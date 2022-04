El presidente del Frente Amplio de Uruguay, Fernando Pereira, reflexiona sobre los retos de la izquierda no solo en América Latina, también en España. Lo hace después de que no saliera adelante la propuesta de su partido de derogar la ley estrella del actual gobierno de coalición uruguayo liderado por el conservador Luis Lacalle. Pereira contó con el apoyo de antiguos dirigentes de su partido como Pepe Mujica, Lucía Topolansky o Danilo Astori. El líder del Frente Amplio denuncia que la norma supone un retroceso en derechos sociales y libertades de la clase trabajadora. En su visita a España ha podido reunirse con representantes de Unidas Podemos y el PSOE para intercambiar experiencias desde un lado y otro del Atlántico. Defiende que la izquierda no debe equivocarse de adversario. Por ello, pide a los partidos preguntarse: "¿Con quién nos queremos enfrentar?". Para el dirigente, el caso español es claro: "Acá los verdaderos adversarios son PP y Vox".