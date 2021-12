Vicky Bendito: "Las mujeres y niñas con discapacidad sufrimos más la violencia misógina"

"La reforma del artículo 49 de la Constitución es una cuestión de dignidad", dice Vicky Bendito, que recuerda la sorpresa que se llevó hace tres años al leer ese texto y comprobar que en él se habla de las personas con discapacidad, como disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales que necesitan tratamiento y rehabilitación. Decidida a cambiarlo, puso en marcha la campaña en change.org 'Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución' y logró reunir 80.000 firmas.

Actualmente, la propuesta se encuentra en trámite parlamentario, aunque aún tiene que superar varios escollos, como las enmiendas presentadas por PP y Vox. Pero no piensa darse por vencida. Esta periodista de vocación y comunicadora nata lleva años reivindicando los derechos del colectivo y ha recibido varios reconocimientos en este sentido. El pasado mes de septiembre le concedían el Premio cermi.es en la categoría Activista-Trayectoria Asociativa, en 2020 fue elegida una de las Top 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de Tercer Sector e Impacto Social y en 2019 se le concedió el Premio Roosevelt Mujer por haber transmitido una imagen positiva de la mujer con discapacidad. Hemos hablado con ella en el día Internacional de las Personas con Discapacidad.

¿Tiene esperanzas de que finalmente la reforma de ese artículo 49 salga adelante?

Sí, tengo esperanza en que los grupos parlamentarios consensuen un texto acorde a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España. No se trata solo de cambiar una palabra (disminuidos), sino el enfoque con el que está escrito. Se trata de que se redacte desde un punto de vista de derechos humanos, bajo el prisma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y abandonar ese concepto médico rehabilitador con el que fue redactado el artículo 49 de la Constitución.

Qué importante es el lenguaje...

Claro, las palabras importan. Lo que no se nombra no existe. La discapacidad es una condición por la que quienes la tenemos sufrimos discriminación. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Utilizar expresiones buenistas como "capacidades diferentes" o eufemismos como personas con diversidad funcional no hacen sino blanquear o, lo que es peor, una realidad que no gusta. Pero que existe.

La propuesta ha contado con las enmiendas de Vox y PP, ¿cómo valora esta actitud frente al colectivo?

Lo importante es que hay un trámite en marcha. Confiemos en que todos los grupos parlamentarios finalmente logren consensuar un texto que permita recoger los derechos de las personas con discapacidad como corresponde. España tiene la ocasión de ser ejemplo a seguir en este terreno.

¿Qué les diría a todos esos diputados y diputadas que se empeñan en calificarlos como disminuidos?

No son conscientes de la importancia del lenguaje. La reforma del artículo 49 de la Constitución, que en su momento fue un hito para el colectivo, es una cuestión de dignidad.

La pandemia, el confinamiento, etc, es un problema añadido para muchas personas con discapacidad y ha puesto de manifiesto que aún queda mucho por hacer. ¿En su opinión qué es lo más prioritario?

La accesibilidad de la información y la comunicación. La mayoría de la información que se trasladaba a la sociedad sobre la Covid-19 no era accesible para personas sordas, cuando se subtitulaba no se traducía en lengua de signos. No hablemos ya de la información en lectura fácil para las mujeres y hombres con discapacidad intelectual, o de las personas sordociegas. Eso por un lado. Por otro lado, la protección de las niñas y mujeres víctimas de violencia machista que, durante la pandemia, se vieron encerradas con sus maltratadores, una violencia misógina que las mujeres y niñas con discapacidad sufrimos en mayor medida. ¿Sabes otra cosa? Pocas veces se piensa en todas aquellas mujeres y niñas que tienen una discapacidad sobrevenida por violencia machista. Ellas no solo tienen que sobrevivir a esa violencia, sino aprender a convivir con una discapacidad.

La brecha entre hombres y mujeres, ¿es mayor en las personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad, hombres y mujeres, lo tenemos más difícil. Solo una de cada 4 personas con discapacidad trabaja, y quien trabaja, gana menos. Pero si dentro del colectivo hay diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad, imagínate cómo será la brecha entre hombres sin discapacidad y mujeres con discapacidad.

¿Hemos superado viejos tabúes, especialmente en las zonas más rurales donde la discapacidad era un estigma?

No. En absoluto. En la España rural, en la España vaciada, la discapacidad sigue siendo un lastre, una desgracia. Especialmente si quien la tiene es una mujer. Según un estudio elaborado por Fundación Cermi Mujeres, el 75% de las mujeres con discapacidad residentes en el entorno rural consideran que viven con peor calidad de vida que los hombres con discapacidad . Además, el 67% señalan que encuentran más dificultades a la hora de establecer relaciones sociales, sentimentales o para independizarse. Me viene a la cabeza el caso de una mujer con discapacidad de 66 años, con movilidad reducida, discapacidad intelectual y sorda, que fue violada por un vecino en varias ocasiones en el cementerio del pueblo. Ocurrió en Murcia. Cuántos casos habrá que se esconden tras el silencio cómplice de quienes saben y pueden poner fin a esa situación. La situación de las mujeres con discapacidad en el ámbito rural es una cuestión que abre las carnes.

Las redes sociales, como TikTok, se han convertido en un escaparate para muchas personas con discapacidad, ¿cómo lo valora?

Creo que las redes sociales son una buena herramienta para hacer pedagogía de la discapacidad y reivindicar el lugar que nos corresponde por derecho. Pero también son muy hostiles, sobre todo por parte de personas que se esconden en el anonimato, y un lugar para depredadores que tienen especial fijación con las mujeres con discapacidad, los denominados devotees.

Usted ha conseguido grandes logros y reconocimientos. ¿Cómo recuerda sus inicios?

Yo empecé como becaria en la agencia de noticias Servimedia. Nos hicieron una prueba en la Universidad Complutense de Madrid. Recuerdo que me equivoqué de sala y tuve que salir corriendo a la correcta. Llegué la última y salí la primera. Teníamos que escribir un teletipo. El mío fue de tres párrafos, creo que fue el más corto que he escrito nunca. Después alcancé fama por escribir teletipos-manta (bromea). El día que me dijeron que había sido seleccionada fue uno de los más felices de mi vida. Fue una época preciosa, en la que aprendí muchísimo, evolucioné como profesional y, además, disfruté mucho con mi trabajo, con su pros y sus contras.

Vicky Bendito durante sus inicios en una agencia de noticias. — Público

Puede servir de ejemplo para muchas personas, ¿qué les diría a aquellas personas que crean que no pueden lograr su sueño?

Que efectivamente, querer no siempre es poder. Creo que esa idea de "si quieres, puedes" es muy peligrosa, porque pone toda la responsabilidad en la persona y olvida sus circunstancias. Cosa distinta es la actitud. La discapacidad llega sin avisar y para quedarse para siempre, o la asumes o la vida va a ser mucho más difícil de lo que ya lo es. El ser consciente de tu discapacidad y conocer cuáles son tus derechos, tener claro cuál es el sitio al que te relegan y cuál es el que te corresponde por justicia, ayuda a coger aire y emprenderla contra ese muro del no que han levantado a lo largo de buena parte de la historia en contra nuestra. ¿Sabías que el asesinato masivo de personas con discapacidad fue la antesala del Holocausto? Recientemente se ha editado en español 'Los orígenes del genocidio nazi' sobre este capítulo de la historia.

Hablando de educación. ¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido con la educación inclusiva?

Es que en España no hay educación inclusiva. Empecemos por ahí. Y ese es el problema. Hay educación especial (yo misma fui a uno en los años 70) pero no hay educación inclusiva. La educación inclusiva hace que las niñas y niños sin discapacidad la conozcan, a convivir con ella con naturalidad y a respetar a quienes la tienen. Por otra parte, con los medios, la formación adecuada de los docentes, los apoyos y los recursos necesarios, contribuye a normalizarla.

¿Cuál es el sueño cumplido de Vicky Bendito y el que le gustaria cumplir?

Profesionalmente, ejercer el periodismo. Soy periodista de vocación, me apasiona esta profesión. La culpa la tienen programas como el maravilloso Documentos TV, que veía con devoción, o Informe Semanal. ¿Qué me gustaría hacer? Hacer precisamente eso, documentales televisivos.

Como activista de los derechos de las personas con discapacidad, que se reforme el artículo 49 conforme a la CDPD. Que tengamos derechos reales, no solo sobre el papel. Y eso pasa por la accesibilidad. Sin accesiblidad no hay inclusión. Sin inclusión, las personas con discapacidad no podemos ser ciudadanía de pleno derecho. Como feminista, una sociedad libre de violencia contra las niñas y las mujeres.

Como reza su lema #nosoydismunida, ¿quién es Vicky Bendito y cómo se define?

Esta pregunta es muy difícil de responder. Soy una mujer con discapacidad que no se conforma con las palmaditas en la espalda, con el sitio que le han dicho que debe ocupar, harta de tener que pedir permiso para ir por la vida por el hecho de ser mujer y tener discapacidad. Quiero hacer de mi capa un sayo y comerme la vida a mordiscos.