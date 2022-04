Marc Casals: "Bosnia todavía no ha cerrado el ciclo de la reparación"

Dice Marc Casals (Girona, 1980) que no hablar de la guerra en un libro sobre Bosnia-Herzegovina es no mencionar al elefante en la habitación, pero que es igualmente injusto centrarse sólo en su veneno. Fruto de las complicidades que ha ido tejiendo después de más de una década en los Balcanes, su libro La piedra permanece (Libros del KO, 2021) recorre con aliento literario la historia reciente del país a través de 16 historias personales que reflejan su gran complejidad.

"Tenía claro desde el principio que en el libro tenía que haber muchas historias de gente muy diferente. En todos los sentidos, no sólo el nacional. Debía salir toda Bosnia, no sólo Sarajevo y Srebrenica; debían salir campesinos y obreros, no sólo intelectuales urbanos que hablan inglés", explica en una terraza de Barcelona. El resultado, dice, es "una especie de mosaico en el que las diferentes piezas van encajando más o menos, aunque a veces se contradicen".

Hablamos con él sobre este mosaico, sobre la guerra que se inició en el país el 5 de abril de 1992 y sobre la amenaza de secesión de la República Srpska, con el impacto de los acontecimientos en Ucrania de trasfondo.

Recientemente, el embajador ruso en Bosnia-Herzegovina ha amenazado con seguir el ejemplo ucraniano si Sarajevo se acerca a la OTAN ¿Existe peligro real?

Hace tiempo que, verbalmente, la embajada rusa tiene una actitud beligerante hacia el estado bosnio. Pero la campaña ucraniana no le está yendo lo bastante bien como para abrir otros frentes, menos en un sitio como los Balcanes, donde su influencia es más limitada.

Todas las miradas se dirigen a Mirolad Dodik, miembro serbio de la presidencia tripartita del país que mantiene vínculos con Rusia.

En un primer momento, frente a la reacción europea en Ucrania, se frenó en seco. Pero ahora parece haber olfateado que la política de la Unión Europea (UE) en Bosnia no ha cambiado sustancialmente en nada y ha vuelto al discurso secesionista de los últimos meses.

Dodik siempre hace lo mismo: en tanto que la estructura de los Acuerdos de paz de Dayton se lo ha permitido, bloquea cualquier aproximación de Bosnia hacia la UE o la OTAN y va socavando los cimientos del estado hasta donde le permiten. Cuando ve que puede haber una reacción, retrocede y espera a la siguiente ocasión.

Pero ¿le parece exagerado decir que el país se puede encaminar a "nuevos conflictos étnicos", como afirmó hace unos meses el Alto Representante de la ONU, Christian Schmidt?

Junto a Kosovo y Montenegro, Bosnia es uno de los posibles puntos de ignición de los Balcanes si el mostrador geopolítico cambia, pero por ahora tengo muchas dudas de que se pueda dar una guerra abierta como la que hubo. Para empezar, porque un intento de secesión de la República Srpska implicaría poner en riesgo los equilibrios de Serbia con la UE, Rusia y China.

¿Qué ocurre con la pata nacionalista croata del país?

Portada del libro 'La piedra permanece. Historias de Bosnia-Herzegovina' (Libros del K.O).

Sus objetivos tienden a debilitar también al estado bosnio, pero de manera más sutil y sibilina que Dodik, por eso cuesta más prestarle atención. Los nacionalistas croatas están presionando para que se cambie la ley electoral, incluso para conseguir una circunscripción electoral que se corresponda más o menos con sus territorios. Cuentan con el apoyo de Croacia, que, siendo miembro de la UE, puede hacer lobby en Bruselas.

¿Y qué dice la UE?

A raíz de la guerra en Ucrania han enviado más tropas a Bosnia-Herzegovina (más simbólicas que efectivas) y han declarado que quieren revitalizar el proceso de ampliación de la Unión en los Balcanes, pero las acciones van por otro lado.

Por las informaciones filtradas, la UE quiere que esta reforma electoral favorezca las posiciones de los nacionalistas croatas. Esto fortalecería y haría aún más rígida la lógica nacional y étnica de los Acuerdos de Dayton, que es justo lo contrario de lo que Bosnia necesita para acercarse a la UE.

De nuevo salen los acuerdos de paz.

Los Acuerdos de Dayton (1995) sirvieron para parar una guerra atroz y hasta el 2005 dieron cierta estabilidad al país, pero su lógica favorece los relatos nacionalistas de los tres bandos, donde unos son las víctimas y otros los verdugos. Son realidades completamente paralelas que dificultan mucho la convivencia.

Uno de los protagonistas de 'La piedra permanece', Kemo, sobrevivió al campo de concentración de Omarska y ahora trabaja para la integración de niños de diferentes etnias, pero no quiere hablar de reconciliación. ¿A usted tampoco le gusta el concepto?

Él no habla de reconciliación por una elección estratégica, porque prefiere no generar rechazo entre comunidades y que las familias de los chavales sigan confiando en su proyecto. Si reconciliación significa esconder todo bajo la alfombra y decir que todos los bandos hicieron cosas y que debemos olvidar el pasado y mirar adelante, me parece un concepto frívolo y cínico. Si no ha funcionado aquí es imposible que funcione en Bosnia, donde la guerra es mucho más reciente.

Kemo pudo someterse a terapia, pero su caso no es común. En un momento del libro dice que uno de los factores que prolonga la aversión de una generación a otra es que los traumas personales y familiares se cierran en falso.

En el libro cuento la historia de Dario, un yugoslavo de izquierdas de Mostar y de madre croata que, cuando estalla la guerra y es detenido por la policía croata, se mantiene firme en sus convicciones y se declara bosnio de religión católica, a pesar de poder salvar la vida alegando que es croata. Entonces, como castigo, le visten de soldado croata y le hacen cruzar la avenida que dividía los dos bandos: milagrosamente, sobrevive a los rasgos de ambos lados.

"Si las cosas se cierran en falso, vuelven a surgir"

Dario siempre fue reacio a hablar de aquel episodio, pero un día fuimos a cenar juntos y casualmente aparcamos justo en el punto por donde había cruzado la avenida. De repente, me detuvo: "Marc, Marc, Marc!" y se pasó diez minutos completamente desaforado, gesticulando, contándolo todo. Ocurre muchas veces. La cultura de la psicología y de la psiquiatría no está arraigada en el país, nadie se trata y son vivencias muy fuertes.

Es un factor a tener en cuenta y contraponer al discurso esencialista que dice que los balcánicos son rencorosos y violentos por naturaleza. Si las cosas se cierran en falso, vuelven a surgir. Desafortunadamente, Bosnia todavía no ha cerrado el ciclo de la reparación.

En el historial de heridas no cerradas, tiene mucho peso la II Guerra Mundial. Parece mentira que pudiera sostenerse la paz durante tantos años.

La II Guerra Mundial en Yugoslavia tuvo un componente de violencia interétnico muy acentuado y la represión inicial que llevaron a cabo los comunistas en los primeros años fue durísima. Después, Tito, con buena intención y sensatez en su momento, optó por no tocar demasiado ese pasado. Económicamente, el país encontró una especie de medio término geopolítico entre los dos bloques de la guerra fría, parecía un país en el que la mayoría de la gente, excepto los familiares de los represaliados, miraba hacia el futuro.

"Hoy, en Bosnia, todavía hay muchos yugonostálgicos"

Hoy, en Bosnia, todavía hay muchos yugonostálgicos, porque, aparte de la prosperidad económica, Tito fomentó su construcción nacional: le convenía porque en el movimiento de los países no alineados había muchos países con mayoría musulmana y los bosnios eran un activo muy poderoso. A partir de los 80, con las crisis económicas y la muerte de Tito, se empezó a recuperar e instrumentalizar esta memoria oculta de la II Guerra Mundial, como hoy en día se sigue haciendo.

Usted hace mucho énfasis en la crisis económica de aquellos años.

Sí, porque apenas se habla de ella. El 90% de cosas que se escriben sobre Bosnia comienzan diciendo que todo estaba bien y que con la muerte de Tito, de repente, empezó a derrumbarse todo. Me interesaba incidir en que no todo estaba bien: por un lado, estaba toda una memoria histórica oculta, unos relatos orales en el seno de muchas familias que estaban descontentas con el régimen, y, por otro, el impacto de la crisis económica y el endeudamiento. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo generaron un descontento social que los políticos nacionalistas supieron aprovechar.

En la historia de Fazila, florista en el memorial de Potocari, hay una crítica a "la crispación mediática" en torno a la matanza de Srebrenica. ¿Es una estampa que apoya nuestros estereotipos sobre el país?

Tres libros de tres generaciones distintas. Un puente sobre el Drina, de Ivo Andric, matizando que una novela historia no es lo mismo que un libro de historia; El libro de mis vidas, en el que Aleksandar Hemon habla de la Sarajevo de los 80; y Los orígenes, de Saša Stanišić, que habla del exilio y de los bosnios de la Bosnia Oriental, que, al fin y al cabo, fueron los que más sufrieron la guerra.