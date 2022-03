Mar Espinar: "Almeida ha mentido desde el minuto uno y oculta algo sobre el presunto espionaje a Ayuso"

¿Qué expectativas tenéis de esta comisión de investigación? La pregunta es, ¿va a servir para algo?

Confiamos en que sí, desde luego. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestra mano para que sirva para algo. Es verdad que la actitud de Almeida, en la primera etapa de esta trama, donde él, que se veía más con el agua al cuello, sí tenía una actitud mucho más colaborativa en el sentido de trasladar toda la información, de poner, de arrojar luz a todo lo que ha pasado. Y ahora se ve que ya está un poquito más desahogado. Una vez decapitados todos los lo que él considera que bastaba para sobrevivir y para que su futuro no esté en peligro. Y están poniendo muchos problemas, sobre todo a la hora de facilitar información a la Comisión de Investigación. Además, no es que facilites esa información a un solo grupo, sino que lo facilitará todo a todos los grupos, porque todas las peticiones de información que se elevan se hacen a través de la presidencia de la Comisión y la Presidencia de la Comisión traslada esa información a todos.

Es verdad que la primera ha sido en la frente. Nosotros teníamos una petición de información en la que le pedíamos el informe detallado de esas investigaciones internas que él dijo. Hizo en el primer canutazo que dio cuando no admitía preguntas a nivel nacional porque él era alcalde de Madrid y lo que nos responde es con la transcripción de las dos comparecencias que hizo en ese pleno. Dos comparecencias en las que recuerdo que no dio un nombre, no dio una fecha, no dio ningún ningún dato sobre ningún proceso, omitió información. Y es verdad que en un principio yo sí podía pensar que esto era algo que había saltado en el Ayuntamiento de Madrid sin que Almeida tuviera tanto conocimiento. Y ahora cada vez tengo más claro que Almeida ha mentido desde el minuto uno y que no sé qué habrá pasado, pero que desde luego algo está ocultando.

¿No se puede hacer nada para exigir de forma legal esa información que no se está facilitando?

"Cs se ha posicionado claramente en tapar las vergüenza del señor Almeida"

Hemos elevado una queja formal a la presidencia de la Comisión. La tiene Ciudadanos, que ha desaprovechado una oportunidad de oro, la de posicionarse con la transparencia, posicionarse con que se supiera la verdad y se han posicionado claramente en tapar las vergüenzas del señor Almeida. Y luego hay, por ejemplo, respuestas a peticiones de información que a nosotros nos generan bastantes dudas jurídicas. Vamos a elevar una consulta a la Agencia Estatal de Protección de Datos, por ejemplo, nos dicen que no nos pueden facilitar los correos corporativos por protección de datos. Vale. Los correos y las llamadas. Las llamadas lo puedo ver más razonable, pero es que en los correos corporativos hay una propia normativa municipal que dice que el correo corporativo es únicamente de uso exclusivo laboral y que la propiedad de ese correo la tiene el Ayuntamiento diciendo que se podrán recuperar correos borrados o enviados, con lo cual entendemos que la protección de datos no cabe. Almeida dice que sí, alcaldía dice que sí y nosotros vamos a elevar esta consulta a la Agencia Estatal de Protección de Datos.

¿Qué opciones que tienen de comparezcan las personas que están llamadas? Porque las comisiones del Ayuntamiento de Madrid no tienen obligatoriedad. En principio, por lo que conocemos, no parece que se hayan mostrado muy interesado nadie en venir

Yo creo que van a venir a comparecer única y exclusivamente aquellas personas que siguen trabajando actualmente en el Ayuntamiento de Madrid. Ojo, no porque estén obligados, sino porque entiendo que será la forma de pagar la lealtad desmedida que ha tenido Almeida a su partido antes que a los ciudadanos. Creo que van a ser las únicas que le tapen, pero entiendo que solo van a comparecer aquellas personas que siguen en activo en sus puestos. Aún así, creo que hay gente que vendrá a comparecer y que tendrá mucho que decir.

¿Y el propio Almeida, que también está llamado a comparecer? ¿Confían en que vaya?

No creo que tenga el cuajo de no aparecer en la Comisión de investigación. Entiendo que no se le estará pasando ni por la cabeza.

Espinar, durante la entrevista con Público. — Fernando Sánchez

Hablaba antes de Cs. ¿Qué esperan de ellos y qué papel pueden jugar en esta comisión?

Sobre el papel que podrían jugar sería fundamental para esclarecer la verdad de lo que ha pasado en el Ayuntamiento. El papel que están jugando es claramente el de tapar las vergüenzas del señor Almeida. Creo que tenían una oportunidad de oro. Además, en un acto de generosidad, si se me permite, por parte de la oposición, colocándole en la presidencia de la Comisión algo que querían muchísimo, porque por lo visto ellos tienen la capacidad de elegir cuando son Gobierno y cuando son oposición, cosa que el resto no tenemos. Y están desaprovechando la oportunidad. Empezaron muy bien en la Primera Junta de Portavoces y en la última, el propio presidente de la Comisión impidió una votación para ver cómo se establecía el orden de las comparecencias del resto de grupos. Nosotros proponíamos que, aunque los comparecientes no vinieran, sí se abriese un turno de 5 minutos, por lo menos para aquellos grupos políticos que habían pedido a esa persona, en el que por lo menos se pusiera en contexto el por qué se había llamado y qué hubiese sido interesante que esa persona hubiera contado. Más Madrid apoyó la moción que nosotros presentamos. Recupera Madrid que sí, que no. Vox está con las palomitas, no se pronuncia mucho. El Partido Popular claramente dijo no, y entonces el presidente decidió que no se votaba porque podía perderlo. Pero vamos, no están haciendo el papel ni que esperan los ciudadanos de ellos ni al que se comprometieron cuando nos pidieron la confianza para asumir la presidencia de la Comisión.

Esta Comisión pone el foco en el presunto espionaje que presuntamente se habría diseñado de algunas estructuras del Ayuntamiento de Madrid. Esto en la guerra interna del PP que ha sido un poco, por así decirlo, peor visto que el supuesto trato de favor de Ayuso hacia su hermano. El PSOE sí ha puesto mucho el foco en la corrupción. ¿No cree que este caso de espionaje se ha omitido un poco del debate y ha quedado difuminado?

"Que se ponga en duda la utilización de recursos de empresas municipales para problemas internos del PP nos parece escandaloso"

Para los que entendemos la política como un servicio público, el hecho de que cuando morían cientos y cientos de personas en Madrid haya podido lucrarse alguien de contratos que venían de la Comunidad de Madrid es algo escandaloso. Para los que entendemos también la política como algo útil, que se ponga en duda la utilización de recursos de empresas municipales para problemas internos del Partido Popular nos parece también escandaloso. Pero claro, es que estamos hablando de una coyuntura social en la que moría gente, en la que todos vivíamos en una incertidumbre tal que no sabíamos lo que iba a pasar mañana, que no sabíamos cuando íbamos a poder salir de casa. Y que exista la posibilidad de que el hermano de la presidenta de una comunidad se haya podido lucrar por un contrato que se hace a dedo me parece lo suficientemente de peso como para que quizás el espionaje, el presunto espionaje que aún está por demostrar, se haya quedado un poquito más diluido. Humanamente yo lo entiendo. Pero vamos, en cualquier caso, el espionaje está ahí, la Comisión de Investigación está ahí y desde luego creo que el PSOE no está solo en la voluntad de llegar hasta el final de lo que ha pasado.

El entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anticipado que no tiene ninguna intención de ir a la Comisión Eso resulta un poco chocante porque ella es la principal afectada y ella es la principal responsable de que esto se haya sabido. Y también fue la espita que rompió el Partido Popular.

Sí, pero yo creo que es ese desprecio que caracteriza a todo lo que tiene que ver con algo que no esté relacionado ni con la cañita, ni con la libertad, ni con darse un baño de masas. Lo que es ponerse a trabajar. Creo que a la señora Ayuso no le interesa ni siquiera para limpiar su propio nombre. Vamos, no confío. Tengo la certeza de que no va a ir.

Cambiando un poco de tema y volviendo también al papel de Cs. En el ambiente del Ayuntamiento de Madrid, desde lo que sucedió en Murcia el año pasado, ha estado sobre la mesa una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, Begoña Villacís llegó a decir que ella no era alcaldesa porque no quería en esos momentos. ¿Ha habido alguna vez alguna posibilidad real de esta moción de censura de Cs apoyada por el PSOE y Más Madrid?

"Es Begoña Villacís la que tiene que decir si quiere una moción de censura o no"

Sinceramente te diría que no. Porque yo creo que aquí se equivoca mucho Recupera Madrid, que está todo el rato presionando para esa moción de censura. Y se equivoca por dos motivos. El primero de ellos, porque no tiene legitimidad ninguna para hacerlo. Entre otras cosas porque mientras pide una moción de censura sigue apoyando las políticas del Gobierno al que quiere derrocar. Véase los presupuestos, véase Madrid 360, véase el plan de ayudas para las familias y adolescentes embarazadas. Todo eso sale de acuerdos que tienen con el Grupo Mixto. Con lo cual, que se centren un poquito. No pasa nada de vez en cuando en política por poner pie en pared y decidir lo que quieres hacer con tu vida. Y luego aquí hay una cosa muy clara y es que es Begoña Villacís la que tiene que decir si quiere una moción de censura o no, porque es ella la que tiene la llave. Y lo cierto es que Begoña Villacís no es valiente, políticamente hablando. Personalmente no tengo el gusto de conocerla, pero políticamente ha demostrado no serlo. Y sobre todo, que hay una cosa que cae por su propio peso. Para presentar una moción de censura necesitas un partido político que mantenga su misma posición. Yo ya no te voy a decir cuatro años, pero tres días seguidos sería conveniente, cosa que yo a Cs todavía no se lo he conocido, con lo cual creo que ese posible escenario de moción de censura es muy difícil.

¿No ha hablado Cs nunca con el PSOE de esto?

Sobre moción de censura nunca.

¿Y si lo hicieran?

Si lo hicieran, nosotros hemos demostrado la capacidad de responsabilidad institucional que tenemos cuando se trata de alejar del poder a partidos corruptos y que entienden además el servicio público y las instituciones como si fueran sus cortijos o como si fueran sus propios recursos. Lo demostramos hace dos años y poco. Apoyamos a Carmena para ser alcaldesa sin entrar en el Gobierno, porque entendíamos que el PP tenía que salir del Ayuntamiento de Madrid. Y lo he dicho siempre: apostamos y perdimos. Yo sí soy de las que piensa que perdimos apostando por Manuela Carmena. Porque frustró una posibilidad de cambio en Madrid que no supo materializar por su equipo o por ella misma, me da igual, pero no lo supo materializar. Pero nosotros apostamos. Cuando ha habido el escenario de sacar la corrupción y esas prácticas de las instituciones, el PSOE siempre ha sido coherente.

"Creo que el PSOE tiene un problema en Madrid". Lo ha dicho en otra entrevista en Telemadrid. ¿Cuál es?

Estoy convencida de que el PSOE tiene un problema en Madrid. No viene de ahora, viene de muchísimos años atrás. De hecho, a la vista está la de años que llevamos sin gobernar y la pérdida consecutiva que llevamos en representación pública. Creo que hemos perdido la capacidad para hablar para las mayorías, hemos perdido la capacidad de hablar un idioma que se entienda. Y sobre todo, creo que hemos perdido la capacidad de ser, de volver a ser ese partido, que la gente nos identifique en la calle, que nos identifique como alguien cercano que no solo escucha, sino que aporta soluciones. Yo creo que nadie duda que el PSOE tiene un modelo de ciudad y un proyecto articulado para esta ciudad, pero lo cierto es que hemos sido incapaces de transmitirlo. Quizás porque hemos estado más enzarzados en transmitir ideas con las que la inmensa mayoría de esta ciudad no se sentía identificado y no hemos sabido traspasar esa barrera. Y creo que ha llegado la hora de hacerlo. Y para hacerlo yo entiendo, no digo que sea lo que hay que hacer, pero yo entiendo que falta calle, falta barro y falta escucha.

De hecho se cumplen 200 días desde que llegué a la portavocía del Grupo Municipal Socialista y estoy en ello. Ayer mismo (por el miércoles) presenté un plan para la infancia para hacer de Madrid una ciudad mucho más amable para los niños, que no sea tan hostil, que los niños puedan salir de sus colegios y tengan un espacio en el que verse con sus amigos y amigos fuera, tomarse el bocadillo, poder entrar en los patios de sus colegios durante los fines de semana o durante las tardes donde puedan tener recorridos en bici. Incluso andando. Presentamos "Mi barrio en diez minutos" en el próximo pleno. Son proyectos que de verdad le interesan a la gente y que sobre todo facilita el día a día de las personas. Si algo tiene la política local, que creo que es lo que nos enamora a todos los políticos, es precisamente que ayudas a que la gente viva mejor en su día a día. Tengo mi despacho abierto, hablamos con asociaciones, nos pateamos la calle. Creo que eso es lo que le hace falta al PSOE y creo que es en eso en lo que tenemos que estar centrados todos.

La ultraderecha de Vox no para de subir en todas las encuestas. Los tenemos ya en el Gobierno de Castilla León y a las puertas de muchos gobiernos. La relación que ha tenido el PP de Almeida y Vox en el Ayuntamiento ha sido un poco rara. Estos últimos meses rompieron relaciones, escenificaron esa ruptura con los Presupuestos. ¿Al final Vox sigue sosteniendo al Gobierno o ha cambiado la dinámica gracias a Recupera Madrid y su apoyo a las cuentas de Almeida?

Bueno, yo creo que gracias a recuperar Madrid ha cambiado. Ha cambiado la dinámica.

¿Eso es positivo o negativo para el Ayuntamiento de Madrid?

Yo todo lo que sea que Almeida pueda seguir haciendo unas políticas que no considero que lleven a Madrid hacia un avance real y que le equipare al resto de capitales europeas lo considero nefasto. Lo apoye Recupera Madrid o lo apoye Vox. Madrid 360 me parece una oportunidad perdida, no lo apoyó Vox y lo apoyó Recupera Madrid y me sigue pareciendo la misma oportunidad perdida. Vox no deja de ser lo que al PP le gustaría ser si no tuviera complejo. Y eso da miedo por un lado y por otro lado. Benditos complejos que tenía el PP antes de que Vox apareciera. Creo que Vox ha hecho mucho daño, sobre todo porque ha hecho que se pierda la derecha razonable en este país. Creo que Vox es el perro salvaje que tenía el PP atado detrás de la casa. Se les ha escapado, se han ido detrás de él. No sé si no vuelven porque no saben o porque están a gusto donde están. Pero es un problema. Y el problema real para mí de que Vox aparezca en la escena política es el hecho de que hemos perdido una derecha razonable en este país en un momento crucial.

¿Cómo es la relación del PSOE con VOX en el Ayuntamiento?

Es inexistente. No tenemos relación, no tenemos prácticamente relación. Ni ellos la quieren ni nosotros la buscamos. Es verdad que los debates quizás sean más crispados, sobre todo porque estamos debatiendo derechos que ya considerábamos conquistados, derechos que ya teníamos asumidos como propios. Y volver a debatir sobre la igualdad de género, sobre si existe o no violencia de género son pasos atrás. Eso a mí personalmente me crispa porque me parece hablar de cosas que caen por su propio peso. Entonces me parece que ellos fuerzan mucho ese debate porque se sienten cómodos. Además, como es un partido que no tiene ningún proyecto, más allá del discurso visceral, del discurso de estómago, del odio a todo que, en un momento dado, cuando la gente lo está pasando muy mal, se puede sentir identificado. Pero como es un partido que no tiene proyecto de nada, pues ellos como los cerdos en el barro, pues están encantados de rebozar en ese tipo de discursos que les da igual. Ellos solo buscan la crispación, el odio, el enfrentamiento, el hacer imposible acuerdos políticos. Cuando hace diez años en España se entendía perfectamente que ante una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, la derecha y la izquierda y la mediopensionista se pusieran de acuerdo por hacer algo, por hacer algo constructivo con todo lo que está pasando. A Vox eso le da igual cuanta más crispación haya.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, en otro momento de la entrevista con Público. — Fernando Sánchez

Acabas de ser muy crítica con con Manuela Carmena. Pero salvo que haya un vuelco en las encuestas y un vuelco en los bloques, creo que el PSOE y Más Madrid están un poco condenados a entenderse, sea de la manera que sea. ¿Cómo es la relación que tiene con esta fuerza política?

Es cordial.

¿Y en en el horizonte está este entendimiento que mencionaba?

Tendremos que entendernos. El PSOE, cuando es para beneficiar a la ciudad de Madrid, no hemos puesto nunca problemas para entendernos con quien sea. Si la situación lo requiere, no tendríamos incluso problemas en entendernos, incluso con este PP de Almeida, como lo hicimos, por ejemplo, cuando empezó la pandemia y nos sentamos todos con el alcalde para ponernos a trabajar y decir aquí estamos, ¿qué necesita Madrid? ¿Y nos ponemos a ello con Más Madrid? Pues evidentemente lo haremos igual. Ojalá se dé la suma que permita que gobernemos. Ahora bien, yo sí creo que a Más Madrid le queda por demostrar muchísima madurez política y más allá de los egos personales, más allá de venir a revolucionarlo todo sin cambiar absolutamente nada. Creo que les falta demostrar una capacidad de gestión y una capacidad de entendimiento y de generosidad que el PSOE ya lo ha hecho.

¿Considera que les ha hecho mucho daño esta escisión que han tenido y el paso dado por los concejales de Recupera Madrid?

Creo que ha hecho daño a Madrid esa escisión y por lo tanto han hecho daño al PSOE. Por supuesto que sí. Pero no me extraña la decisión de Recupera Madrid. De hecho, cuando eran Ahora Madrid, ya al final de mandato, estaban enfadados entre todos. Lo que pasa es que las nóminas hicieron que siguieran unidos. Es que en la oposición se pasa mucha hambre y se pasa muy mal. !Bienvenidos a este lado del Manzanares! Y cuando no han tenido tanto que perder a final de mes han dicho, oye, pues yo me voy aquí y yo me voy, me hago un Grupo Mixto. Los otros, medio enfadados, no se hablan con tal y se van. Se van generando, se van haciendo sus propios grupos. No me ha sorprendido porque al final es un problema de egos. No han entendido que representan algo que está muy por encima de ellos. Representan unas ideas. La gente vota unas ideas, la gente vota un proyecto. La gente no vota a Rita Maestre, no vota a Luis Cueto, no vota a Marta Higueras ni a nadie en concreto. Vota un proyecto de ciudad y se siente identificado con unas ideas y con un proyecto de ciudad. Más Madrid ha dinamitado eso.

Me lo estaba diciendo antes cómo se presentó a Almeida como "alcalde de Estado", consiguiendo pactar con todos. Pero lo hemos visto también virar hacia una radicalidad como portavoz nacional del PP confrontando directamente con Pedro Sánchez.

"Almeida ha abandonado Madrid para asegurar su futuro"

Sí, es lo único que ha hecho, desde luego, porque Madrid todavía está esperando que gestione algo del Ayuntamiento de Madrid. Hace un mes, si no me equivoco, que dejó la portavocía nacional en mitad de un pleno del Ayuntamiento. Se salió y decidió dejar la portavocía nacional. Horas antes de que decapitaran a Casado. Lo cual señala que la lealtad que demostró ese día José Luis Martínez Almeida hacia Casado dice muy poco de él. Hace un mes que dejó esa portavocía nacional y sigue ejerciendo. Yo cada vez que le he oído, si puede meter algo contra el Gobierno, lo mete. ¿Por qué? Porque el problema que tiene José Luis Martínez Almeida es que ha abandonado Madrid para asegurar su futuro. Él apostó todo por Casado. Se convirtió en su perro de presa porque entendió que así sería intocable. Con la mala suerte de que Casado cae y ahora ha decidido ser el perro de presa de Ayuso. Pero sigue a todo menos a lo que tiene que estar. Y yo de verdad creo que tiene una oportunidad en el presente única que es gestionar y mejorar la vida de sus vecinos. Y yo de verdad le recomendaría en este caso, que siguiera mis pasos, que no se preocupe tanto por el futuro y que disfrute el presente, porque lo que está viviendo ahora no lo va a poder vivir nunca más.

Queda un año y poco para las elecciones municipales. Muchas de las de las quinielas apuntan a que Mercedes González, actual delegada del Gobierno, podrá ser la candidata del PSOE en Madrid. ¿Sería buena candidata?

Sería buena candidata, sin duda. Mercedes González será una buena candidata para el Ayuntamiento.

Por su parte, ¿tiene previsto aspirar a esa candidatura?

Todo el mundo que me conoce sabe que no digo nada que no piense. Puedo no decir todo lo que pienso, pero no digo nada que no piense. Me estaría equivocando muchísimo si creemos que ahora es el momento de las caras y los nombres. El PSOE de Madrid tiene un problema que no se soluciona en 200 días ni en un año. Se soluciona a largo plazo. Nos queda calle, nos queda barro, nos queda mucha escucha. No es el momento de pensar en nosotros, es el momento de pensar en Madrid y de proyectar lo que tenemos pensado para Madrid, para la gente. Que la gente lo entienda, que la gente lo quiera, que la gente lo haga suyo y que nosotros también tengamos la capacidad de cambiar que la gente no se identifique de nuestro proyecto. Creo que es lo que toca de verdad. Es que lo creo sinceramente. Ya habrá tiempo. Queda un año. Un año largo. Un año en política es toda una vida. Queda tiempo. Centrémonos en los ciudadanos, que es lo que esperan ellos y que nos llevan esperando mucho tiempo. Y que además nosotros también nos merecemos sentirnos útiles y sentirnos con la capacidad de poder gobernar esta ciudad. Porque podemos, porque tenemos proyecto, porque tenemos modelo, porque tenemos capacidad de gestión.

¿En base a qué decidirá si participar en las primarias?

Cuando se abran los procesos, que eso lo decide el partido. Cuando se abran los procesos y pongan los plazos para presentar candidaturas, entiendo que tendría que ponerme a pensar.

¿De qué dependería? ?Es una decisión personal, política ¿Depende de las otras candidaturas?

Dependería de que mi proyecto o de que yo me creyera realmente que mi proyecto es el que necesita el partido para ganar Madrid. Que no es un proyecto único, evidentemente es un proyecto que recoge el trabajo que hace el grupo municipal, el trabajo que hacen las 22 agrupaciones de Madrid. El trabajo que hace la secretaria general de Madrid Ciudad, el trabajo que hace Juan Lobato como portavoz de la Asamblea y como secretario general de Madrid. Es el trabajo de muchísima gente.