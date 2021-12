Santos Cerdán: "Por lo que se conoce, Juan Carlos I ha sido poco respetuoso con los ciudadanos de este país"

Por empezar por un tema de actualidad. ¿Qué le ha parecido el adelanto electoral en Castilla y León?

Pues una muestra más de la irresponsabilidad del Partido Popular. En este caso, la irresponsabilidad del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que yo creo que ante el calendario judicial que se le presenta se ha visto muy preocupado por lo que se le avecina y nos ha metido en unas elecciones. La responsabilidad y la deriva de este Partido Popular que, sinceramente, ya no nos extraña muchas cosas de las que hace.

¿Estaban preparando una moción de censura, tal y como dicen desde el PP?

No. Además, la moción de censura como pronto se tendría que iniciar en marzo. Pero sus socios eran los de Ciudadanos. Son solo excusas, lo que tenían por delante era un calendario judicial complicado, con varios casos de corrupción en Castilla y León. Si tiene casos de corrupción de hasta su propia llegada a la presidencia del PP en sus primarias, por lo que está imputado el presidente de Salamanca y el gerente. Creo que ser gerente del Partido Popular es un oficio de riesgo en vista de lo que está sucediendo. Evidentemente son solo excusas.

No deja de ser una pena que en un momento como el actual, con la llegada de los fondos europeos, cuando toca poner en marcha un nuevo modelo productivo y unas nuevas bases en la economía, que Castilla y León esté en el letargo que el PP somete a esta tierra. Creo que es una pena lo ocurrido, que en la medida de lo posible intentaremos corregir los socialistas.

Las encuestas no son muy halagüeñas para la izquierda en general en Castilla y León, ¿Qué expectativas tiene el PSOE?

Últimamente las encuestas no son encuestas, son estudios para intentar generar opinión. Desde luego, las encuestas reales con las de los medios de comunicación no suelen coincidir. Por lo tanto, yo discrepo mucho de este tipo de encuestas que se hacen hoy en día. A partir de ahí, tenemos que recordar que el PSOE fue el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas. Además, la gestión del PP en Castilla y León ha dejado mucho que desear, y habría que comparar la gestión de las comunidades que está gobernando el PSOE con la de Mañueco. Yo creo que tenemos una oportunidad de volver a ser primera fuerza y de intentar esta vez conseguir lo que no pudimos conseguir en las últimas elecciones, ser partido de Gobierno.

¿No hay ninguna duda de que Luis Tudanca volverá a ser el candidato?

Sin ninguna duda. Luis es el mejor candidato que tenemos.

¿Y el PSOE se va a volcar en esta elecciones? ¿Se va a implicar mucho el presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez?

El PSOE se implica en todas las elecciones y en todos los territorios. Somos el Partido Socialista Obrero Español y salimos a ganar en todas las elecciones, en todos los partidos, en todos. Y vuelvo a decir que fuimos primera fuerza, que gobernamos en la mayoría de las grandes ciudades de Castilla y León como Segovia, Burgos, Valladolid o Soria... Creo que tenemos una gran oportunidad y el PSOE va a estar acompañando a Luis.

Lo ocurrido en Castilla y León se parece mucho al adelanto electoral que hubo en Madrid, y todo deriva de la fallida moción de censura en Murcia. ¿Lo de Murcia fue un error? ¿Se arrepienten de haber dado aquel paso?

Es complicada la pregunta. Y digo lo de complicada porque si tú te arrepientes de confiar en las personas, a dónde vamos a llegar. En este caso, confiamos en las palabras de las personas. Por eso no creo que fuera un error del PSOE. Lo que es es una falta de responsabilidad y de palabra por parte de quienes comunicaron que iban a apoyar esa moción de censura, y algo más por parte del PP, pues ellos sabrán lo que ofrecieron a esos que cambiaron su palabra.

Han finalizado ya todos los congresos regionales y, en la mayoría de los casos, han sido una balsa de aceite, ¿Se ha acabado la división en el PSOE que nació de las primarias entre Sanchez y Susana Díaz? ¿Todo el PSOE está unido en torno a Sánchez?

Eso es evidente, y no sólo por el 40º Congreso Federal en València, donde se demostró esa gran unidad de todo el partido en torno a la figura del secretario general. Lo mismo hemos visto en todos los congresos regionales, que se han celebrado todos excepto el de Asturias, que se tuvo que aplazar, y donde también hemos visto la unidad en torno a los actuales secretarios generales. Hemos aprendido una lección que nos ha dado esta pandemia a todos, a los ciudadanos y a los socialistas: juntos somos más fuertes.

Santos Cerdán responde a las preguntas de 'Público'. — Ana Beltrán

Es evidente el protagonismo político que está adquiriendo Yolanda Día. ¿Le preocupa al PSOE o le viene bien? ¿Cómo ven a Díaz como posible adversaria?

Yo veo a Yolanda Díaz como una vicepresidenta del Gobierno y es evidente su protagonismo porque el Gobierno está siendo protagonista. Estamos realizando dos Consejos de Ministros semanales para poder sacar todo lo que estamos ofreciendo para la recuperación de este país con nuevas leyes y nuevas propuestas. A partir de ahí, llamémosle así, todo lo que esté a la izquierda del PSOE, nos gustaría que esté unido en torno a una figura. Y que, sea Yolanda Díaz o sea quien sea, tenga el respaldo que tiene que tener porque, de lo contrario, una izquierda dividida en tres o cuatro formaciones políticas perdería muchos votos. Y no estamos para que se pierdan votos por la izquierda.

¿La figura de Yolanda Díaz no inquieta también al PSOE? Baste recordar que es la más valorada en todas las encuestas e incluso la preferida para ser presidenta del Gobierno. ¿No le tienen miedo?

No, en absoluto. También fue en su día Albert Rivera el más valorado.

¿Y han cambiado las relaciones en el Gobierno y entre el PSOE y Unidas Podemos con la salida de Iglesias y la llegada de Díaz?

Yo no estoy en el Gobierno, estoy en el partido, pero a mí lo que me llega es que las relaciones son buenas, se trabaja conjuntamente y se están sacando adelante leyes, en las que están de acuerdo los dos socios de Gobierno.

¿El PSOE tiene ahora más voz y protagonismo con el cambio de Gobierno que hubo en julio?

El PSOE siempre tiene protagonismo. Pero hay momentos diferentes. No es lo mismo el papel del partido si está en la oposición que si está en el Gobierno. Cuando estamos en el Gobierno, el protagonismo lo tiene que tener el Gobierno y eso es evidente.

El secretario general del PSOE es el presidente del Gobierno, pero el protagonismo tiene que estar donde tiene que estar, que es en el Gobierno, y para eso trabajamos en el partido. A partir de ahí, es verdad que tras julio las relaciones son diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes. En estos momentos estamos trabajando muy bien.

¿Mejor o peor que cuando estaba en La Moncloa Iván Redondo?

No me gustaría hablar de Iván Redondo. Hace ya seis meses que se marchó y seguimos trabajando muy bien. El PSOE y el Gobierno están por encima de cualquier persona. Son formas diferentes de trabajar y cada momento puede ser de unas formas u otras. Y en estos momentos los dos que están al frente de La Moncloa son personas con experiencia suficiente para sacar esto adelante.

¿Lo de Castilla y León no complica la renovación del CGPJ? ¿No han hecho un mal negocio confiando en que tras la renovación de los órganos institucionales se renovaría el órgano de los jueces?

Podemos pecar a veces de inocentes, por no decir de buenas personas. Y solemos confiar en las palabras que están en frente nuestra, en este caso el PP. Está claro que el Partido Popular es poco de fiar. Y, sinceramente, no lo veo fácil con la actitud que está tomando el PP en esa barrena mental que ha entrado su propio líder, Pablo Casado. Creo que es complicado.

Santos Cerdán, tras la entrevista con 'Público'. — Ana Beltrán

Ya que volvemos a Castilla y León. Hay quien dice que este es el inicio de un nuevo ciclo electoral, un ciclo que comenzará en Castilla y León, seguirá por Andalucía, autonómicas y municipales… ¿Hasta qué punto el resultado de Castilla y León puede influir en el estado de ánimo del PSOE y de su electorado para todo lo que tenga que venir después?

El estado de ánimo del PSOE actual, de verdad, creo que nunca ha estado mejor. Un partido que está unido, cerrando filas en torno a los secretarios generales regionales y el secretario general federal, que está orgulloso de nuestro Gobierno, del presidente del Gobierno, de nuestro país, de cómo estamos saliendo de esta, estamos siendo ejemplo a nivel europeo y mundial de la gestión del covid, por mucho que algunos salgan ahí de patriotas, poniéndose pulseras diciendo que son más patriotas que nadie. El patriotismo se demuestra trabajando por este país.

Hoy, no es que lo diga el PSOE, lo dice la presidenta europea Von der Leyen, lo dice la OMS... Somos un modelo a seguir, y también en solidaridad con las vacunas que donamos a terceros países. Creo que estamos en un momento óptimo del PSOE. De eso que me pregunta, sí que hay gente del PP que muestra ese interés en intentar sacar la cabeza ante lo que estamos viendo, van bajando en las encuestas de verdad, van perdiendo apoyo... Se está convirtiendo el líder de la oposición, Casado, en una caricatura detrás de Abascal, de Vox, a ver quién es más zafio en sus formas. En este caso, está ganando Casado en las formas.

Como decía, el PSOE es un partido que siempre está preparado para todo, para las elecciones y para lo que nos venga. Nos remangamos para trabajar por los ciudadanos. En estos momentos estamos dedicados a gobernar, que es lo que se necesita.

En todo caso, ¿cree que el resultado de Castilla y León puede influir en próximos resultados electorales?

No, como tampoco creo que el resultado que hubo en Madrid iba a influir en el resto. Cada comunidad es como es. Creo, además, que en Castilla y León vamos a sacar un buen resultado y, si influye, será para que siga el PP a la deriva, hacia ese abismo que no sé dónde acabará.

Otro tema de actualidad es la vuelta o no vuelta de Juan Carlos I. El PSOE parece que se pone de perfil en cuanto a la monarquía. ¿Tiene que volver el rey emérito y dar explicaciones?

Somos respetuosos. Si tiene que volver o no es una decisión personal y de la Casa Real. Que debería dar explicaciones, pues sí. Eso es lo que deseamos todos los ciudadanos de este país, que venga y dé explicaciones y la justicia llegue donde tenga que llegar. Sería necesario y conveniente que el rey emérito dé explicaciones a la ciudadanía de este país.

Hay una sensación de que la justicia no será igual para el rey emérito que para otros ciudadanos. ¿Lo comparte?

Creo que la justicia debe ser igual para todos. Entiendo que los jueces que están investigando este caso saben que confiamos en que sea igual para todos. Espero que así sea.

En el Congreso Federal del PSOE, en València, volvieron a evitar de alguna manera el debate sobre monarquía o república. ¿Siguen apostando por el modelo actual de Jefatura del Estado?

Sí, es el pacto que nos dimos en el 1978. No lo evitamos nunca, nosotros somos de alma republicana, nunca lo hemos negado, la gran mayoría descendemos de familiares republicanos y nuestro espíritu es republicano. Pero somos respetuosos con lo que pactamos y el pacto del 78 nos dotó de lo que hoy tenemos, esta monarquía. Por tanto, somos respetuosos con el pacto constitucional del 78 pero mantenemos nuestro sentimiento republicano, como es evidente y está reflejado en el 40º Congreso.

¿Cree que Juan Carlos I ha sido respetuoso con lo se pactó en el 1978?

A la vista de lo que se conoce hasta el momento y a falta de las implicaciones, la primera impresión es evidentemente que hay sido de muy poco respetuoso con los ciudadanos de este país.

¿Se va a agotar la legislatura?

Sin ninguna duda. Escuchaba el otro día en la radio que hablaban de ello. El próximo día 7 de enero cumple la legislatura dos años y nos quedarán dos años. Vamos a llegar al ecuador de la legislatura, dos años. Nos quedan dos años que los vamos a dedicar a que la economía siga creciendo, que sea un crecimiento constante donde le demos la vuelta al modelo de trabajo en muchos aspectos, a la reindustrialización que es necesaria hoy para adaptarse a las nuevas tecnologías. No hay ninguna duda, si alguien está pensando que este Gobierno va a convocar elecciones antes de dos años, se está equivocando.