Santos (UPL): "Nuestro máximo es la autonomía leonesa, pero no me voy a negar a negociar para mejorar la Sanidad"

Las encuestas sitúan a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en una buena posición de partida de cara a las elecciones ¿Ha crecido el leonesismo?

Eso es algo evidente y lo percibimos. Es una cosa que cuando estás haciendo la campaña y la precampaña hemos notado en el grado de aceptación de la gente. Yo no creo mucho en las encuestas porque a nosotros habitualmente nos infravaloran y, por lo tanto, creo que estamos incluso por encima de las encuestas. Habitualmente, y solamente hay que ver las encuestas que se han hecho en los últimos 20 años, verás que ninguna ha acertado y siempre hemos tenido más de lo que nos marcaban.

Tras la aprobación de una moción para convertir a León en una comunidad autónoma en varios ayuntamientos de la región (incluido el consistorio leonés), ¿hay números para hacerlo? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?

Esto es una cuestión de voluntad política. Esas mociones representan ahora mismo a más del 50% de la población de León, los ayuntamientos donde se han aprobado representan a algo más del 50% de la población. Lo único que lo limita y lo impide es la voluntad política. Hace tiempo que se ha ganado ese relato; durante mucho tiempo se dijo que el mapa de las autonomías estaba cerrado, y yo creo que ahora ya está claro y que lo único que se necesita es una modificación del Estatuto de Autonomía y una ley orgánica que se tendría que aprobar a nivel nacional. Eso se consigue con voluntad política, que el PP y el PSOE apoyen esta causa; sus direcciones provinciales no lo hacen, pero esas mociones han demostrado que la mayoría de sus concejales sí que apoyan esa moción en pro de la autonomía de la región leonesa, porque ha habido aprobación de prácticamente el 75% de los concejales del PSOE, el 50% de los del PP, muchos de Podemos, de Ciudadanos, de Vox… de todos los partidos, lo que demuestra que es algo transversal.

¿Defiende la celebración de un referéndum a la población leonesa sobre esta cuestión?

A mí siempre me parece bien que se le pregunte a la gente, no tengo ningún tipo de problema. Lo que no querría nunca es tener que tomar decisiones políticas sin consultar a la gente. Es verdad que hay mucha gente que dice que si no se nos consultó para meternos tampoco habría que consultarnos para salir, pero a mí preguntar al ciudadano me parece siempre positivo. Eso sí, se tiene que respetar la voluntad: si la gente en León y en la región leonesa quiere constituir su propia comunidad autónoma hay que dejarles, lo que no se puede es seguir negando el problema.

Después de 35 años de gobierno del PP, en los que no se ha dado pasos hacia la soberanía leonesa que reclama la UPL, ¿estarían dispuestos a dar su apoyo al PSOE en una eventual investidura a cambio de negociaciones sobre la autonomía de León?

El PSOE, el PP y todos los partidos saben perfectamente lo que es la UPL, nosotros no nos escondemos. Entendemos que una oportunidad estupenda sería si tenemos capacidad de cambiar las políticas que alguien explore esta posibilidad, pero esto tiene que salir de ellos. A mí me parece que, conociendo a la UPL, ambos saben cómo granjearse su apoyo, y no hay que ser Einstein para saber que nosotros queremos lo que queremos porque no nos escondemos. El PSOE sabe perfectamente lo que quiere la UPL.

¿No habría entonces posibilidad de negociar con la UPL cuestiones que no tengan que ver con el objetivo fundamental de la autonomía leonesa?

No he dicho eso. Nosotros, dependiendo de la posibilidad de cómo queden las elecciones, tomaremos el camino a la hora de negociar. No queremos pactos estables porque hemos descubierto que ni PP ni PSOE son socios fiables y que no suelen cumplir muchas veces lo que prometen. Estamos dispuestos a negociar y queremos, ese es nuestro máximo (la autonomía leonesa) y lo que nos piden nuestros votantes. Si al final esto no fuera posible, nosotros tenemos la obligación de seguir intentándolo durante todo el tiempo porque llevamos 30 años intentándolo y vamos a seguir haciéndolo.

Pero, también es verdad que tenemos que tomar decisiones políticas y tenemos que intentar mejorar la vida de los ciudadanos, y es verdad que si alguien me plantea mejorar la Sanidad pública de León y de Castilla yo no me voy a negar a sentarme a negociar eso. Vengo de un pueblo en el que ahora mismo están cerrados desde marzo de 2020 los tres consultorios que tiene, Villabraz, un municipio de 400 habitantes, y yo no puedo ser inmune a esos problemas, yo tengo que intentar solucionar esos problemas mientras esté en este marco territorial. Yo no voy a firmar un pacto de sillones ni de sillas, ni quiero formar parte del gobierno de una comunidad en la que no creo, esto es algo evidente.

¿Cree que los problemas de León (despoblación, infrafinanciación…) son una consecuencia de no tener autonomía propia? ¿El hecho de ser una comunidad al margen de Castilla solucionaría estos problemas?

Lo que sí tengo muy claro es que es evidente que todos estos problemas que tenemos en estos momentos forman parte también de lo que ha sido el desarrollo de esta comunidad autónoma, que se ha desarrollado de forma centralista. Si durante 35 años aplicas políticas para que determinados ejes progresen de forma adecuada y dejas que el noroeste de esa comunidad autónoma, la región leonesa, no tenga los mismos derechos de desarrollo, al final lo que se genera es una comunidad prácticamente fallida. No sé si hubiera sido diferente con una comunidad autónoma exclusiva de la región leonesa, pero lo que sí sé es que esta es fallida y que, por lo tanto, en esta comunidad autónoma nosotros no nos hemos podido desarrollar y que no tenemos esperanza de que esto cambie.

Por lo tanto, tenemos que buscar nuestro propio camino, y para mí pasa por autogobernarnos nosotros y crear una comunidad autónoma diferente. Hablo de una comunidad autónoma que realmente se distribuya equitativamente en cuanto a sus instituciones, que se repartan las instituciones entre las tres provincias y entre todos los territorios; que El Bierzo tenga su parte importante en este reparto y, sobre todo, que León, Zamora y Salamanca tengan ese reparto equitativo que permita que se desarrollen de forma igualitaria. Lo único que se ha hecho es desarrollar una comunidad autónoma que ha beneficiado a un eje central, que es Valladolid, la no capital, y al final los demás territorios han quedado prácticamente sin desarrollar. Este desequilibrio territorial es algo que reconocen absolutamente todos los partidos.



¿Qué espera de los partidos de la España vaciada? ¿Ve posible establecer alianzas estratégicas con estos movimientos?

Nosotros hemos mantenido conversaciones sobre todo con lo que es la parte de la España vaciada que representa a León, que al final ha decidido no presentarse. Estuvimos en conversaciones incluso para buscar confluencias a la hora de acometer estas elecciones. Nosotros teníamos aquí ciertas similitudes porque dentro de la España vaciada en León había tres asociaciones, León Ruge, Ciudadanos del Reino de León y Nós Terra Maire; con León Ruge exploramos esa posibilidad porque confluíamos en muchas cosas que defendíamos, y era bueno. La proliferación de estos partidos lo que significa de alguna forma es el fracaso de los grandes partidos, que no han sido capaces de dar respuestas, y al final en esos territorios salen partidos provinciales que intentan defender aquello que no han sido capaces de defender PP y PSOE. Este es el reflejo de una comunidad autónoma que es fallida, ya no solamente la región leonesa, sino probablemente otros territorios de Castilla.

La España vaciada tiene que valorar exactamente cuál es su camino porque han ido de forma precipitada en algunos casos y corremos el riesgo de que mañana se presente un partido que se llame Barcelona vaciada o Madrid vaciada con la excusa de que tiene un pueblo que también pierde población. Este creo que no es el objetivo: hay un partido que se llama Valladolid vaciada, y esto no es una cosa lógica. Ellos tienen que darle una vuelta al proceso y definirse un poco más concretamente. Creo que en el caso de León son posibles las confluencias porque defendemos lo mismo, lo que pasa es que nosotros llevamos ya 30 años defendiendo un poco todo lo que ellos están empezando a defender en estos momentos.