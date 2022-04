Kaouther Ben Hania: "La historia del cine es vergonzosa, el cine representa solo a una pequeña franja de la humanidad"

La película está inspirada en la obra real del artista belga Wim Delvoye…

Sí, y esa obra todavía sigue hoy en exposición. Incluso durante el confinamiento ese hombre seguía él solo en el museo.

¿Esta es una historia de la no-libertad?

Claro, porque la libertad no se puede apreciar si falta. Afinando, diría que es una película sobre la búsqueda de la libertad. Al principio se trata de la libertad de poder decir lo que quiere, después es la libertad de moverse, de viajar. Al final, este hombre descubre que la libertad es algo complejo, incluso en los países que tienen un sistema libre.

¿Qué piensa de un mundo en el que las mercancías viajan libremente y los seres humanos, no?

Es un mundo absurdo, por eso he hecho esta película. Es una de las muchísimas injusticias de este mudo. Vivimos en un mundo con códigos impuestos por los poderosos para preservar sus privilegios. Desde luego, no es un mundo justo, es un mundo regido por las relaciones de fuerza, que ya estaban en el principio de los estados-nación, con la creación de las fronteras… Todo en este mundo es el resultado de una larguísima historia sanguinaria y cruel.

¿Hoy el mundo está tratando a los refugiados ucranianos, sirios, afganos… como mercancías?

Sí y por eso es tan importante el cine, porque da voz a las personas a las que no se les oye. Con los medios de comunicación politizados, se habla de los refugiados como de una amenaza y dándoles ese tratamiento es difícil concebirles como seres humanos. Los vemos como un todo, como un conjunto, no como individuos. Por eso en la película el personaje es un refugiado y es muy importante darle una identidad.

Su historia se desarrolla en el mundo del mercado del arte, ¿es éste tan cruel como el resto?

El mercado del arte tiene en su esencia la noción de poder, de capitalismo, de mercancía. Es el sistema del que habla el artista al final de la película, cuando dice que "peor que ser recuperado por el sistema es ser ignorado por él". En el mundo del arte, si estás al margen, estás completamente fuera.

El artista con su obra. — Surtsey Films

¿Quiere decir que el mundo del arte y la cultura son hoy muy elitistas?

El mundo del arte siempre ha sido para los ricos, para la iglesia… pero hoy hay una manera de acceder al arte a través de los museos. Yo no soy de un entorno burgués y puedo acceder al arte, puedo ir a los museos, que son un invento relativamente reciente. Es complicado, porque a pesar de todo, las obras de arte más interesantes no las pueden adquirir los museos nacionales, ningún estado tiene tanto dinero como los coleccionistas privados.

¿Qué sintió observando a un hombre convertido en una pieza de museo?

Me fascinó porque se salía de lo común, por lo que tenía de provocador… Me vinieron a la cabeza imágenes de huesos de principios de siglo… Me hizo pensar en tantas cosas que por eso he hecho esta película.

Esta 'obra' es una mutilación. El arte está lleno de representaciones de mutilaciones…

Y la más famosa es la crucifixión de Jesucristo, la más representada en la historia del arte de Occidente. En el arte hay muchas referencias a cuerpos, hombres desnudos… pero la que me he encontrado por todas partes, cuando estaba investigando, es la de Cristo. Mi personaje procede de Oriente Medio, de donde también procede Jesucristo. Me parecía muy interesante vincular esta historia con la mutilación y con ese lugar de origen y volver a visitarlo con los códigos de hoy.

El espectador es un voyeur en esta película, donde todo lo ve a través de puertas, ventanas… ¿Por qué acentúa ese carácter del espectador?

Efectivamente, el espectador es un voyeur por definición. Pero yo buscaba hacer la película como si contara una fábula. Vengo del documental y cuando se hacen historias de refugiados se ruedan con cámara al hombro, como diciendo "esta es la verdad". Yo quería evitar eso. La película es una especie de pacto faustiano y Fausto es una leyenda. Eso y el entorno del mundo del arte me inspiraron la forma.

Ahora habla de Fausto, su pacto con el diablo, y antes se refería a Jesucristo… ¿los cimientos de muchas cosas de este mundo están en la religión?

Me encantan los mitos, porque forman parte de mi trabajo, alimentan mis historias. Y sí, Dios, el diablo… para mí son protagonistas de esta historia. El bien y el mal, que son conceptos más complicados que una representación sencilla. Volver a esos símbolos alimenta el sentido de la historia.

Ha conseguido una producción con más financiación de la que es habitual para las mujeres cineastas. ¿Ha llegado el momento de que las mujeres cineastas sean más ambiciosas?

No sé si es el momento, pero sí sé que yo empecé en el documental porque los presupuestos eran más pequeños, entre otras cosas. Y aunque ahora haya hecho una película con presupuesto más aceptable, seguiré en el documental, será lo próximo, de hecho. Y digo que esta película es más cara, pero es un presupuesto ridículo para EE.UU. Aun así, me costó mucho levantar el dinero para esta película. Cuando lo buscaba, me preguntaban: ¿Pero, tú qué sabes de arte contemporáneo? A Ruben Östlund no le pregunta eso nadie. Está claro que él sí sabe y yo no. Haber llegado al Oscar es fantástico, fabuloso, pero es el triple de trabajo, supone y cuesta el doble.

La 'obra' expuesta en el museo. — Sortsey Films

¿El intento integrador del cine de EE.UU no ayuda nada?

Los blockbuster intentan integrar a las mujeres, a las personas de color en EE.UU. pero solo porque se han dado cuenta de que ahora la diversidad es rentable. Pero, la verdad, la historia del cine es vergonzosa, el cine representa solo a una pequeña franja de la humanidad.

Hablando de integrar, por fin, el cine integra personajes masculinos creados por mujeres cineastas.

Sí. Está muy bien. En mi caso, yo más allá de hablar de mujeres y hombres hablo de personas dominadas. El personaje de esta película es el de un hombre vencido, que no corresponde al esquema clásico de alfa macho dominante. La historia, además, está llena de directores hablando de mujeres, pues las mujeres también debemos hablar de los hombres.

La película transita diferentes géneros ¿el eje de la narración y el tono han estado dictados por el estado de ánimo del personaje?

Sí, porque a mí lo que me interesa es el punto de partida del personaje. Es el protagonista y por tanto debe ser multidimensional. Es un hombre enamorado y un sujeto político, social… y de ahí nacen todos los tipos y tonos de la película. El vínculo entre ellos es el viaje, el recorrido que hace el personaje.

Decía que lo próximo será un documental. ¿Cómo es el proyecto?

Es la historia de una mujer con cuatro hijas, y las dos mayores se fueron con el Isis. Es una historia real. Es un proyecto que tiene relación con la ficción porque los personajes de la realidad dirigen a los actores que escenifican sus vidas. Estas dos mujeres ahora están en la cárcel.