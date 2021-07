La 'tiktoker' Nadia Kyrylova: "Las personas que trabajamos en hostelería no somos criados"

Nadia (25 años) es camarera y tiktoker, actualmente cuenta con más de 80.000 seguidores en esa red social y ha creado una sección llamada Lo que callamos los camareros, en la que va contando el día a día del personal de hostelería, haciendo especial énfasis al trato que reciben por parte de algunos clientes.



Te dedicas a la hostelería desde hace ocho años, ¿no es así?



Desde hace ocho años, sí. Empecé por mi madre, para ganarme un poco la vida y al final me acabé quedando. Yo estudié quiromasaje y reflexología podal, pero como se le llama dinero fácil (entre comillas) empecé a trabajar y a día de hoy no lo he dejado.



Claro, ¿a qué edad empezaste a trabajar en el sector?



Empecé con 18 años y voy a cumplir 26.



La sección que has creado surge a raíz de tus propias vivencias ¿no?



Todo lo que sale en mis vídeos son cosas que me han pasado, nunca son inventadas y por lo que he visto nos pasa a todos los camareros porque todo el mundo me escribe para decir que es tal cual.



Tratas los desplantes que hacen los clientes a los camareros ¿cuáles son los más comunes?



Sobre todo que te tratan como si fueras un criado y el hecho de no tener paciencia. El llegar a la mesa y querer ya todo, ahora, rápido. No se fijan en que está todo llenísimo de gente y lo quieren todo ya. Entonces te empiezan a tratar un poco... mal.



¿Cuál es el que te da más rabia?



Que te chisten, que te llamen o te silben para que vengas.



¿Cómo describirías tus vídeos? ¿Son producto de una reflexión, intentas hacer crítica o concienciar a los clientes?



Yo sobre todo lo que intento es hacer de algo malo algo bueno. Mucha gente, en los comentarios de mis vídeos me pone 'si no te gusta tu trabajo qué haces trabajando de ello', y no es que no me guste mi trabajo, simplemente intento hacer ver a la gente lo que vivimos día a día los camareros. Me gustaría que la gente llegara a entender que somos personas y no somos robots, que tengan algún tipo de empatía.



¿Te ayuda alguien a montarlos?



Me ayuda mi mejor amiga ahora mismo, pero normalmente lo hago todo yo. Hago del personaje de cliente y de la camarera.



¿Cuánto tardas en montar un vídeo?



Buf, la gente piensa que es poco, pero lleva mucho tiempo. He llegado a estar tres horas para grabarlo y montarlo. Para un vídeo de un minuto puedo emplear dos o tres horas para montarlo entero.



¿De dónde sacas la inspiración?



Me viene de repente. De hecho, a veces hago guiones y a veces sale directamente de mi cabeza. O sea, yo vivo una experiencia o tengo una experiencia en mi cabeza y ya es como que me pongo directamente a grabarlo y me va saliendo el guión solo, ni siquiera tengo que escribirlo ni aprenderlo.



¿Existe una diferencia de trato por parte del cliente si eres camarera o las faltas de respeto son las mismas que si se trata de un camarero?



"Cuando eres mujer en hostelería, no sé por qué tienes que estar escuchando comentarios o miradas intensas"

Sí la hay, por mi parte yo pienso que la hay. Sobre todo, cuando eres mujer en hostelería. No sé por qué tienes que estar escuchando comentarios o miradas intensas. Cuando te miran fijamente y no puedes evitar dejar de mirar a esa persona y decir 'madre mía, es que si te pudiera decir algo o te pudiera decir que no está bien lo que estás haciendo, que es mi trabajo y no puedo contestarte...' A mí me frustra mucho y por eso es por lo que hago mis vídeos, para que la gente también lo pille un poquito por otro lado porque ya que no te puedo contestar mientras estoy trabajando, te puedo contestar cuando estoy haciendo en mi casa lo que me dé la gana.



¿Con el tema de la edad, se nota más paternalismo?



Eso depende, hay gente (sobre todo gente mayor) que te trata como si fueras su nieta y hay gente que te trata con mucho desprecio porque como eres joven y ellos tienen un intervalo medio de edad te tratan como... mal.



¿Por qué crees que hay gente que sistemáticamente trata mal a los camareros y camareras?



Creo que es por falta de educación, sobre todo por eso. En mi familia siempre que hemos ido a un restaurante hemos respetado al camarero.



Al final, como tratas a quienes trabajan de cara al público revela un poco tu personalidad, ¿no?



Yo creo que sí. Las personas que trabajamos sirviendo no somos criados, es simplemente un trabajo y no somos ni menos ni más que un actor, una actriz, un médico...



Algunos de tus vídeos tienen más de 600.000 reproducciones ¿qué te cuenta la gente? ¿se ven identificados?



"En los vídeos se expone lo que realmente sufrimos en hostelería, porque realmente se sufre"

Alucina mucho, porque les gustan un montón, se parten de risa y es que al final es lo que vivimos. Estás exponiendo lo que realmente sufrimos, porque realmente se sufre. Cuando pasa una historia así se sufre, porque tú te sientes mal. Aparte de que estás trabajando, con presión, tienes que acordarte de muchísimas cosas, tienes que tener muchísima memoria y que llegue alguien así es como que te pegan un corte y tienes que volver a reconectar con tu trabajo porque en ese momento no puedes contestar, te están haciendo sentir mal... Al final es duro, pero a mis compañeros les flipa.



¿Habrá más vídeos pronto?



Por supuesto.



¿Algún mensaje que quieras lanzar a los lectores y lectoras de 'Público'?



Sí, que por favor tengan empatía con nosotros, que no somos robots, que además os atendemos con muchísimo gusto y que tengan un poquito de paciencia, como en todos lados.