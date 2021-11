Fortu, líder de Obús: 'Salimos a la calle para celebrar cosas sin importancia, y luego no salimos para decir 'ya está bien' con la luz'

Ya no lleva el pelo largo, pero el espíritu de rockero melenudo lo guarda en el corazón. Al menos eso es lo que asegura Fructuoso Sánchez Prado, más conocido por todos como Fortu de Obús. A sus 67 años sigue liderando una de las bandas de heavy metal más conocidas de España, editando trabajos en solitario y hasta escribiendo libros. Este viernes 12 de noviembre realiza un concierto en la sala La Riviera de Madrid. Recibe a Público en su barrio, Vallecas, ataviado con sudadera de brillos y unos zapatos verdes de esos que no pasan desapercibidos. Aunque hace ocho años decidió irse a vivir a Almería, buscando paz, este barrio sigue formando parte de su ADN. Charlamos sobre música, pero también le preguntamos por la situación política, la polémica con Sherpa (ex Barón Rojo) y su afición por los concursos televisivos.

Obús cumple 40 años y está en plena forma, pero si usted echa la vista atrás y compara, ¿la sociedad española también está en buena forma cuatro décadas después?

Para algunas cosas sí, en las cuestiones relacionadas con los avances tecnológicos hemos evolucionado mucho; pero para otras hemos ido para atrás como los cangrejos. En los ochenta había más ganas de hacer cosas, de hacer cultura, y había más libertad para hacerla. Las canciones que compusimos entonces, como el Vamos muy bien, no sé si las podríamos hacer ahora… ¡Creo que hoy nos acusarían de hacer apología del alcohol y de muchas cosas más!

Además, vivimos muy acelerados. Yo me fui a Almería en busca de paz y tranquilidad, y cada vez que vengo a Madrid alucino. Me encanta esta ciudad porque es donde están mis amigos y mi familia, y amo Vallecas, pero no se puede vivir aquí con esta velocidad estresante.

También vamos para atrás con todo lo relacionado con la ecología. El planeta está llorando, se está quejando de toda la mierda, la polución y la basura que le estamos echando encima. Nos estamos cargando el Amazonas, el mar está lleno de plásticos, la contaminación de las fábricas y un largo etcétera.



¿Y la música? ¿Cómo está la escena musical comparada con la de los años ochenta?

En los ochenta solo teníamos Televisión Española, pero había muchas más promociones musicales que ahora. Hasta la Cadena SER apoyó al rock nacional en su momento. Y cuando empezaron a funcionar los canales privados, pensamos que la música iba a tener más presencia, pero ha sido todo lo contrario: hay menos música, menos cultura, menos arte, menos de todo. Es algo que yo no llego a entender… Ahora sólo encuentras talents, hacen música de plástico, cosas que no. Veo muy mal la escena musical de hoy, la veo jodida.

Fortu, en las escaleras del parque Payaso Fofó, enfrente del estadio del Rayo Vallecano. — MARIA SENOVILLA

El talento no logra salir de los locales de ensayo. Tenemos chavales jóvenes con mucho talento y con unas habilidades musicales que nosotros no teníamos en su día, pero no se les da la oportunidad. Los promotores prefieren traer guiris que promover el talento nacional. Y los medios tampoco hablan de ellos… Si los medios hablaran más de las bandas nacionales, el público iría a verlas y habría más oportunidades.



Ustedes van a celebrar este cumpleaños con una gira que arranca en Madrid, y después de una pandemia mundial. Pero este concierto que van a ofrecer en La Riviera llega después de una agria polémica con Sherpa [ex bajista de Barón Rojo] que les llevo a cancelar otro show en el que compartían cartel con su nueva banda, Los Barones. Imagino que fue una situación difícil...

Nosotros nos dedicamos a la música, no a hacer mítines políticos. Y decidimos suspender ese concierto porque se estaba montando un chocho gordo: llegó un momento en que se había politizado completamente y estaban tirando de banderas, y la música solo tiene una bandera para nosotros, que es la del rock and roll.

Además, se había pasado de la denuncia verbal al insulto, y vimos claramente que se iba a liar; nuestro público y el que no era nuestro público la iban a liar, iba a haber bronca. Cuando mi compañero Paco y yo vimos eso dijimos: "No, nosotros somos Obús, somos una banda de rock and roll y eso queremos ofrecer a nuestros seguidores".



¿Ha vuelto a hablar con Sherpa después de emitir el comunicado mediante el cual cancelaban el concierto?

No he podido hablar con él aún, pero sí me gustaría hacerlo. Es un tío que musicalmente siempre ha tenido mi respeto, aunque hemos tenido nuestros rifirrafes entre Barón Rojo y Obús, pero siempre desde el respeto. Pero creo que ese tipo de declaraciones que hizo, contra la inmigración, estaban fuera de contexto. Nosotros también hemos inmigrado en otra época; después de la Guerra Civil cuántos españoles se fueron a Alemania, a Francia. Creo que no debería existir una frontera en la que se dijera "tú sí o tú no", que se deberían dar oportunidades a todo aquel que lo pida y lo necesite. Si vienes a trabajar y eres un luchador, por qué no; el que venga a delinquir es otra historia, pues se le coge y se le manda otra vez a su casa. Pero sin negar la oportunidad a los demás.

¿Cree que el artista tiene la obligación de posicionarse, o por el contrario se puede hacer cultura sin mojarse en cuestiones políticas?

Mi política es el rock and roll. Cada vez que he querido denunciar o reivindicar algo lo he hecho a través de mis canciones. Lo escribo, compongo y lo saco para que la gente lo escuche. Se supone que estamos en una democracia donde hay libertad, y cada cual debería tener derecho a expresar lo que quiera, siempre y cuando no haya insulto. Se debería poder decir "soy de izquierdas o soy de derechas" sin que pase nada. Tú puedes tener una ideología de izquierdas, de derechas, de centro o de donde te salga de los cojones si estás respetando a los demás. Lo que no se puede es decir: "Si no piensas como yo, te machaco".

Esa crispación se ve también en el Gobierno, ¿qué le parece nuestra clase política en la actualidad?

Hay políticos que están bien, que tienen las ideas claras. Pero a veces da la sensación de que les enseñan desde pequeños que está bien la mentira, la corrupción, llenarse los bolsillos… No todos, cuidado, hay gente que lo hace bien y trabaja bien. Pero también hay mentirosos profesionales. ¿Sabes los políticos cuándo son buenos? Cuando les toca hacer oposición. Ahí sacan lo mejor, te ofrecen, te prometen… Es como el refrán aquel: "Prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar lo prometido".

"Harto de promesas y donativos / el tiempo variable y la inflación / el virus mutante de la Cochinchina / el negro futuro de la profesión". Es una estrofa de su tema 'Revolución', de su nuevo trabajo en solitario. ¿De verdad estamos tan hartos?

Yo creo que sí, creo que estamos hasta los cojones de saber que hay una tarta que se reparte, y ver que a nosotros solo nos tocan las migajas. Estamos muy cansados de lo que te he dicho antes, de escuchar promesas que luego no se cumplen. Y esto va a explotar por algún lado, porque cada vez vamos a peor

Sin embargo, nos dicen que mañana tenemos que pagar el kilovatio/hora a 200 euros, y no nos echamos a la calle a protestar.

Eso es lo que más me jode. Salimos a la calle para celebrar un partido de fútbol, cosas sin importancia, y luego no salimos para decir "ya está bien" con temas como el de la subida de la luz. Somos un poco hipócritas. No sé si a los chavales les están absorbiendo el cerebro, entreteniéndolos con otras cosas para que no se preocupen de los problemas reales que hay en la sociedad. Ves que los más jóvenes solo se preocupan de sus perfiles de Instagram, de TikTok… Les están enseñando que es mejor tener un móvil que tener derechos.

¿Cree que, si en el año 1981 hubiera existido TikTok o Instagram, habría nacido Obús?

Habría nacido… pero posiblemente hubiéramos hecho perreo... [risas] Claro, habríamos ido a lo que hay ahora. Pero gracias, gracias, gracias porque nacimos en otra época. Fueron años mágicos, y seguimos manteniendo los sueños y la ilusión de entonces. Yo me alegro de haber vivido la infancia y la adolescencia que viví, de los tempos que había entonces. Los chavales de hoy se están perdiendo muchas cosas.



Fortu durante la entrevista, en un bar de Vallecas, donde le tratan como si fuera de la familia. — MARÍA SENOVILLA

Aparte de su trayectoria en el mundo de la música, le conocemos por apariciones en distintos formatos de televisión, vinculados a Mediaset, desde el año 2014. ¿Se arrepiente de algo o lo volvería a hacer?

¡Cómo que si lo volvería a hacer! ¡Estoy en ello! Pero si es que me encanta. Los concursos, los reality me encantan. Soy muy friki. Lo que no me gustan son los malos rollos luego de plató… el insulto, el hablar mal de los demás. Por eso procuro no ir a plató. Pero concursar me encanta.

En Mira quién salta superé mi miedo a las alturas. Yo tenía un vértigo de cojones, y ahora soy capaz de saltar desde un acantilado. De hecho me apunté a la Federación de Saltos de Madrid después del concurso. En Supervivientes flipé, disfruté, aprendí a pescar. Y me encantaría ir a El conquistador del fin del mundo, que es extremo total y eso me pierde; o a MasterChef, que soy un cocinillas.

Creo que el único formato con el que no acerté fue el de Gran Hermano Dúo, me parece que no era mi perfil… Pero estoy abierto a probar todo. Menos La isla de las tentaciones, ese no [risas].

Usted acaba de sacar su tercer trabajo en solitario, un álbum que ha compuesto durante el confinamiento. ¿Cómo fue el proceso en esas circunstancias?

El día que quería pegarme cabezazos contra la pared me dije, antes de darme cabezazos, "cojo el lápiz y la guitarra, y me pongo a componer". La verdad es que me puse a trabajar para evadirme. ¡Y lo he aprovechado bien! He escrito mucho, he compuesto mucho, he hecho una obra, un libro… Pero me hubiera gustado hacerlo en otras circunstancias, con la libertad que teníamos antes y que ahora no tenemos.



¿Hemos aprendido algo de la pandemia?

La pandemia no nos ha ensañado nada. Al contrario, nos ha hecho sufrir, nos ha hecho daño, y ojalá acabemos con ella de una vez, porque hay muchas familias que ya no es que estén en la ruina, sino que están casi muertas. Este tipo de enseñanzas no nos interesa.

Un vecino del barrio saluda de forma espontánea al reconocer al líder de Obús, Fortu, que se muestra cercano con todo el mundo incluso en medio de la entrevista. — MARIA SENOVILLA

Volvemos poco a poco a la normalidad y regresan los conciertos con público de pie, como el que van a ofrecer este viernes en La Riviera. ¿Qué tiene preparado Obús para sus seguidores en esta cita tan esperada?

Va a ser una sorpresa para todos. Veníamos hablando en el viaje desde Almería, de camino a esta entrevista con Público, que hemos metido medio concierto de canciones que normalmente no hacemos. Tocaremos también canciones del último disco, Con un par, cuya gira hubo que cancelar por la pandemia. Y habrá colaboraciones, pero no serán de las que la gente se espera… Va a haber sorpresa de verdad.

Y además la actuación se va a grabar. Vamos a hacer una película de la gira del 40 aniversario de Obús, y el de La Riviera va a ser el primer show que se grabe para la peli. Va a ser muy especial