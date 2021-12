¿por qué han decidido apoyar desde Recupera Madrid los Presupuestos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento?



Hemos apoyado unos Presupuestos que están absolutamente mediatizados por todas las enmiendas que hemos hecho y que nos han aprobado a nosotros. Los Presupuestos iniciales estaban pensados para aprobarlos con Vox y tenían una filosofía de extrema derecha que lo impregnaba todo. Nosotros lo que hemos hecho, y ahí están las enmiendas para demostrarlo, es virar absolutamente la mirada del Presupuesto y, sobre todo, lo que hemos hecho con este esfuerzo terrible es sacar a Vox y a sus políticas de las decisiones del Ayuntamiento de Madrid. Las enmiendas que hemos pactado van en la dirección contraria a la que quería Vox. Todo lo que hemos pactado ha sido para intentar mejorar la vida de los madrileños.



Más Madrid y PSOE les acusan de blanquear a la derecha de Almeida y Villacís.



Nosotros no blanqueamos absolutamente nada. No apoyamos los Presupuestos de Almeida y Villacís, sino unos Presupuestos que nos parece que son fundamentales en este tiempo de recuperación de la ciudad. Todas las subvenciones nominativas se habrían perdido si se hubieran prorrogado las cuentas anteriores. ¿Sabe lo que hubiera supuesto para el Tercer Sector y para toda esa gente que depende de él incluso para comer? Los fondos europeos también peligraban en un presupuesto prorrogado, y esos fondos europeos son fundamentales para la recuperación de esta ciudad. Nosotros hemos pactado los Presupuestos con esa mirada de cambiar el rumbo de la legislatura, la mirada de intentar que sean los mejores para Madrid.

Más Madrid y PSOE también dicen que no son unos presupuestos sociales y que las únicas mejoras que hay son meramente estéticas, que son puro maquillaje. Incluso el propio alcalde Almeida los ha calificado de "continuistas".



Nosotros no estamos en la postura del no por el no. Tampoco somos esa izquierda de cuanto peor le vaya a la derecha, mejor para nosotros. Yo creo que ni Más Madrid ni el PSOE están por la labor de pactar y negociar los Presupuestos. Dejan escapar una buenísima oportunidad de mejorarlos. Las fuerzas progresistas en Madrid hacen lo mismo que hacen Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso con el Gobierno. Da igual lo que se proponga, ellos están justo en el lado contrario. No puedo entenderlo. Nosotros desde luego estamos en la política útil. Creemos que la oposición no tiene que patalear, sino ser útil de verdad e intentar mejorar lo que se pueda. Eso es lo que hemos hecho nosotros.

¿Qué es lo han pactado con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en líneas generales?

De entrada, hemos logrado que no se prorroguen los Presupuestos del año pasado que se habían pactado con Vox. Además, lo que hemos pactado no es ningún caso maquillaje. Destinar 500.000 euros al Orgullo no es maquillaje sino apartar la política transfóba y homófoba contra las personas LGTBI; eliminar las subvenciones para esas asociaciones que acosan a las mujeres que ejercen su derecho al aborto no es ninguna tontada; eliminar los regalos fiscales que hacía la derecha me parece que tampoco es ninguna tontería y hasta hemos conseguido ayudas directas para todas las personas poseedoras de una vivienda con un valor catastral por debajo de 300.000 euros que son muchas, son casi 700.000 recibos. Decir que todo eso es maquillaje es una tontada. En cualquier caso, todo lo que hemos conseguido está en las enmiendas: hemos mejorado muchísimo el Presupuesto y se puede comprobar. Luego podemos decir lo que sea, pero se puede comprobar.



En cualquier caso, asistimos a una nueva guerra en la izquierda madrileña, y van unas cuantas. Esta vez, además, con armas de grueso calibre: sus antiguos compañeros de filas de Más Madrid hablan de compra de voluntades y de juego sucio. Alguno habla incluso de "chorizada".



De verdad, es patético que las fuerzas progresistas nos dediquemos a pelearnos entre nosotras cuando el adversario está enfrente. Esa historia de la izquierda peleándose continuamente mientras que el resto se va de rositas porque nosotros nos estamos dedicando a ver quién es más puro y tiene las esencias de no sé qué, de verdad me parece fuera de lugar. Nosotros no nos vamos a dedicar a eso; yo creo que está fuera de lugar y no vamos a entrar en el juego de si el PSOE ha dicho o ha dejado de decir o si Más Madrid dice o deja decir. Creo que tener una diferencia de opinión no te convierte en un vendido, un tránsfuga o un traidor ni nada de eso. No estamos en eso, estamos en pactar los mejores Presupuestos que se puedan para la ciudadanía madrileña. Esta historia del no por el no está trasnochada, de verdad. Que miren al Gobierno, que miren lo que está haciendo Yolanda Díaz sacando adelante pactos que lo único que hacen es incrementar su prestigio porque es eso lo que piden los ciudadanos.



Dentro de Recupera Madrid tampoco hay consenso total: uno de sus concejales, Felipe Llamas, no está de acuerdo y ya ha anunciado la renuncia a su acta de concejal.



Para nosotros hubiera sido mucho más cómodo estar en la misma postura que otros compañeros de las fuerzas progresistas, decir que no y se acabó. Nosotros seguiríamos siendo cuatro y seguiríamos en nuestra zona de confort y sin embargo hemos hecho este terrible esfuerzo con un coste político alto porque un compañero no lo veía tan claro como nosotros. En Recupera Madrid somos absolutamente libres e independientes y respetamos cualquier decisión y, como no puede ser de otra manera, respetamos la decisión de Felipe de marcharse. Hasta ese coste tan importante para Recupera Madrid hemos puesto encima de la mesa. Nosotros no tenemos que mantener un partido político como sí tienen que hacer otros, para quienes lo principal es la supervivencia de su partido y ante eso hacen cualquier cosa. Nosotros no tenemos que hacerlo, no nos vamos a constituir en una candidatura electoral: lo que estamos haciendo es intentar hacer lo mejor para los madrileños a pesar de ese coste que nos ha supuesto.



Más Madrid denuncia también que el Pleno de este miércoles en el que se tienen que aprobar los Presupuestos no cumple con las garantías democráticas tras la renuncia de Llamas.



El Pleno cumple todas las garantías democráticas porque Felipe Llamas cesará en el mes de enero. Ha presentado la renuncia con efectos en el pleno ordinario que se celebrará a finales de ese mes. Por ahora sigue de concejal y no hay ninguna quiebra democrática de ningún tipo. Lo que pasa es que algunos han ido corriendo a sacar algún provecho.



Han conseguido el título de hija predilecta para Almudena Grandes, pero no han logrado recuperar la placa de Largo Caballero. ¿Qué ha pasado ?



Cuando dos negocian tienen que renunciar a algunas cosas. Nosotros habíamos puesto unos máximos, entre ellos recuperar la placa de Largo Caballero. No lo hemos conseguido y hemos tenido que renunciar a eso, pero bueno, hemos conseguido un montón de cosas extrapresupuestarias que son muy importantes: Almudena Grandes será reconocida como Hija Predilecta de Madrid; hemos conseguido también el edificio de Prado 30 para hacer un centro de salud larguísimamente reclamado por los vecinos; hemos conseguido también recuperar una calle para Justa Freire. No es todo lo que hemos pedido pero no son pocas cosas y no son irrelevantes: creemos que tienen mucho peso.



¿Ha merecido la pena desde un punto de vista político y personal?



Desde luego que sí, si no habríamos hecho lo que el PSOE y Más Madrid, el no por el no, y seguiríamos siendo cuatro concejales bien avenidos y aquí paz y después gloria. No sé si este esfuerzo por los ciudadanos será reconocido o no, pero personalmente a mí me ha merecido mucho la pena. Cuando vea el nuevo centro de salud o la calle que van a poner a Justa Freire, cuando vea el título de Almudena Grandes y todo lo que hemos conseguido, desde luego voy a sonreír.