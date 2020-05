¿Cuántas veces hemos escuchado que la Tierra es plana o que estamos gobernados por reptilianos e Illuminatis? ¿O que Elvis Presley sigue vivo? El guionista y escritor Miguel Anómalo analiza estas y otras teorías de la conspiración en su último libro titulado Conjuras, tierras planas y lagartos: Grandes éxitos de las teorías de la conspiración.

En él, nos intenta desmontar, con humor y rigor científico, una recopilación de las teorías conspiranoicas más virales de nuestra historia y de los medios de comunicación. Tal y como se apunta desde el libro, "este texto supone una herramienta esencial para desenvolverse en la era de la posverdad, los bulos y las manipulaciones".

¿Qué te motivó a escribir tu último libro?



Básicamente fue el paro. Estuve trabajando en un programa de televisión en La 2 que se llamaba Ese programa del que usted me habla. Tenía una sección que hablaba con sentido del humor sobre las conspiraciones.

Cuando anunciaron que nos echaban, llamé a un editor y le propuse hacer un libro tal y como yo realizaba la sección del programa. El libro no quería que fuese serio, sino que siguiese ese estilo de humor ante los bulos y demás teorías conspiraciones descabelladas.

¿Cómo ha sido el proceso de investigación y análisis de esta obra?

Pues con mucha caradura, la verdad. Una de las premisas que quería presentar en el libro es que siempre, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos llegado a creer una de estas teorías. No obstante, con poco que rasques, la puedes desmontar por ti mismo, sobre todo ahora con la ayuda de internet.

Miguel Anómalo: "Me interesaba mucho encontrar la razón por la que la gente se creía estas historias y tener argumentos para poder desmontarlas"

Esto es lo que hice yo para escribir mi libro. Me puse a googlear sobre los bulos más famosos de nuestra historia. Más tarde, con mucha documentación y paciencia, me puse a hacer mi última obra. Me interesaba mucho encontrar la razón por la que la gente se llegaba a creer estas historias. Además, me interesaba tener argumentos para poder desmontarlas. He sido muy curioso.

¿Cuál es tu conspiración favorita del libro? ¿Por qué?

Sin duda alguna, mi favorita es la de Finlandia. Esta teoría conspiranoica surgió de un chico que tenía una cuenta en la red social de Reddit. Ahí contaba que sus padres creían que los gobiernos de Japón y Rusia crearon el país de Finlandia por intereses económicos y para llegar a controlar todo el mar que le rodea.

Además, defendía que a Japón le interesaba la creación de Finlandia para poder llegar a conseguir con mayor facilidad el pescado del sushi y así, controlar todo el mercado de este sector. Esta historia consiguió convencer a muchos seguidores.

Esto demuestra que son teorías descabelladas y sin ningún tipo de rigor científico. Aún así, la gente se lo llega a creer.

¿Qué teorías son las más populares en nuestro país actualmente?



Portada oficial del libro Conjuras, tierras planas y lagartos: Grandes éxitos de las teorías de la conspiración. / ARCHIVO

En España existen muchas teorías conspiranoicas desde hace años. Esto me recuerda a un club de fútbol de Móstoles, Flat Earth FC, cuyo presidente y miembros apoyan que la tierra es plana.

En el libro hablo también sobre la llegada del hombre a la luna. Esto ha creado mucho debate entre expertos, como Pedro Duque y otras celebridades como Iker Casillas o algunos youtubers.

Escribiendo el libro me di cuenta que estas teorías siguen siendo muy populares y que llevan muchísimo tiempo en nuestra historia. Esto me recuerda a las famosas Cartas Nigerianas, que datan del S. XVI, y en las que la gente sigue picando a día de hoy. Es un tipo de fraude que consiste en extorsionar a una persona para conseguir sus datos bancarios haciéndoles creer que han ganado un premio de la lotería. Son timos que se siguen repitiendo y que hay que tener mucho cuidado con ellos.

¿Cómo ha calado en el imaginario público de España las teorías conspiranoicas?

Debe de ser que estoy muy negativo pero creo que han calado para mal. Los españoles nos creemos mucho estas teorías pero casi siempre tenemos mucho humor para poder combatirlas. Yo siempre recomiendo ser crítico y tener mucha lógica y humor. No obstante, tampoco debemos de burlarnos de la gente que se llega a creer estas teorías. Siempre con respeto.

Esto le sucedió a Edmund Halley (descubridor del cometa que presenta su mismo nombre), el cual llegó a pensar que la tierra es hueca.

¿Qué teorías de la conspiración han surgido con el coronavirus?



"He querido desdramatizar todos estos bulos y tomarlo con el mayor humor posible en estos momentos tan difíciles que vivimos" , afirma Miguel

Hoy en día hay varias cosas de coronavirus que tendríamos que desglosar. El otro día escuché que lo que está sucediendo ahora se debe a "un virus hecho en China para expandir su soberanía por todo el mundo".

También existe otra teoría que afirma que el coronavirus "lo hicieron los gobiernos como respuesta a la crisis del cambio climático".

Todo esto es muy triste. Estos bulos existen pero personalmente he querido centrarme en otros objetivos con mi libro. Quiero desdramatizar todos estos bulos y tomarlo con el mayor humor posible en estos momentos tan difíciles que vivimos.

Entonces, ¿han aumentado estos bulos con la pandemia?



Durante la pandemia del coronavirus están existiendo nuevos bulos muy tristes que están ahondando en el dolor de la gente. Esto no ayuda al esfuerzo que hacemos las personas para poder superarlo. Estas informaciones son muy peligrosas y han crecido notablemente.

A principios del confinamiento, existió un bulo que salpicó a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Este decía que Carmena llegó a comprar un respirador privado para ella sola en tiempos de coronavirus. Más tarde, esta fake new fue desmentida por ella misma en sus redes sociales.

Foto promocional de Miguel Anómalo. / ARCHIVO

De ahí nace la premisa del libro. Como ya he dicho, todos nos hemos podido creer en algún momento algún bulo de la pandemia. Además, estas fakes news son muy comunes en las cadenas del Whatsapp de nuestros amigos o familiares.

No obstante, con que te pongas a contrastar en Google, rápidamente se desmontan. Tenemos que ser siempre críticos y curiosos para no caer en estas conspiraciones.

En esta situación global con la covid-19, ¿crees que la ciudadanía será más vulnerable a creer en las teorías conspiranoicas?

Yo creo que estamos en el camino de ser más crédulos con los bulos y las teorías de la conspiración. Esto es culpa de las nuevas tecnologías y de las organizaciones que se encargan de crear este tipo de información falsa de manera interesada y dañina.

¿Qué papel han jugado los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en la difusión de estos bulos?



Pues es bastante triste pero juegan un papel muy importante. Un compañero periodista, Javier Salas, tiene un artículo que habla sobre cómo los algoritmos han calado en estas teorías conspiranoicas.

Además, los creadores de estas falacias son excesivamente creativos. Es sorprendente.

Las nuevas tecnologías hacen que todo vaya infinitamente más rápido. Muchas veces, a los propios periodistas, por el dinamismo de nuestro trabajo, nos han llegado a colar miles de fakes news. De ahí, que sigan resonando a día de hoy muchos de estos bulos.

¿Qué consecuencias sociales crees que tienen la difusión de las 'fakes news'?



Como consecuencia precisamente de esto tenemos a Trump. Todo esto está polarizando las opiniones y creando lo que conocemos como el "sesgo de confirmación" que significa que cuando tú llegas a discutir con alguien sobre algo, necesitas por obligación que la otra persona piense lo mismo que tú. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos intente llevar a su terreno con esta herramienta tan peligrosa.

Y ¿cómo crees que se deberían de frenar?



Ni idea (Se ríe). Ni idea. Yo creo que siendo crítico y encontrando los razonamientos necesarios para luchar contra los bulos. Debemos de tener estas herramientas para poder desmontar estas fake news, las cuales a veces son muy difíciles de descifrar.

Es común que nuestros familiares y amigos se sigan creyendo esos bulos que circulan a diario en las redes y medios de comunicación.

¿Cómo han repercutido las teorías conspiranoicas actualmente en otros ámbitos como el político o el económico?



Vuelvo a remitirme a personajes como Donald Trump, Salvini o Bolsonaro. Estos se llegan a creer siempre estas teorías conspiranoicas y las difunden con firmeza. Un ejemplo es lo que sucedió con el Open Arms. La ultraderecha europea llegó a decir que esta organización comercializaba con presos y personas refugiadas.

"Hay gente que desconfía tanto en el sistema que caen en teorías conspiranoicas como los terraplanistas"

En el caso de EEUU, también circuló con mucha rapidez la teoría de QAnon: una supuesta red de pederastia en Washington que salpicaba a diferentes políticos demócratas como Hilary Clinton o la familia Obama.

Estas ideas hacen que desconfiemos más de las instituciones y que todo sea una mierda. Esto alimenta a los antisistemas; no a los que llevan rastas y fuman porros, sino a los antisistema como Vox y esta gente.

Pero volvamos a desdramatizar todo esto. Debemos de tomarnos todo esto con risa y quitarle hierro al asunto.

Hay gente que desconfía tanto en el sistema que caen en teorías conspiranoicas como los terraplanistas. ¿En qué momento crees que la NASA te miente? Esto acaba retroalimentando esas ideas radicales y propias de la era de la posverdad.