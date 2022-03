Mónica García: "El caso del hermano de Ayuso es peor que 'Gürtel' o 'Púnica' porque se ha hecho en plena pandemia"

Coincidiendo con el inicio de la invasión a Ucrania, la Comunidad de Madrid reconoció que el hermano de Ayuso había cobrado 283.000 euros en comisiones por el contrato de mascarillas. ¿Creen que haya más cosas debajo de la alfombra con ese y otros contratos?

Bueno, nosotros desde hace tiempo venimos denunciando todas las irregularidades que hay con respecto a la contratación de emergencia que se ha llevado a cabo durante la pandemia. Lo que está claro es que la señora Ayuso ha mentido en reiteradas ocasiones, que nos ha ocultado información, que ha impedido la comisión de investigación y que no solo eso, sino que le ha pedido a su propio Gobierno que guarde silencio.

Yo creo que todo esto son agravantes más de un caso claro de corrupción política, de corrupción institucional que, como hemos visto, está instalado en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En el caso Frater, el caso del hermano de Ayuso, es todavía peor que la Gürtel o la Púnica porque se ha hecho en plena pandemia. Ha utilizado la pandemia como sujeto y plataforma para seguir haciendo los chanchullos y seguir haciendo los negocios, que es a lo que se ha dedicado el Partido Popular en estos años.

Después de la guerra abierta en el PP, que implica espionaje y corrupción, y de las manifestaciones a favor de la presidenta madrileña, ¿considera que Ayuso sale más reforzada?

Yo no creo que nadie que haya utilizado la mentira como refugio de su propia cobardía y nadie que haya utilizado una pandemia para engrosar las arcas de su propia familia o de sus propios correligionarios pueda salir reforzada políticamente de nada. Otra cosa es que haya impuesto ahora mismo una ley del silencio, lo cual ya dice bastante de cuáles son las implicaciones políticas de la señora Ayuso en todo este asunto.

Yo creo que la Comunidad de Madrid necesita realmente gobiernos decentes. Necesitamos que haya alternativas a estas vergüenzas y a estas indecencias que llevamos viendo desde hace muchísimos años. Y nosotros, como Más Madrid, no solo nos vamos a quedar en la denuncia, no solo vamos a denunciar y estar fiscalizando cada uno de los contratos que se han hecho, sino que además vamos a construir una alternativa a la corrupción, porque lo que ha venido la señora Ayuso demandando, que es ese halo de libertad, claramente la libertad es absolutamente contraria a la corrupción que ha instaurado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ante las acusaciones que pesan sobre este caso (tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación), ¿cree que la población madrileña se ha mostrado inactiva frente a este presunto caso de corrupción?

No, yo creo que el PP cuenta con un con un estado de impunidad en el cual considera que las instituciones son parte de su cortijo y que ellos en su cortijo son capaces de traer el peor Partido Popular que conocemos, el Partido Popular que nos ha traído las imágenes más bochornosas de la historia de la democracia. Yo espero que realmente nos demos cuenta de la gravedad del asunto. El asunto que lo podemos ceñir en una presidenta que durante una pandemia le ha dado 280.000 euros a su hermano, que equivale más o menos a tres años de su propio sueldo. Una presidenta que en plena pandemia se ha dedicado a confrontar e insultar, incluso a insultarnos a la oposición.

Nosotros siempre hemos dicho que detrás de los insultos, cuanto más nos insultaban, más cosas tenían que ocultar. Una presidenta que ha mentido flagrantemente, que nos ha ido cambiando las versiones, ya que ninguna de las versiones de la señora Ayuso ha durado más de 24 horas, y que ha utilizado la política y y nada menos que una pandemia para seguir haciendo los chanchullos y de las corruptelas, su modus operandi. Y para una cosa que es todavía más grave, que es para darle todavía una vuelta de tuerca más a la descapitalización de nuestra sanidad pública.

Por ejemplo, podemos ver cómo está la atención primaria, cómo está la salud mental, etc. Han aprovechado una pandemia para, con una mano hacer negocio, y con otra mano intentar seguir humillando y seguir maltratando el sistema que nos ha protegido durante toda la pandemia.

Después de los múltiples casos que han salpicado al PP en Madrid durante décadas, ¿este nuevo presunto caso de corrupción le pasará factura al PP?

Bueno, yo quiero pensar que no. Es verdad que ha habido un momento en el que se ha normalizado la corrupción y que el PP digo yo que ha considerado que ya estaban amortizados todos sus casos de corrupción. Pero insisto, es que el caso Frater es todavía peor que el caso Gürtel, el caso Lezo, el caso Púnica, porque ya no solo hablamos del monto del dinero que se han podido llevar, sino que se ha pergeñado durante una pandemia, cuando las UCIs estaban absolutamente saturadas, cuando los hospitales estaban anegados, cuando la gente estaba sacando lo mejor de sí misma, toda su solidaridad, toda la parte esa que nosotros defendemos, la parte empática y solidaria de los madrileños.

El Partido Popular estaba pensando en lo único que sabe pensar, que es ver cómo se aprovechan y cómo pueden hacer negocio. Y lo que nosotros nos preguntamos es cuántas comisiones como las que se ha llevado el hermano ha podido haber. Decía Ayuso hace unos días algo así como 'cuántas vidas han salvado esas mascarillas'. Yo creo, primero, que eso es un argumento bastante peligroso, no es robo por tu bien. Y luego, que la pregunta es al revés: ¿Cuántas vidas podríamos haber salvado con el dinero que se han llevado comisionistas, en sobrecostes, que se han llevado en el Zendal, en el IFEMA, que se han llevado en los aviones, que se han llevado los familiares y amigos del Partido Popular?

Ante el rechazo a investigar esta cuestión en la Asamblea por la pinza entre PP y Vox, ¿qué esperanzas hay en la vía judicial?¿Temen que las diligencias abiertas por Anticorrupción acaben en un carpetazo del caso?

Yo pienso que la vía judicial tiene un recorrido. La vía judicial puede hacer, puede imputar casos de corrupción, de corrupción individual, pero tenemos abierta la vía política y esta es indudable, ya que ha habido un caso flagrante, confirmado por la propia presidenta, de corrupción institucional y de corrupción política, y por eso se han dado prisa en cerrar y dar un carpetazo y volver a pasar el rodillo por la Asamblea de Madrid en lo que a investigación y en lo que a fiscalización del Gobierno se refiere.

Pero esto ya lo llevamos viendo desde hace bastante tiempo. Yo misma me he visto en interpelaciones a la propia presidenta preguntándole por estos casos, por estas irregularidades en los contratos, las irregularidades... y lo único que hemos recibido han sido insultos, confrontación y exabruptos. Bueno, es la manera de hacer política clásica del Partido Popular, que básicamente horada el sentimiento institucional y horada cualquier anhelo de una democracia que sea relativamente solvente.

¿El liderazgo de Ayuso frena el avance de la extrema derecha en Madrid?

Siempre hemos dicho que la que la señora Ayuso concita todos los anhelos de la extrema derecha y, de hecho, en las encuestas hay muchos de los votantes de la extrema derecha que consideran a Ayuso su mejor candidata. Ella, en el 2019, ya dijo que no había nada que trajera Vox que no lo hubiera propuesto antes el PP y hemos visto cómo no ha tenido ningún problema en abrir su propia agenda ultra en la Asamblea de Madrid y en sus políticas públicas. A este respecto, nosotros siempre vamos a estar de alguna manera defendiendo a las instituciones y defendiendo otra manera de hacer política y un giro progresista, democrático y de justicia social, feminista, ecológico en las políticas, que es absolutamente antagónico al de la señora Ayuso.

Una de las anomalías de la Comunidad de Madrid, junto a La Rioja, es que todavía no tiene una ley autonómica de igualdad. ¿Qué perspectivas hay de sacar adelante vuestra propuesta registrada el pasado mes de noviembre dada la mayoría de las derechas y el poco tiempo que queda de legislatura?

Hay muchas carencias legislativas en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque el PP no se ha dedicado a legislar. No considera que la Cámara legislativa sirva para mejorar y transformar la vida de los madrileños a través de las leyes. Una es la ley de igualdad. Nosotros hemos presentado un paquete de nuestra agenda legislativa que incluye, efectivamente, una ley de Igualdad y que lo que está marcando es el camino y está dibujando los planos de la alternativa que nosotros queremos construir.

Frente al derrumbe y frente al al a la deconstrucción democrática que estaba haciendo el PP aquí durante casi tres décadas. ¿Cuántas perspectivas hay de que el PP y Vox se pongan alguna vez del lado de los madrileños y de transformar la vida a mejor? Pues muy pocas probabilidades. Por lo menos, hasta ahora, no nos lo han demostrado. Pero nuestra misión no es solamente denunciar sus carencias, sino construir esa alternativa que, insisto, tiene unos pilares fundamentados en la justicia social, en el feminismo y en la transformación ecológica, que son los pilares que van a sustentar la Comunidad de Madrid del futuro.

Mónica García, líder de Más Madrid y de la oposición en la cámara autonómica, durante su entrevista con 'Público'. — JAIRO VARGAS

¿Cómo articulará la izquierda a partir de ahora su oposición a Ayuso de cara a las elecciones del año que viene?

Nosotros hemos dado con una fórmula que lo que hace es intentar bajar la política a las cosas cotidianas, a lo que de verdad importa, a lo que realmente despierta las expectativas y las necesidades de los madrileños. Entendemos que la señora Ayuso y el Partido Popular siempre hablan de una política abstracta, de figuraciones abstractas, basada en titulares huecos, basada casi en la antipolítica. Y nuestra estrategia es muy sencilla. Primero, proponer horizontes que son deseables, intentar vislumbrar un Madrid diferente, una Comunidad de Madrid diferente a la que tenemos, que es verdad que hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de conocer un Madrid en el que la política no se utilice, por ejemplo, para dar mordidas sacadas de hospitales, de colegios o de chanchullos.

Y un Madrid que esté mirando al futuro, que no esté siempre basado en un modelo productivo obsoleto, basado en la desigualdad, basado en ser un lugar de un lugar de dumping fiscal y basado en políticas que son las que se están demostrando y las que hemos demostrado durante la pandemia, que son el futuro. Yo creo que nosotros defendemos una sociedad mejor. Se ha demostrado con la vacunación, se ha demostrado con la pandemia, se ha demostrado en cualquier crisis.

En cualquier crisis, demostramos que una sociedad empática, una sociedad que es capaz de vivir en sociedad, de poner la sociedad y el bien común por encima del individualismo, es una sociedad que funciona muchísimo mejor. Una sociedad que es igualitaria, que no se deja atrás al 20 o el 15% de la población y que es capaz de dar respuesta a las preguntas del futuro, pues es una sociedad infinitamente mejor y eso es lo que vamos a trabajar. Y esa es nuestra opción política alternativa frente a su desgobierno, frente a su falta de interés por las políticas reales. Nosotros ponemos encima de la mesa que nos gusta la política, que la política es transformadora y que la política es la que pone los pilares del futuro. Mira, yo me metí en política justo para que el timón del futuro, de mi futuro, de nuestra sociedad, no lo llevaran ni los sinvergüenzas ni la gente sin escrúpulos. Y creo que ahora, con más razón, creo que tenemos que redoblar todavía más nuestros esfuerzos para que no sea así.

En la anterior legislatura, muchas veces se quejaron de que estuvieron solos al frente de la oposición, ¿ve ahora el bloque de la izquierda más fuerte en la Comunidad de Madrid con los cambios de liderazgo en el PSOE y Unidas Podemos?

Yo creo que nosotros hemos estado demostrando que podemos tener estrategias comunes con el resto de fuerzas políticas progresistas y que cada una, en cambio, siga como su carril y su camino, y en un momento de una ola reaccionaria, seamos capaces cada uno de nosotros de trabajar en nuestro espectro político, en nuestro espectro electoral e intentar abarcar el mayor número de votantes y de seguidores y de gente que quiere realmente cambiar esta comunidad posible. Y hasta ahora hemos tenido una muy buena convivencia en la campaña. Creo que demostramos que podemos convivir fuerzas políticas diferentes pero con un mismo objetivo común, y creo que es una fórmula que ha dado resultado y que es la única que podemos llevar al futuro.

Ha dicho que ha dado resultado, pero la izquierda no gobierna en la Comunidad de Madrid...

La izquierda tiene ha tenido dificultades para gobernar la Comunidad de Madrid en los últimos años desde el tamayazo. Creo que una de las cosas de las que podemos hacer de autocrítica es el estar siempre mirándonos a nosotros mismos. El estar, el considerar que la política es un espejo en el que mirarnos, en el que hablar solamente de nosotros y no ser capaces de tener esa lupa o ese cristal en el cual estamos mirando a la sociedad a la que nos enfrentamos. En la Comunidad de Madrid, es una sociedad que lleva muchos años arrastrando la segregación social, la desigualdad, el individualismo y las peores políticas neoliberales. Y entonces, por eso creo que tenemos que redoblar los esfuerzos para plantear una alternativa de una sociedad que es muchísimo mejor que la que nos ha ofrecido el PP durante estos años.

Mónica García, líder de Más Madrid y de la oposición en la cámara autonómica, antes de su entrevista con 'Público'. — JAIRO VARGAS

A falta de algo más de un año para los comicios autonómicos y municipales, ¿ve posible la candidatura conjunta de las izquierdas alternativas en Madrid? ¿Se está trabajando en ello?¿Qué tiene ocurrir para que esto suceda?

Nosotros hemos estado diciendo que nuestro trabajo es el trabajo de una hormiguita. Llevamos años hablando de la política de lo cotidiano, que vamos a seguir trabajando en lo que de verdad le preocupa a los madrileños, que nunca vamos a utilizar Madrid como una moneda de cambio de otras estrategias, ni electorales ni políticas, y que ahora lo que toca es, como decía el Cholo, ir partido a partido. Y en este partido lo que tenemos que ir ganando es el sentido común de la política en la Comunidad de Madrid.

Ese sentido común hay que ganárselo a la señora Ayuso y en eso vamos a estar centrados en los próximos meses porque creo que lo mejor que podemos ofrecer en 2023 es realmente una alternativa, un cambio en esta comunidad. Nosotros vamos a seguir centrados, como hicimos en la campaña y como hemos hecho durante estos años, en intentar proponer a aquellas cosas que enganchan con lo que se está proponiendo en el resto de Europa e intentar proponer soluciones a las desigualdades y a los problemas reales que tienen los madrileños y madrileñas. Más allá de esto, el que esté pensando en electoralismo no es ahora para nosotros lo que toca y estamos pensando en cuál es el trabajo que realmente puede funcionar o puede sacar a Ayuso de la Puerta del Sol.

¿Y qué papel cree que puede jugar Yolanda Díaz, que se supone que en los próximos meses iniciará un proyecto a nivel estatal, en el ámbito político madrileño?

Yo a Yolanda Díaz la respeto y no voy a ocultar que tengo afinidad con ella, pero en el ámbito madrileño Más Madrid ha demostrado ser quien ha dado con la tecla para reconciliar a la gente con la política y vamos a seguir haciéndolo. Nosotros vamos a seguir trabajando por y para los madrileños. Y en este sentido, todo aquel que quiera aterrizar la política real, la política cotidiana, pues estamos abiertos, por supuesto, a dialogar con cualquiera.

En la Comunidad de Madrid, creo que Más Madrid se ha ganado ese hueco que nos ganamos en las elecciones del 4 de mayo de ser los líderes de la oposición y de hacer un trabajo político que es el que al final está dando resultados y del que creemos que estamos orgullosos porque es la única manera de hacer frente a esa ola reaccionaria. No creemos que hacerle frente a la derecha reaccionaria tenga que ver con resistir, sino con ampliar las expectativas de una sociedad que sea mejor.

¿Ha mantenido más reuniones con Díaz tras el acto de València?

No, es que ni siquiera eso fue una reunión, fue un acto. Además, yo creo que fue un acto bonito, como lo llamamos, en lo que a complicidad política se refiere y en lo que a naturalidad de cómo diferentes personas de diferentes territorios, mujeres que tenemos la misma percepción de lo que debería ser la política, nos juntamos, hacemos un acto y cada una de nosotras seguimos trabajando en nuestras responsabilidades y en nuestros territorios y en nuestras competencias. No nos hemos vuelto a reunir, pero ese acto concitó de alguna manera el anhelo que creo que hay en mucha gente de hacer otro tipo de política y hacerla desde otro lugar.

Pero también concitó el anhelo de que es un proyecto que podía tener continuidad. ¿Cree que no tiene va a seguir aquello que sucedió en València?

O sea, la política bonita siempre tiene continuidad. La política de intentar hacer las cosas bien, intentar que reforzar el oficio de la política, creo que eso siempre tiene continuidad. Pero como ya dijimos en su momento, y como hemos repetido en muchas ocasiones, eso no era el inicio de nada, sino una puesta en escena de mujeres que queremos hacer otro tipo de política y de mujeres que queremos que la política aterrice en la vida real de la gente.

Mónica García, líder de Más Madrid y de la oposición en la cámara autonómica, durante su entrevista con 'Público'. — JAIRO VARGAS

No obstante, sí que hubo una ilusión nueva, que tenía que ver con que mujeres políticas de distintas fuerzas encontraran un lugar común. ¿Ese lugar común no se va a repetir después de seis meses aproximadamente?

Lo bueno es que ese lugar común existe y es lo que cada una de nosotras creemos que debe ser la política. La política debe ser diálogo, encuentro, reflexión compartida, mirarse y verse en el otro. Eso es lo que se materializó en ese encuentro. A partir de ahí, al día siguiente, cada una estábamos trabajando en lo que cada una creemos que es lo que de verdad importa dentro de nuestras competencias y responsabilidades. Y hemos demostrado que, efectivamente, la mejor señal de que nos gusta la política es seguir trabajando cada una en nuestras competencias y responsabilidades a partir de ese día. Y más allá de eso, pues insisto, hemos coincidido en hacer esa escenificación de que otras políticas son posibles y, a partir de allí, todas y cada una de nosotras nos hemos puesto a trabajar en lo nuestro.

Entonces, ¿no se va haciendo campaña por la Comunidad de Madrid junto a Yolanda Díaz?

Yo me veo haciendo campaña en la Comunidad de Madrid por el proyecto que llevamos defendiendo desde hace más de tres años, en el cual confiamos y tenemos toda nuestra energía y toda nuestra pasión. Como decíamos en la campaña, yo creo que hemos concitado el talento, las ganas, la vocación de servicio público, el gusto por hacer una buena política. Y creo que lo estamos demostrando, tanto en la manera de hacer política hacia fuera como en la manera de relacionarnos entre nosotros. Entonces, yo confío en Más Madrid. Igual que confiamos el 4 de mayo que nuestro proyecto tenía un hueco político y que nuestro proyecto reconciliaba a la gente con la política, seguimos confiando plenamente en el proyecto de Más Madrid.

Por último, cambiando radicalmente de tema, en esta ocasión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha opuesto a la acogida de refugiados ucranianos. ¿A que cree que es debido este cambio?

Vamos a apoyar y vamos a estar codo con codo con el Gobierno, sin ninguna fisura. Lo que pasa es que la señora Ayuso también nos tiene que explicar realmente en qué se materializa esa ayuda porque la realidad de lo que hemos visto hasta ahora con los refugiados y con el resto de personas extranjeras que han huido de guerras o que han huido de situaciones dramáticas en sus países ha sido de no mucho acogimiento.

Tenemos que recordar a los 27.000 extranjeros que hoy en día en la Comunidad de Madrid no tienen acceso a la sanidad pública. El otro día también recordaban a los 1.400 niños y niñas que tenemos en la Cañada Real, que no tienen acceso a la luz, y a las 4.000 familias que están en la Cañada Real. Tenemos que recordar también que su socio de Gobierno de la señora Ayuso [Vox] es un partido que criminaliza constantemente a los menores extranjeros y a lo menores extranjeros, y esto es incompatible con esa muestra de solidaridad.

Independientemente de esto, bienvenida sea cualquier muestra de solidaridad, de empatía y de humanidad, porque todavía recordamos a la señora Ayuso decir que ella no gestiona sentimientos. Luego ya hemos visto que efectivamente no los gestiona, que gestiona más negocios y chanchullos.