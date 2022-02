La película de esta cineasta, hija del conocido periodista peruano Ismael León, no deja indiferente y recupera la memoria y la lucha de todas esas madres peruanas a las que entonces nadie escuchó y que aún ahora buscan cerrar sus heridas.

Melina, ¿cómo recibió esa nominación a los Goya?

Con una enorme felicidad; es un gran espaldarazo. Siento una inmensa alegría porque es mi ópera prima, y estar nominada al lado de cineastas tan reconocidas como Patricia Guzmán para mí ya es un premio. Pase lo que pase, siento que hemos cumplido con entregar lo mejor que hemos podido hacer; ya tenemos el reconocimiento. Ganar sería fenomenal, porque es una forma más de romper la indiferencia del público. Ha sido un largo camino, con muchas dificultades, porque venimos de la industria más pequeña.

¿Qué la llevó a elegir este tema para 'Canción sin nombre'?

Yo he vivido el Perú de los años 80 y 90 y me sentía autorizada a hablar de esta memoria. Además, tiene dos ingredientes que son universales, lamentablemente: el amor de las madres y el problema de la violencia.

El proyecto lleva cocinándose 10 años…

Sí, la historia arranca con el testimonio de Celine, una mujer que había sido adoptada en Francia, que, al descubrir que era una niña robada, regresa a Perú para recuperar su derecho a la identidad. Ella se puso en contacto con mi padre, que había escrito sobre el robo de niños en el periodico La República 30 años atrás. Él me contó el caso y yo me sentí identificada con Celine, porque estaba terminando de estudiar cine en Nueva York y también me había convertido en una inmigrante, desarraigada de alguna manera… Esto me dio la fuerza de volver a Perú y volver a la infancia, a mis recuerdos.

La película se enmarca en un contexto histórico brutal. ¿Hay respuesta a la pregunta de cómo pudo suceder aquello?

Cartel de la película 'Canción sin nombre'.

Antes de que se produzca el estallido del conflicto armado entre el Estado y Sendero Luminoso hay razones para que se llegue a esa barbarie que nadie entiende. Nadie entiende cómo pudo surgir un monstruo tan horrible como lo fue Sendero Luminoso. Lo que busca la película es entender qué es un país abandonado, un país que se desprecia a sí mismo, que desprecia a la gran mayoría de sus pobladores mestizos, indígenas o descendientes de indígenas, y esto es igualmente monstruoso.

¿El robo de niños en su país es ya cosa del pasado?

Lamentablemente, sigue pasando en la selva de Perú, en la sierra sobre todo, justamente en la zona que se muestra en la película; y también en Cuzco, aunque no se habla mucho de ello. De todos modos, eso pasa en todo el mundo. Estamos en una era en la que hay más tráfico de personas que de cualquier otra cosa, es la esclavitud moderna. Ahora más por el tráfico sexual… En Perú hace poco se detectó una mafia en la que había policías involucrados.