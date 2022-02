Sergio G. Torres, director general de Derecho Animal: "Ya no se podrá matar a ningún animal en las perreras"

El viernes aprobaron el proyecto de la Ley de Protección Animal, ¿está contento con este primer resultado?



Sí. Creo que ha sido un borrador muy meditado, muy trabajado y muy negociado. Todavía queda un proceso largo, pero estamos muy satisfechos porque entendemos que es el principio del final de muchas de las cosas que se quieren erradicar en España.

El proyecto de ley se anunció a mediados de 2021 y ha tardado unos meses en salir adelante, ¿ha habido roces entre ministerios?

Ha habido mucho debate. Al final la protección de los animales es muy transversal desde el punto de vista de la competencia de los ministerios. Todos tenían algo que decir y aportar, y con unas visiones muy diferentes, pero hemos llegado a acuerdos importantes. Se presentó en octubre y hasta ahora hemos estado perfilándolo para que el todo el mundo se sienta representado en el texto.

Aún así, apenas hay cambios.

Hay cambios pequeños. Mejoras técnicas, mejoras de redacción y ajustes desde el punto de vista más jurídico. Pero cambios de fondo no hay.

Será una ley pionera, pero aún así se basa en premisas muy básicas. ¿Es normal que España esté tardando tanto en ponerse al día en la protección de los animales?

España va un poquito por detrás de los países de nuestro entorno. Una vez esta ley esté en marcha nos podremos igualar a los países de nuestro entorno. Se deberá seguir trabajando en cuestiones importantes, pero esta ley es un paso muy importante para no estar a la cola de Europa.

¿Esta ley ayudará a erradicar el maltrato?

Creemos que sí. Sobre todo se centrará mucho en combatir el abandono, que es un modo de maltrato. La ley ayudará a eliminar ese gran número de animales abandonados y pondrá herramientas para ello.

Se impulsará también el sacrificio cero, ¿esto incluye a las perreras?

Yo se podrá matar ningún tipo de animal en las perreras. Hablamos de animales sanos, las cuestiones más eutanásicas de animales enfermos si podrán ser contemplar sacrificios. Esto es algo que ya ocurre en algunas comunidades autónomas; por ejemplo, la Comunidad de Madrid.

Las Comunidades Autónomas también tienen sus propias legislaciones para prohibir circos y espectáculos con animales, algo que quedará prohibido también con la nueva ley, ¿deberán hacer cambios en sus leyes las regiones que ya hayan prohibido estas prácticas?

Hemos hablado con todas las Comunidades en bastantes ocasiones. Hemos planteado las líneas fundamentales y creo que se ha entendido y valorado positivamente. Hay diez Comunidades Autónomas que ya prohíben los circos con animales salvajes y algunas van incluso más allá y los prohíben con todo tipo de animales. Con esta ley, tendrán que modificar sus normas para adaptarse a ese mínimo que impide que haya animales salvajes, pero si van más allá, bienvenido sea.

El texto de esta ley es muy amplio y repleto de pequeñas medidas, ¿por qué?

Es una norma grande que va al detalle de muchas cosas que son ejes fundamentales a cambiar y mejorar. Abarca muchísimas cuestiones como collares de pinchos, cursos de formación, tenencia de animales... Son muchas medidas que hemos visto que en otros países ya estaban funcionando y que eran necesarias en España.

Se habla de que los animales no pueden estar solos más de tres días y 24 horas en el caso de los perros. ¿Esto último afectará al sector de la caza y las condiciones de las rehalas?

Nosotros planteamos que debe haber una supervisión sobre los animales. En este caso, los perros tienen que comer y beber. Yo me he criado en un entorno rural y conozco como funcionan las rehalas y normalmente los cazadores visitan a sus perros cada día. No creo que esto pueda suponer un gran cambio para la mayoría de la gente. Sobre esto hemos incluido una excepcionalidad sobre los perros pastores, que pueden pasar muchos días sin supervisión de las personas porque viven con el ganado.

¿Afectará a otros sectores como los perros de la Policía o los caballos?

No les afectará prácticamente nada. Lo importante es que los animales estén incluidos dentro del registro nacional y podamos conocer la trazabilidad de estos animales. Una vez que dejen de realizar la actividad y pasen a ser civiles, que puedan integrarse mediante mecanismos de adopción o que se puedan quedar con sus guías. Queremos que haya una trazabilidad de esos animales y que exista un mínimo que, por otra parte, ya se está cumpliendo.

El borrador final añade un punto que dice que "los animales que por su actividad se muevan de forma independiente" quedan exentos de esa obligación de supervisión humana cada tres días o 24 horas, ¿qué animales serían estos?

Es lo referido a los perros pastores. Hay que dejar espacio para que puedan desarrollar su tarea.

Van a poner en marcha un registro de animales.

En España no hay cifras oficiales de abandono porque la Administración nunca se ha preocupado de estos datos. Hay aproximaciones que realizan organizaciones como la Fundación Affinity, pero es necesario tener un registro nacional. Vamos a hacer un volcado en tiempo real de todos los animales, que servirá para contabilizar los animales que tenemos. No sabemos ni siquiera los animales de compañía que tenemos en nuestro país. Tenemos un dato aproximado, pero no es oficial. Se habla de 12 millones de animales registrados, pero algunos por ejemplo tienen 30 años... Es necesario actualizar y establecer un sistema nuevo que ajuste las cifras a la realidad.

¿Las protectoras y asociaciones animalistas van a verse beneficiadas con esta nueva ley?

Van a tener un menor índice de entrada de animales. Si luchamos y combatimos el abandono, las protectoras no van a tener los mismos números que ahora y van a poder realizar una tarea más pausada y tranquila. Ahora mismo reciben miles de animales al año y tienen que gestionar adopciones internacionales porque no hay capacidad de absorción de todos esos animales en nuestro propio país.

Qué ocurrirá con las razas de perro catalogadas como peligrosas, ¿van a dejar de existir?

No van a existir las siete razas de perros peligrosos que están ahora en vigor. Entendemos que la agresividad de un perro no está asociada a un tipo de raza, sino a un aprendizaje. Planteamos ampliar, no reducir. Todo animal de más de un peso específico, el cual habrá que determinar, deberá someterse a un test de sociabilidad. Es evidente que un perro de la actual raza potencialmente peligrosa puede generar un problema de seguridad ciudadana, pero también hay otros perros que pueden suponer un problema y que no están en esa lista. La idea es establecer una valoración individual.

Entonces, ¿un rottweiler, que ahora está catalogado como potencialmente peligroso, podría pasar el test y dejar de ser considerado así?

Si realiza ese test y ese animal es estable, dejará de estar catalogado así. Habrá otros perros que ocurrirá al contrario. Por ejemplo, un pastor alemán, que ahora no está catalogado como potencialmente peligroso, si no pasa el test podría pasar a estar bajo esa etiqueta. Además, no será algo de por vida, si se reeduca al perro y pasa ese test, puede cambiar su estatus.

Han anunciado un reforma del Código Penal para ampliar la pena hasta los dos años de prisión si el maltrato supone la muerte del animal. Con ese criterio, una persona sin antecedentes no entraría en la cárcel, ¿es suficiente?



Incluimos ciertos conceptos en esta reforma que son interesantes. Se deja de utilizar el término de animal doméstico, que es el de compañía y producción, y se incluye el término de animal vertebrado, por lo que se amplia el abanico de protección de los animales. En cualquier caso, es cierto que nuestra propuesta inicial era mayor, porque entendíamos que tenía que haber penas más altas. Esperamos que en la tramitación se revisen esas cifras y que pueda ser al alza.

Han incluido un apartado en la ley para obligar a las Comunidades Autónomas a aprobar planes de emergencias que incluyan la evacuación de los animales, ¿la erupción de La Palma ha servido para poner de manifiesto la necesidad de un protocolo con enfoque animalista?

Esto evidenció una vez más la necesidad de que los animales estén incluidos en los planes de emergencia. Desgraciadamente no es sólo La Palma, también lo vimos en el incendio del verano en Ávila. Desde este departamento estuvimos trabajando directamente con el Gobierno de Castilla y León para darle datos sobre la localización de explotaciones ganaderas y de animales de compañía, pero la falta de datos que arrastramos impedía conocer bien todo esto.

Quedan dos años de legislatura, ¿va a dar tiempo a aprobar alguna otra norma de gran alcance para la protección de los animales?

Hemos centrado todo el esfuerzo en sacar esta norma, porque es de marco y necesaria. Pero tenemos planificadas algunas cuestiones como el Real Decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía o la Ley de Animales en el Deporte.

El Ministerio de Agricultura ha publicado el borrador de la Estrategia Nacional de Caza, ¿en qué medida choca con la Ley de Protección Animal?

El Plan Cinegético Nacional es una recomendación y no tiene ningún valor legislativo. Nosotros hemos realizado y enviado a Agricultura un informe importante sobre ello, entendiendo que hay algunas cuestiones que son debatibles.

¿Les han dado respuesta?

Todavía no. Lo hemos mandado esta semana y es un informe muy largo. Entendemos que se tomarán el tiempo necesario para responder. Hemos hecho una recomendación científica extensa sobre algunos puntos de la estrategia, como el de no establecer diferencias en la protección de los perros de caza. Esperamos su respuesta y también poder debatirlo con las comunidades autónomas.

Hay otros puntos de actualidad que tienen que ver con el bienestar de los animales. Es el caso del sacrificio de 32 cachorros por parte de Vivotecnia, ¿este Ministerio está tratando de buscar alternativas?

Hemos hablado con la Generalitat, con el Parc Científic y con la Comunidad de Madrid, que es donde se desarrollan los experimentos. Hemos planteado opciones alternativas para que no se sacrifique a los animales. Creo que la clave de todo esto es que los experimentos con animales se dan muchas más veces de lo que conocemos y quizá sea el momento de que las administraciones autonómicas y el propio Gobierno de España avancen en la investigación de métodos alternativos a la experimentación con animales. Parte del presupuesto de esta Dirección General tiene que ver con la creación de unos premios en base a la búsqueda de esos métodos alternativos.

Las normas sobre experimentación animal son europeas y es importante abrir en ese espacio un debate. Para que se apruebe un medicamente de humanos es necesario experimentarlo en tres especies animales, es obligatorio a nivel europeo... Hay que avanzar en experimentación alternativa para que en las cuestiones en las que no sea necesario se pueda eliminar ese tipo de experimentos.

Otro tema relacionado con el bienestar animal es el desarrollo de la primera granja de pulpos del mundo en Canarias. La comunidad científica ha dejado claro que es un proyecto que carece de ética, ¿se ha tratado de buscar una alternativa desde el Ministerio de Derechos Sociales?

Estamos elaborando un informe sobre esta cuestión. Planteamos ciertas dudas que coinciden con lo que se dice desde el espacio científico ante la cría o el intento de cría de este tipo de animales, que son una especie muy sensible a la cautividad. Además de no resultar óptimo desde el punto de vista de producción, entendemos que desde el punto de vista del bienestar de los animales puede ser un retroceso importante. La clave está en ver si esto es viable desde el punto de vista del bienestar animal, algo que yo entiendo que no.