanto, la representación del verdadero socialismo o comunismo en España se debe mucho a su persona.

¿Crees que sin él hubiese cambiado mucho la política española?

Sin él, es bastante posible que la izquierda también existiera a día de hoy. Pero desde luego su figura y sus ideas ayudaron mucho a visibilizar al grupo y a convertirlo en una fuerza política útil del momento democrático español.

¿Esperabais la repercusión que ha tenido el mural en redes sociales?

Siendo sincero, no esperaba repercusión alguna, porque no soy usuario de redes sociales. Estoy volviendo a ellas poco a poco, y sé que Eme tiene repercusión en los medios, porque a veces vienen periodistas al parque para fotografiar las obras que realiza.

"Eme en lo único que pensaba cuando íbamos terminando era: "¡esto le va a encantar a mis amigos españoles!"

Y Eme, que sé que sabe que tiene repercusión, en lo único que pensaba cuando íbamos terminando era: "¡Esto le va a encantar a mis amigos españoles!". La pintura no duró ni 24 horas en el muro. No pintamos para las redes sociales, no esperamos la repercusión. Pero mira, me alegro mucho de poder estar contestando a estas preguntas.

¿Por qué escogisteis el parque Mauerpark para realizar el mural?

Esta respuesta no le va a gustar a Eme, pero es la verdad: por pereza. El parque queda a mitad de camino entre su casa y la mía. A mí no me gusta pintar en esa pared, porque lo que se pinta dura un día o dos días como mucho.

Alguna que otra vez, por pasar el día pintando junto a amigos, bueno… Yo suelo pintar en lugares ilegales, revindicando mi propia libertad, y Eme, bueno, Eme pinta allí porque en invierno nadie pinta en ese muro (hace mucho frío, y él es un todoterreno).

Al final, elegimos el muro de Mauerpark porque es legal, porque nos queda cerca, porque es suficientemente grande para hacer algo interesante, porque al lado caben más amigos y porque los amigos que tenemos que no pintan están también allí a gusto junto a nosotros.

Entonces, ¿la pintura ya ha desaparecido?

El mural ya ha desaparecido bajo capas de pintura, te aseguro que más de siete capas en esta semana, que hay veces que las cosas no duran ni 24 horas porque viene el siguiente artista y se lleva por delante lo que haya.

Si me vale de algo esta pregunta, sería para revindicar más lugares para el desarrollo de estas producciones o murales. Así homenajes como este podrían permanecer más tiempo en el espacio público. Hemos decidido que vamos a volver a pintarlo.