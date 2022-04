El viaje musical del cantante Patricio a través del Parkinson: una puerta de salida a la enfermedad

"Tengo malas noticias, se llama Parkinson degenerativo crónico", esta frase lo cambió todo en su vida y hoy siete años más tarde mira hacia adelante con nuevas ilusiones, aprovechando todo lo aprendido en el viaje. Tras someterse a una intervención quirúrgica que ha resultado crucial para su estado de salud, Patricio Barandiaran regresa muy recuperado a la música con su cuarto álbum de estudio (editado en vinilo) que lleva por título Hollywood es solo una palabra. El disco supone un recorrido introspectivo por la enfermedad, un reflejo de los momentos más duros y también de la nueva forma con la que ahora mira el mundo.

Público se encuentra con él en la sala Búho Real de Madrid, donde tantas veces ha tocado arropado por sus fans, para hablar de este resurgir sonoro que viene acompañado además de un documental sobre su trayectoria, que se estrenó el pasado viernes 8 como antesala al Día Internacional del Parkinson este 11 de abril.

Un álbum introspectivo y optimista

El nombre del disco, además de rendir homenaje a su amor por el cine, lo ha elegido como recordatorio de lo que verdaderamente importa: "Habla de no perder el rumbo para no dejarse despistar por cosas externas y concentrarte en lo que uno hace bien, en tu pasión". Reconoce que éste es su trabajo más intenso, "porque el hecho de haberlo compuesto durante todo este proceso tan difícil de la enfermedad hace que esté muy cargado emocionalmente".

"Las letras tienen un toque melancólico, introspectivo", reconoce el artista

Contiene doce temas, uno de ellos es una colaboración con Diana Navarro, llamado Camino al hospital, una postal que refleja sus idas y venidas al médico, con el toque inigualable que le aporta el timbre y la personalidad de la cantante malagueña. Incluye otra con Depedro, que Patricio define como mucho más oscura.

"Estas colaboraciones hacen que el disco sea muy rico a nivel musical. En el resto hay un poco de todo, pero todas las letras siguen un hilo conductor con un toque melancólico, introspectivo, muy hacia adentro. También hay optimismo e ilusión. En definitiva, es un canto a la vida, que es la forma de amor más importante", confiesa con una tímida sonrisa.

El proceso del Parkinson: "Es un viaje de etapas"

La historia de Patricio Barandiaran es una historia de superación y de lucha. Todo empezó con la incertidumbre de los primeros síntomas, que él mismo relata en su documental: notaba que tenía problemas para caminar, dificultades para hacer cosas cotidianas como ir a la compra o salir a tomar algo, no podía dormir, se pasaba todo el día en casa, mientras los médicos no acababan de dar con la razón de este malestar.

Tras tres años de infierno y de pruebas, llegó el temido y demoledor diagnóstico, en el año 2015. "En ese momento flipé, fue horrible, no lloré porque no sabía ni qué hacer, estaba enfadado", recuerda. El proceso de la enfermedad ha estado plagado de altibajos: "Es un viaje de etapas, unas más oscuras y otras menos, se van entrelazando… Ha habido momentos muy difíciles, pero al final siempre sale la luz por algún lado. En una enfermedad como ésta depende mucho cómo se lo tome la persona, qué cosas haga, los hábitos que tenga… De lo que sí me he dado cuenta es de que la respuesta está dentro de uno mismo, no fuera. El viaje es hacia adentro".

La música como terapia contra el dolor

Para este bilbaíno la música ha sido terapéutica y el Parkinson, lejos de alejarle definitivamente de su gran pasión, se acabó convirtiendo en su fuerza, pues comprobó cómo casi olvidaba la enfermedad y desaparecían los temblores al encerrarse en su estudio a componer o tocar en sus conciertos. Por eso, tras una etapa de parón, en 2018 sacó un disco titulado Un rayo me atravesó, que él mismo define como muy oscuro por todo lo que estaba viviendo. En este nuevo trabajo, sin embargo, ve la vida con nuevos ojos tras someterse a una operación que le ha permitido recuperarse y poder volver a hacer una vida casi normal.

El bilbaíno afirma que en la música ha encontrado "una puerta de salida a la enfermedad"

"Ahora tengo mucha menos frustración, porque cuando de pronto ves que pierdes esa autonomía fisica te frustras mucho, es muy duro…Cuando la recuperas, se abre un nuevo mundo y creo que me he vuelto más positivo, menos gris, menos encerrado en mí mismo. He recuperado un yo que había ido desapareciendo. En la música he encontrado una puerta de salida a la enfermedad. Yo lo que tengo, lo tengo, pero he mejorado mucho", afirma el músico.

"Hay que ir paso a paso, sin dramatizar"

Se siente un privilegiado y durante nuestra charla no duda en lanzar dos mensajes relevantes, uno sobre la importancia de la Sanidad Pública: "Es súper importante que se invierta más en investigación, como en el campo de las enfermedades neurológicas como el Parkinson, que se destinen más recursos. De hecho mi operación es un resultado de eso, porque me lo han hecho en la Seguridad Social. España es un país sanitariamente increíble… La gente no sé si es consciente de que tenemos".

El segundo es sobre el papel de los acompañantes "a los que yo haría un homenaje, porque acompañar a un tío que le pasa esto es un coñazo, porque somos muy pesados. Hay que ponerlos en un pedestal". Y no deja pasar la oportunidad de compartir algo que a él le ha funcionado para afrontar su batalla contra el Parkinson: "Hay que ir paso a paso, sin dramatizar. No pensar a lo grande es lo que he hecho, sino en metas pequeñas. Hoy puedo hacerlo, hoy no… pues veremos mañana".

Patricio está como niño con zapatos nuevos y espera que sus fans le redescubran en este nuevo álbum que sale a la venta el 22 de abril. Le esperan muchos meses de conciertos por toda España, que encara con ilusión pero también con prudencia porque sabe que debe seguir cuidándose: "Tengo que hacer mucho ejercicio y descansar, así que tendré que ser muy disciplinado, yo lo soy, pero aún más. Esa es la parte buena, que mejoraré como persona".