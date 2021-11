Lilith Verstrynge: "El papel de Podemos es fundamental en el frente amplio y no es contradictorio con ensanchar el espacio"

Lilith Verstrynge (Madrid, 1993), es la primera secretaria de Organización del Podemos post Pablo Iglesias. La líder del partido, Ione Belarra, le encomendó nada más y nada menos que la tarea de reconstruir el partido, afianzarlo en los territorios y ampliar su espacio político para llegar a más gente. Para Verstrynge, "cuidar los territorios es escuchar, ver con nuestros ojos lo que está pasando allí" y salir un poco de Madrid.

Lo de llegar a más gente y crecer (lema con el que Belarra ganó la Secretaría General de Podemos) tiene que ver, explica, con "salir de la lógica de reunirnos siempre con los sectores que más tradicionalmente se asocian a la izquierda o con los que ideológicamente estamos más cómodos, y reunirse con gente con la que, a lo mejor, hasta la fecha no nos habíamos reunido o no habíamos podido hablar".

La secretaria de Organización de la formación morada es plenamente consciente de la dimensión que tiene Yolanda Díaz y su proyecto en la actualidad, y reivindica el papel de su organización dentro del mismo, pero con un matiz muy claro: "El papel de Podemos es fundamental y, por mucho que intenten achacárnoslo, no es nada contradictorio con lo que llevamos haciendo muchos años y con nuestra tradición de coalición y de ampliar el espacio". En esta entrevista con Público habla del presente de su partido, del futuro del denominado frente amplio y, también, de la "base republicana" del PSOE.

Desde que Ione Belarra es secretaria general hemos escuchado en varias ocasiones que para Podemos es una prioridad cuidar los territorios. Usted ha visitado varias autonomías y municipios en los últimos meses ¿En qué se traduce esto exactamente? ¿Qué están haciendo en los territorios?

Se traduce en escuchar y en ver con nuestros ojos lo que está pasando allí, la realidad de allí, y salir un poco de la dinámica y de la lógica madridcentrista. Es algo que han intentado asociar con Podemos durante mucho tiempo, que era un partido muy ubicado y centrado en Madrid, y creo que la nueva etapa y la nueva dirección tiene una intención muy clara que es salir de esa dinámica, teniendo en cuenta también que su secretaria general es navarra y que, por lo tanto, conoce muy bien la política autonómica. La primera idea tiene que ver con escuchar, con estar y con apoyar a nivel territorial a nuestra gente.

Los viajes que estamos haciendo son de dos tipos: hay unos que tienen que ver con afianzar y reforzar toda la parte del trabajo confederal con IU y con los compañeros de Unidas Podemos en general; y otros tienen que ver con ese trabajo de extensión y de llegar a otros sectores. Llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos que salir de la lógica de reunirnos siempre con los sectores que más tradicionalmente se asocian a la izquierda o con los que ideológicamente estamos más cómodos. Es un momento en el que como hay muchas mujeres, muchas voces y muchas maneras diferentes de hacer política creemos que se puede llegar a otros sectores y, por lo tanto, hay que salir un poco de ese conformismo y reunirse con gente con la que, a lo mejor, hasta la fecha no nos habíamos reunido o no habíamos podido hablar.

¿Por ejemplo? ¿De qué sectores estaríamos hablando?

Asociaciones de autónomos, pymes… también vamos a reunirnos con asociaciones de caza. Partimos del principio de que dentro de Podemos y del espacio político hay gente muy diferente y que tenemos una cosa que hay que poner en valor y es que, en general, sabemos llegar a consensos y acuerdos. No es contradictorio que haya alguien que sea cazador en el espacio con que haya alguien que sea animalista. Creo que tenemos la capacidad de escucharnos, de entendernos y de comprender que en un territorio concreto pueden existir las dos realidades, pueden convivir y pueden llegar a un punto intermedio en el que se respeten ambas posiciones.

También ha hablado en alguna ocasión de que están trabajando para ampliar el espacio político ¿Están trabajando en nuevas alianzas con otros partidos o plataformas?

Creemos que hay que dividir un poco las tareas porque somos muchos y por primera vez no toda la responsabilidad política recae en un único líder, secretario general o candidato. Partimos del principio de que hay ciertas tareas que tiene que hacer Yolanda Díaz y que está haciendo, precisamente porque es la persona que mejor puede hacerlas, y la mejor para negociar estas cuestiones, y luego nosotros tenemos otra serie de tareas como puede ser reforzar el espacio político, crecer, ampliar dentro de nuestra organización, de nuestro partido, llegar a más gente. Me consta que Yolanda está haciendo ese trabajo de acercamiento, creo que es la mejor persona para hacerlo, creo que traerá frutos y espero que se consolide.

¿Qué papel cree que debe jugar Podemos en el proyecto que quiere construir Yolanda Díaz? Hay quien apunta a la necesidad de superar el espacio de Unidas Podemos tal y como se conoce en la actualidad.

Que Unidas Podemos esté fuerte es condición de posibilidad de que ese frente amplio exista, se dé y sea una realidad. El papel de Podemos es fundamental. Por mucho que intenten achacárnoslo no es nada contradictorio con lo que llevamos haciendo muchos años. Siempre hemos tenido una tradición de coalición y de ampliar el espacio; la prueba está en las coaliciones o en los acuerdos y alianzas políticas, electorales y del día a día que hemos hecho con otros espacios políticos y que venimos haciendo. Otro ejemplo podría ser, incluso, a nivel parlamentario la mayoría de gobernabilidad que se ha construido desde que entramos en el Gobierno. Vamos en la misma línea y lo importante es que cada uno haga la tarea que le corresponde de tal manera que lleguemos al punto final coordinados, juntos y trabajando de la mano.

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, tras su entrevista con 'Público'. — Luis Soto

El proyecto que quiere construir Yolanda Díaz también tiene que ver con un proceso de sanar heridas, recomponer el espacio y que todos los miembros que se separaron vuelvan al cuerpo que una vez fue, ¿no?

Ojalá. El acto en València, ella misma lo dijo, es el inicio de algo bonito, importante, maravilloso. Hay que ampliar el espacio, crecer, y esa es una de las ambiciones de nuestro espacio político; la propia candidatura de Ione Belarra a la Secretaría General se llamaba 'crecer'. No es contradictorio con recuperar gente que se haya podido quedar por el camino o gente que en momentos puntuales haya tenido un conflicto interno; al final, lo importante es ser muchos para poder cambiar cosas y llegar ya no solamente al Gobierno del Estado, que al final simplemente se traduce en ser capaces de gobernar y tener los votos suficientes para ello, sino que también tiene que traducirse a nivel autonómico y municipal.

Usted llega a una Secretaría de Organización que antes ocupaba Alberto Rodríguez, al que se le encomendó reconstruir orgánicamente el partido después de los malos resultados electorales de mayo de 2019 ¿Cómo va esta tarea y cómo se ha encontrado a la organización?

A pesar de que Alberto hizo un muy buen trabajo y, sobre todo, desarrolló un documento organizativo que era muy importante porque establecía las bases de lo que tenía que ser el partido y cómo tenía que ser toda esa extensión territorial, él tuvo la mala suerte de que su llegada al puesto coincidió con la pandemia, y tuvo dos años en los que hacer extensión y construir partido cuando estás confinado no es sencillo porque al final todo se traduce en videollamadas, conferencias por Zoom… y no hay piel ni cara a cara con la gente que está dentro del partido. Lo que me toca a mí es, en parte, recoger el trabajo y el testigo de lo que ha venido haciendo Alberto y llevarlo a la práctica: viajar, vernos y, sobre todo, tenemos una hoja de ruta bastante clara que tiene que ver con que partimos del principio de que no se puede separar lo estatal de lo que pasa a nivel territorial. Hay que territorializar todos los éxitos que salen de lo estatal y, a la vez, estatalizar todos los problemas que vienen del territorio, de tal manera que la cadena de coordinación esté perfectamente engrasada y todos trabajemos juntos en un mismo proyecto.

¿Cree que Podemos, y Unidas Podemos, deben estar preparados para unas eventuales elecciones antes de los comicios autonómicos y municipales previstos para 2023?

Sí, y estamos en ello. Creo, además, que estaremos preparados cuando llegue el momento.

¿Antes incluso de las municipales y autonómicas?

Como la decisión no corresponde a Unidas Podemos, tenemos que estar preparados para el escenario que sea.

Se ha hablado estos meses de la irrupción de los partidos de la denominada España vaciada y de que pueden romper el tablero de juego electoral ¿Cómo valora esta cuestión? ¿Cree que esto es fruto del abandono de los principales partidos de algunas zonas del Estado?

A mí el término de España vaciada no me gusta; comprendo todo el desarrollo teórico que ha llevado hasta llamarlo España vaciada y no España vacía, y creo que es una pena porque por lo que conozco España, la España vaciada en realidad es una España llena de vida y llena de gente que permanece allí, que intenta hacer su vida y mantenerse en unas condiciones que no siempre son sencillas. Es una España muy llena de vida y lo que hay que ver es cómo se solventan ciertas cuestiones. Además, es muy variada, no existe una única España vaciada; España es muy diversa y hay sitios que tienen situaciones muy diferentes. Dentro de una semana vamos a Castilla y León y la idea allí es tratar ciertas problemáticas que se dan en ese territorio y que quizá no es la misma situación que podríamos encontrarnos en Euskadi, desde la situación de despoblación, de envejecimiento de la población, las cuestiones relacionadas con el entorno laboral, el paro… Hay que tratar cada territorio con sus diferencias y con sus valores. Con respecto a los partidos que están surgiendo, también es cierto que siempre que se acerca un proceso electoral estos partidos reflotan, y que no es novedoso. Muchas veces los partidos estatales pecan quizá de pensar que todo lo que se hace en Madrid, como una onda expansiva, va a llegar al resto de territorios y, por lo tanto, resuelve el problema electoral o político en todas partes. No es así.

"No existe una única España vaciada; España es muy diversa y hay que tratar cada territorio con sus diferencias y valores"

Nosotros llevamos muchos años haciendo un trabajo muy de hormiguita y que quizá no hemos visibilizado suficiente, que tiene que ver con el mundo rural, la pesca o el mundo marítimo. La responsable es Irene de Miguel, que lleva muchos años haciendo este trabajo y además es extremeña y conoce mucho esa realidad. Lo que toca ahora mismo, más allá de escuchar, que es lo que se lleva haciendo estos años pero hay que hacerlo mucho más, es una cuestión de elevar todos esos problemas y llevarlos al debate central y al debate público. Desde los problemas relacionados con los servicios sociales o con los servicios públicos a nivel rural, municipal o local, pero también tiene que ver con encontrar los conflictos que hay en cada uno de los territorios y que hay que poner en valor: desde el Mar Menor hasta la situación que se está dando ahora mismo con el metal en Cádiz; hay miles de ejemplos y creo que hay que ir de uno en uno viendo y entendiendo cuál es la situación y qué es lo que se puede hacer para darle altavoz y resolverlo.



En el documento de conclusiones de la Universidad de Otoño de Podemos recuperan la idea del 'sorpasso' al PSOE, la única vía, a su juicio, para impulsar políticas progresistas ambiciosas de una manera más ágil y con menos resistencias ¿Se ven con posibilidades de ser la primera fuerza en un futuro Gobierno de coalición?

Si hay algo que diferencia a Podemos y a Unidas Podemos del resto de fuerzas políticas que se han dado históricamente en nuestro país es que nosotros nunca hemos perdido esa ambición de ganar. De ganar no entendido como llevarse el premio, sino gobernar y, por lo tanto, desde el Gobierno, desde las instituciones, cambiar cosas. Es algo que se nos ha criticado mucho tiempo porque, evidentemente, gobernar implica renunciar a ciertas cosas, asumir ciertas derrotas y, a veces, tener que disculparse porque no llegas a todo lo que habías prometido, todo lo que estaba en tu hoja de ruta electoral o programática. Pero creo que ese tiene que seguir siendo el objetivo final; está muy bien hacer oposición, puedes conseguir ser más crítico, utilizar un tono que no podrías permitirte si estás gobernando, pero lo importante al final del día es qué políticas puedes desarrollar y en qué cambian o mejoran la vida de las personas para las que estás gobernando.

En la universidad de otoño también apostaron abiertamente por la república como el modelo hacia el que se tiene que avanzar ¿Ven posible tan siquiera la celebración de un referéndum sobre la forma de Estado mientras el PSOE siga siendo una de las principales fuerzas políticas del país?

Creo que el PSOE tiene una gran base republicana. Confío en que con el tiempo esa base pueda abrirse paso y decir claramente que consideran que España tiene que ser una república. Nosotros hemos sido republicanos desde nuestra conformación y, además, creo que no se me ocurre ningún caso de ningún miembro de la dirección de Podemos o ningún militante de Podemos que no tenga claro que la forma de Estado de nuestro país y las mejoras políticas en nuestro país pasan por la república. No lo digo como una varita mágica que se agita y resuelve todos los problemas sociales, no como un fin, sino como un medio y, por lo tanto, el proceso que tiene que seguir el país para llegar a una situación ideal. La república podría ser un paraguas que estableciese una serie de pilares que sean inamovibles y que permitan que el Estado tenga ciertos valores que no puedan variar en función de quién gobierne, y espero que el PSOE termine sumándose, claro.

Pero el PSOE se puede considerar en la actualidad incluso como un dique de contención del republicanismo, más allá de lo que piense una parte importante de sus bases…

¿Viste ciertas entrevistas que le hicieron a los militantes del PSOE durante su Congreso? Había mucha gente con banderas republicanas, mucha gente diciendo "tiene que darse el debate", gente que decía "las enmiendas tienen que salir adelante…". Yo creo que es una cuestión de tiempo. Desgraciadamente, ahora mismo el PSOE está en una posición en la que no está dispuesto a defender la república. Ojalá la defienda muy pronto.