Rocío Someday: "Los instagramer no tienen vidas perfectas, ese mensaje es muy peligroso"

Rocío Someday (23 años) es instagramer y cuenta con 25.000 seguidores en esta red social. Suele hablar de deporte y es muy fan de sus gatos. Estudió auxiliar de veterinaria y actualmente trabaja como ayudante de cocina en un restaurante.



¿Cómo decides hacerte 'instagramer'?



Llevo con redes sociales muchísimo tiempo, hace unos 10 o 11 años empecé en Twitter y ya manejaba bastante seguidores. Hace un año empecé a salir con un chico que es youtuber y gracias a eso ya me empezaron a seguir muchas más personas, pero yo nunca me lo he tomado como si yo fuese instagramer.

Yo no me siento como instagramer porque hablo de muchísimas cosas, hablo de deporte, hablo de animales... Ahora tengo una familia de personas que me siguen y hablo prácticamente de todo con ellos.

Hay días en los que no me apetecía hablar y lo digo tal cual. Creo que aporto un pequeño granito de arena a las redes sociales como algo natural. Es un poco el día a día en Instagram.



Haces mucho deporte, ¿Tienes rutinas establecidas?



Ahora mismo estoy volviendo al Muay Thai. Empecé a hacerlo en diciembre y la verdad es que me encantó. Desde pequeñita he estado haciendo deporte y ahora en septiembre empiezo a estudiar acondicionamiento físico enfocado 100% al deporte y me apetece un montón.



Ahora en verano se incrementa la presión por tener un cuerpo perfecto ¿Qué les dirías a aquellos que critican los cuerpos no normativos?



"No te puedes comparar con una chica que sale en televisión en una revista porque eso al final tiene retoques"

Lo primero que no sé qué es lo normal. No hay una definición de cuerpo normal, al final siempre te estás comparando con gente que tienen unos cánones que realmente no existen. No te puedes comparar con una chica que sale en televisión en una revista porque eso al final tiene retoques, tiene unos ángulos, tiene una iluminación, tiene una preparación... Incluso aunque tú hagas la misma rutina que hace una chica que entre dentro de los cánones no vas a ser igual que ella o igual que él. Al final siempre está esa presión y yo lo veo muy peligroso porque al final estamos escondiendo nuestro cuerpo que es algo súper natural y que deberíamos de tener súper normalizado por no encajar en algo que realmente no existe. Es buscar una perfección que yo nunca he visto. Nunca he visto una chica de anuncios por la calle o un chico de anuncio y si lo he visto no era tan idílico como en las redes sociales o como en la televisión.



Siempre has dicho, sobre todo a las mujeres, que se sientan libres de ir como quieran y que se quieran en todas sus formas, depiladas, sin depilar, con estrías... ¿Crees que este mensaje es mucho más importante en verano?



Sí, cobra mucha más importancia porque al final la gente ve más tu cuerpo en verano.

En invierno al final puedes taparte más. Yo siempre digo que son cosas naturales y que cuanto antes lo normalicemos antes se terminará con ese tabú. Yo, por ejemplo, las piernas no me las depilo y me han hecho comentarios preguntándome por qué no me depilo. Hay mucha gente que tiene presión, por ejemplo, amigas mías que no quieren ir a la piscina porque están sin depilar... ¿Qué más da? ¿Quién te va a ver? Si realmente en invierno lo haces porque no te ve nadie, la diferencia es que te está viendo alguien. Entonces, ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué una persona que no te conoce de nada va a opinar sobre tu cuerpo? Porque ese va a ser tu cuerpo el resto del año. Yo creo que todavía quedan unos añitos para que esto se normalice del todo, pero poco a poco.



¿Qué haces tú para empoderarte día a día?



Yo me veo influenciada por la Rocío pequeña que no encajaba nunca con la sociedad. Los demás siempre han querido que fuera algo que yo no era. Cuando era pequeña siempre me vestía como un chico, cuando la ropa no debería tener género. Entonces, como he ido toda mi vida en contra de lo que los demás quieren y ahora que soy mayor, me siento bien.



Para muchas personas las y los 'influencers' tienen una vida perfecta ¿eso es cierto?



Imposible, imposible. Y eso lo puedes ver ya no solo de influencer sino también con tus propios amigos. Tus propios amigos en Instagram van a compartir cosas que en el día a día no son ellos realmente. Y las personas que son influencers igual. Tienen su vida normal, tienen sus problemas, tienen sus días de bajón, pero en Instagram se muestra todo lo bueno, todo lo idílico, me hago 34 fotos y subo en la que mejor salgo.



¿No es tan bonito como parece?



Es mucho más fácil enseñar lo bueno. Los instagramer no tienen vidas perfectas, no es todo de color de rosa y ese mensaje es muy peligroso, porque al final viene un niño y ve a una influencer o un influencer así y piensa que su vida está muy lejos de llegar a ese punto, pero es que ese punto no existe. Es ficción.



Como todo el mundo, recibirás críticas ¿Te hacen daño o convives con ellas?



Depende del día. Hay días en los me han pasado cosas fuera de las redes sociales, entras en Instagram y te encuentras con dos mensajes... Y dices 'joe, si me dijera esto fuera de redes sociales igual me molestaría', pero a mí siempre me compensan los mensajes buenos.



Muchas personas creen que es fácil vivir de las redes, ¿tú lo has probado?



"La gente se piensa que si te siguen 100.000 personas ya tienes la vida resuelta y para nada"

No, de hecho te voy a ser totalmente sincera. La mayoría de veces que colaboro con marcas no gano ni un euro. He ganado en toda mi trayectoria con las redes sociales unos 200 euros. No es nada fácil, ahora mismo hay una élite a la que tienes que llegar y no es nada fácil. La gente se piensa que si te siguen 100.000 personas ya tienes la vida resuelta y para nada. De hecho, es más bien al revés, a no ser que des el pelotazo y te siga mucha gente y estés en el top... Hay muchos youtuber con muchos números que a la hora de billetes no tienen tanto y yo tampoco tengo intención de vivir de las redes sociales.



¿Algún mensaje que quieras lanzar a las lectoras y los lectores de 'Público'?



Que siempre, siempre, comparen los datos. Es decir, cuando lees algo en internet que no sea lo único que leas, que no sea tu única referencia, que compares, que te informes, que investigues realmente cuál es tu opinión sobre ese tema o sobre esa noticia porque muchas veces se cambia la información o se miente sobre alguna cosa y a veces es importante tener criterio propio y saber diferenciar los conceptos y las noticias. También quiero decirles que no se comparen nunca con la vida de alguien en Instagram, por mucho dinero que aparente y que todo lo que compartan esté bien. Porque no, al final somos todos humanos. Cada uno tiene que ver lo que le hace feliz y tener un poco de vida fuera del móvil, apagar el móvil de vez en cuando y vivir la vida real.