Març Llinàs, humorista: "El colegio es donde más sanciones de género sufrimos"

¿Cómo el humor (herramienta muy poderosa) que utiliza como 'podcaster' y monologuista le ayuda a divulgar la realidad de las personas trans?

El humor es la herramienta que yo he encontrado, que me ha ido mejor para expresarme y también me ha servido para alejarme de los típicos discursos que, tradicionalmente, nos han enseñado sobre la comunidad trans, que son muy dramáticos, por no decir trágicos. Ha sido mi manera de salirme de esto. De todas formas, siempre pienso que no tenemos que obligar a las personas a que hagan humor. Quiero decir, que cada persona tiene

que expresarse desde donde le venga, pero sí esta es mi manera de explicar mi experiencia.





También eres formador en temas de género. ¿Cree que, en general, somos conscientes como sociedad de lo que el género nos afecta en la construcción de nuestra identidad?

"Todo el mundo construye su identidad en base a unos roles que son construidos no biológicos"

Creo que no, la verdad, se es consciente desde los feminismos y desde la comunidad trans y desde el colectivo LGTB, en general. Depende de cómo, pero como sociedad se entiende como una cuestión bastante aislada, especialmente si lo miramos en el caso del colectivo trans, se entiende que es algo que les ocurre

a unas personas, que están atrapadas en un cuerpo o en un género que no se sabe muy bien... Pienso que, realmente, el género lo performamos todas las personas, porque a todas las personas nos asignan un género, entonces todo el mundo construye su identidad en base a unos roles que son construidos no biológicos.



¿Qué percibe en el alumnado en las formaciones? ¿Quién las necesita más?

Depende de la edad del grupo, porque a veces doy clases o formaciones

en institutos y ahí se nota mucho que el alumnado ha entrado muchas veces en estos temas por internet. Te vienen con palabras en inglés y cosas así, que les suenan pero no saben muy bien de qué van y tienen sus dudas. Dudas como: ¿Cuál es la diferencia entre bisexual y pansexual?



"Todo el mundo sabe un poco lo mismo y que creo que es insuficiente"

Otros grupos de una edad más avanzada, como por ejemplo, gente de empresas que piden formaciones, la duda es más: ¿Qué es una persona trans o qué significa la diferencia entre sexo y género? Lo que pasa es que es verdad que al final me doy cuenta de que, más o menos, todo el mundo sabe un poco lo mismo y que creo que es insuficiente en todos los casos. Tenemos un lío enorme con todo esto y me incluyo, porque yo empecé a formarme precisamente para entenderme a mí mismo y entonces vi que esto era una cosa que quería explicar porque forma parte de la construcción de toda la sociedad. Es algo que creo que a toda la sociedad le interesa saber.

¿Hay un "lío" generacional?

"Nos atrapamos todo el rato en lo del sexo y el género y no vamos más allá"

Es para todas las personas. Yo estoy dando clase, sobre todo, en secundaria, con alumnado de 15 y 16 años y ya llevan un bagaje también, ya han pasado por el colegio, que es donde más sanciones de género sufrimos todas las personas. Entonces el lío es más sobre si está bien que una persona sea de género fluido, que si un u otro cuerpo, por qué operarse... Conlleva mucha problemática al intentar comprenderlo porque nos atrapamos todo el rato en lo del sexo y el género y no vamos más allá.



Ahora que introduce el cuerpo... ¿La frase de "nacemos en el cuerpo equivocado" es negativa para aceptarse?

No sé si es negativo o no. Yo parto de la idea de que el género es una construcción y que lo que quizás está equivocado no son los cuerpos, sino esta construcción, porque al final es muy raro que por el cuerpo que tengas, des dos besos o des la mano cuando es bastante indiferente. Esto no debería formar parte de la identidad de las personas y en cambio la construye, ¿no?



"Es muy raro que por querer dar la mano tengas que modificar tu cuerpo entero"

Es muy raro que por querer dar la mano, de alguna manera, tengas que modificar tu cuerpo entero. Hay un error muy grande. Se ha dado una vuelta gigantesca para llegar a un punto que no hace falta. Ahora que la gente decida, como por ejemplo yo, pasar por un proceso hormonal o modificar el cuerpo como le venga bien, me parece una un mecanismo para habitar esta sociedad de lo más normal.

¿Cómo le ha ayudado personalmente volcar el proceso, casi en forma de diario en el podcast? ¿Cree que el público ha bajado a la tierra la hormonación?

Sí, a mí me ha ido muy bien porque me gusta hacer estas cosas, pero son reflexiones que ya llevaba muchos años haciendo, al final fue una acumulación que saqué por ese medio. Me ha ido bien a nivel profesional, en el sentido de que me ha gustado mucho experimentar haciendo un podcast, me ha gustado mucho hacer el guión y era una excusa para hacer algo que me gustara alrededor de mi tránsito. Ha sido muy positivo en los dos sentidos para mí (personal y profesionalmente).



"Espero que el podcast haya ayudado a reflexionar sobre el propio género"

Luego, para las personas que lo han escuchado, no sé si ha normalizado la hormonación en sí o normalizado el hecho de ser trans. Me gustaría pensar que ha sido más lo segundo. Es verdad que cuando me entrevistan en los medios, lo que les fascina más es el cambio de voz pero, ¡eso es la excusa! Espero que hayan escuchado lo que decía más allá de eso. Creo que sí que ha ayudado a normalizar y espero que haya servido para reflexionar sobre el propio género. Seas trans o no.

¿Cómo le afecta la autorreferencialidad, el hecho de nombrar lo trans de manera recurrente, a la hora de crear?

Por una parte me parece muy natural porque es mi día a día. Soy trans desde que me despierto hasta que me acuesto. Y por otra parte, es verdad que hay cierta presión para que no hagamos siempre los contenidos de lo mismo. A las mujeres también les pasa mucho lo que les dicen: "Ay, estás haciendo otra cosa

feminista, otra vez, otra cosa de mujeres". Patricia Espejo, la cómica, dice: "Si yo fuera un ornitorrinco haría humor de ornitorrinco, pero soy una mujer, entonces hago humor de lo que soy". Es eso.



También hay creadores trans con cierto cansancio acumulado por esa exigencia de hablar siempre desde ahí

Puedo entenderlo y no. Sobre todo, lo puedo entender cuando eres una figura pública y solo te llaman para hablar de esto, porque a mí también me ocurre, por ejemplo, hoy haré un monólogo, pero porque es el Día de la Visibilidad Trans y supongo que esperan que yo hable del tema trans. Al final, es una ventana por la que hablar de las cosas que me interesan, muchas de las cuales tienen que ver con el tema trans.

Decías en el podcast que gracias a la transición habías socializado como mujer y como hombre. ¿Has notado algún cambio de trato?

Para mí es una novedad ahora ser leído como hombre y se dan situaciones que antes no se me daban. Con mi pareja, por ejemplo, ella es una chica y ahora la cerveza o la cuenta me la ponen a mí y no a ella. Hay detalles de estos que se notan y, sobre todo, los noto en comparación con mi pareja porque antes éramos dos chicas. Lo hemos hablado y lo notamos, ella también.



De lo que más me alegro en este sentido es de no haber tenido prisa en hacer ningún cambio hormonal ni nada más. Que si la gente tiene prisa, genial también. Pero en mi caso, me ha ido bien para poder reflexionar mucho sobre estas cosas.

En sus monólogos crítica a los que se denominan "políticamente incorrectos" y, en realidad, son bastante normativos

"Entran muy bien al monólogo porque el humor baja las defensas"

El monólogo utiliza el humor para hablar de estas personas, hombres heterosexuales autodenominados "políticamente incorrectos". Aunque hablo de personas de todo tipo. La verdad es que me hace mucha gracia porque tengo públicos muy diversos y a veces voy a sitios en donde no han visto un trans en su vida. E igual una lesbiana tampoco. Y entran muy bien al monólogo porque el humor baja las defensas. Si se explica de cierta manera, incluso te metes un poco con ellos y al final, se ríen contigo.



¿Usa el lenguaje inclusivo en los monólogos? ¿Cree que acabará imponiéndose?

Uso mucho un lenguaje que sin carga de género. Digo alumnado, digo profesorado, etcétera. Creo que, de hecho, en lo que llevamos hablado,

no he hecho ningún plural. Y sí es un genérico plural, lo hago femenino. No uso mucho el lenguaje neutro (con -e-), a no ser que alguien me lo pida específicamente. De todas formas, creo que hay una reflexión detrás del lenguaje inclusivo que está bien ver cuándo es, realmente, inclusivo y cuándo no.