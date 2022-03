Xoán Abeleira: "Si Sylvia Plath hubiese vivido más tiempo habría encontrado las herramientas para sanarse"

Desde A Coruña, Xoán Abeleira, poeta y traductor contagia la alegría de tener entre las manos el volumen de la Poesía Completa de Sylvia Plath, publicado por la renacida Navona, bajo el título de Dime mi nombre. Abeleira, de vocación surrealista y creyente del azar objetivo, está muy satisfecho con este libro de tapa dura y cubiertas violetas. Y no es para menos, a pesar de haber traducido a Rimbaud y a Apollinaire, y de escribir sus propios versos, lleva media vida con la traducción de la obra poética de Plath. Tras años sumergido en el mundo de la autora de La Campana de Cristal, para Dime tu nombre se ha permitido escribir una introducción en la que argumenta con precisión por qué la obra de Sylvia Plath está muy por encima de su mito. Lamentablemente la autora se suicidió con apenas treinta años, pero agarrándose al verso que dice 'Is there no way out of the mind?', Xoán Abeleira sostiene que si Sylvia Plath hubiese vivido más tiempo habría sido capaz de encontrar las herramientas para sanarse y seguir luchando por la vida.

Insiste en subrayar que la obra de Sylvia Plath está por encima del mito y de todas las interpretaciones biográficas que se le puedan dar a sus poemas.

Su obra está por por encima de su mito. Es verdad que a causa de su suicidio, del suicidio de su hijo, de todo lo que conforma la tragedia Hughes-Plath y la muerte de Asia Goodman, para bien o para mal, en el fondo encontramos todas las tragedias griegas, empezando por Electra… Y sí, Sylvia Plath es de los mitos literarios más fuertes y más grandes del siglo XX, pero achacar el éxito o la repercusión de la obra de Plath a eso es completamente injusto. Plath ya en vida obtuvo unos logros, era una mujer que empezó a escribir con 9 y 10 años, incluso a publicar. Si pensamos en los escritores y escritoras del siglo XX que amamos y pensamos en lo qué habían hecho a los treinta años, la mayoría de ellos no habrían pasado a la historia de la literatura, y sin embargo Sylvia Plath habiendo muerto por desgracia a los treinta nos dejó por lo menos dos obras maestras, una de narrativa que es La Campana de cristal y Ariel, y eso ya son dos muestras del talento y la genialidad de Sylvia Plath.

En la introducción de Dime mi nombre también denuncia las manipulaciones a las que ha sido sometida Sylvia Plath.

Hay que reconocer que es difícil encontrar una obra de un autor o de una autora que haya sido tan manipulada. Eliot, por ejemplo, un coetáneo de Plath y de Hughes. Eliot incluso a estas alturas del siglo XXI sigue siendo un poeta intocable en Inglaterra. En vida de Eliot, un estudiante canadiense insinuó que podía ser homosexual en su tesis, y Eliot montó en cólera y no paró hasta obligarle a quemar toda la edición. Sin embargo Eliot sigue siendo intocable y hay que tener en cuenta que como persona deja mucho que desear, ¿o no metieron a Vivian Eliot en un manicomio y se quedaron con todo su dinero? Y en cambio, parece que de Sylvia Plath y de Ted Hughes se puede decir lo que sea. Hace poco una compañera en Instagram ponía un poema de Plath, el primero que le dedica a Hughes que para mi es un poema de amor fou, y lo citaba como ejemplo de una premonición de todo lo que Ted Hughes la iba a hacer sufrir, y venía a decir nuevamente que el culpable del suicidio de Plath fue Ted Hughes. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo.

"Un estudiante canadiense insinuó que Eliot podía ser homosexual en su tesis, y Eliot montó en cólera y no paró hasta obligarle a quemar toda la edición"

¿Por eso comparte la vampirización que rodea a la figura de Ted Hughes?

Es un tema muy complejo y siempre sale, pero por sintetizar, yo creo que ellos fueron una pareja que se amaron profundamente, y que se respetaron, y que durante un tiempo convivieron de una manera ejemplar. Eran dos personas que se ayudaban mutuamente, y Hughes por ejemplo se encargaba de los niños y de la casa mientras ella escribía. Ellos se apoyaron e influyeron mutuamente. Lo que pasa es que como en todas las parejas empezaron a tener sus problemas; en realidad su historia amorosa no deja de ser muy vulgar en ese sentido por que tuvieron problemas y tiraron por la típica vía de escape de una tercera persona. Un clásico, vamos a decirlo así.

También insiste en repasar su biografía en el contexto de los años cincuenta y de no olvidar que Sylvia Plath a pesar de arrastrar problemas psicológicos luchó toda su vida.

Efectivamente. Si Ted Hughes y Sylvia Plath se hubieran separado normalmente y no se hubiera suicidado la historia hubiera sido normal y corriente, pero pasó lo que pasó y eso trajo un montón de consecuencias terribles. Incluso para Asia Goodman que terminó suicidándose también. Por eso creo que achacarle a Ted Hughes el suicidio de Sylvia Plath es rebajar incluso a la propia Plath. Por ejemplo, hablemos de Alejandra Pizarnik y de Silvina Ocampo, que era una bruja que encandilaba a todo el mundo y dejó a muchas víctimas amorosas a lo largo de su vida. Alejandra Pizarnik le estuvo escribiendo cartas hasta el día en que se suicidó, pidiéndole ayuda, pidiéndole amor y yo no he oido decir nunca a nadie que Ocampo fuese la culpable del suicidio de Pizarnik. Y Alejandra Pizarnik arrastraba problemas psicológicos desde la adolescencia… Entonces, ¿por que con Hughes se puede hacer eso? no me parece justo, y lo digo desde un punto de vista humano porque bien sabemos ahora, cuando el índice de suicidios ha subido muchísimo, que una persona cuando se suicida no lo hace por una única razón.

¿Recuerda cuando leyó por primera a Sylvia Plath y cómo fue la experiencia?

Sylvia Plath, de perfil ante la cámara. — Giovanni Giovannetti/Grazia Neri

Te lo puedo decir de Lorca, de Neruda, de Miguel Hernández… a ver… yo creo que debía tener unos 18 años y estaba ya en la universidad, si no me equivoco a Plath y a Hughes se les tradujo por primera vez en una colección de Plaza y Janés de poesía universal, y creo que la primera vez que leí un libro de Sylvia Plath era de esa colección y me lo dejó mi amigo Alejandro Valero, maravilloso poeta y traductor. A mí, Sylvia Plath me salvó la vida.



¿Cómo que Sylvia Plath le salvó la vida?

Cuando estaba traduciendo su obra completa, me había separado y estaba pasando por una neurosis muy importante y fue una época muy dura, y lo que me salvó fue tener que levantarme todos los días y ponerme con Sylvia Plath. Los poetas y las poetas son como hermanos, como nuestras madres y a mí la poesía me ha salvado la vida en más de una ocasión pero el caso más clarísimo es el de Plath. Y ahora estoy muy feliz porque la edición es preciosa. Cuando me enteré de que Navona había comprado los derechos de Sylvia Plath pensé que ya no iba ver mi traducción publicada nunca más en la vida. Y de repente me llaman desde Navona para ofrecerme la edición y ¡di botes de alegría!

Su traducción parte de los poemas tal y como los dejo Sylvia Plath.

Sí, fue muy importante que Frida Hughes, la hija de Sylvia Plath, sacase la versión digamos integra, y que sacase Ariel tal y como ella lo publicó. Plath es una maestra inmensa, me ha influido mucho, y Ted Hughes también. Han sido muy importantes y son parte de mis faros.

En casi todas las librerías aunque tengan una sección de poesía raquítica, hay un libro de Sylvia Plath. Sus poemas siguen siendo de los más vendidos. En su opinión, ¿qué tienen los versos de Plath para seguir sumando lectores?

"Lo importante de Plath es que es una mujer que siempre estuvo explorando su inconsciente, su interior, que siempre estuvo luchando"

Harold Bloom tiene un libro muy célebre que se llama La poesía visionaria, que habla de Shelley y de todos ellos, y siempre se dice que en el siglo XX, en la poesía moderna, hay como dos líneas, la visionaria donde está Blake y otra como más cotidiana, que busca el lenguaje común y corriente, que expresa la vida cotidiana en la que encontramos a Sexton, y Plath pertenece a la línea visionaria. Yo creo que un poeta trabaja con los ojos vueltos hacia adentro, indagando dentro de sí mismo. Y creo que lo importante de Plath es que es una mujer que siempre estuvo explorando su inconsciente, su interior, que siempre estuvo luchando. Precisamente por los traumas y problemas psicológicos que arrastraba, fue una mujer que no dejó de mirar hacia fuera y contemplando el exterior, lo cual tiene que ver mucho con el budismo y la meditación. Yo estoy seguro que si Sylvia Plath hubiese vivido más tiempo habría sido una meditadora maravillosa, estaba encaminada hacia eso. De hecho ya estaba entrando en el chamanismo.

¿Por esa espiritualidad conectamos con ella?

Es por eso. Todos los seres humanos llevamos la espiritualidad en la sangre, en el tuétano, en el inconsciente, en el fondo guardamos algo de la espiritualidad chamánica, del chamanismo primigenio. Estamos hablando de una espiritualidad que tuvo la humanidad durante treinta o cuarenta mil años antes de la llegada de las religiones patriarcales. Y en los momentos de crisis, las artistas y los artistas reconectan con esa corriente espiritual. Y Plath es otra de las poetas que se re conectó con todo eso claramente. Por eso todos los creadores y creadoras que de alguna manera se reconectan con eso nos atraen y nos admiran, como el surrealismo, como los románticos, como el simbolismo, como lo alquimia… Para mí, todos los grandes creadores y creadoras son gente que se reconecta con esa corriente espiritual, y nos vuelven a dar los mensajes sanadores y salvadores que necesitamos para liberarnos como seres humanos.

Algo que nos ha enseñado la pandemia es que los libros son un buen refugio, ¿está de acuerdo?

Sí, y hay compañeras y compañeros que no están de acuerdo con esto, pero creo firmemente que el arte es terapéutico y sanador. Y Plath, al margen de que luego en un momento de sufrimiento mental muy grande cometiera el error de suicidarse, estuvo toda la vida luchando. Plath fue una mujer que luchó para curarse y utilizó el arte para sanar. La campana de cristal es un libro de alguien que escribe para sanarse y que habla de un proceso de sanación. El arte es sanador y creo que las grandes creadoras y creadores, insisto, son los que se reconectan con esa espiritualidad primigenia y nos lanzan mensajes que nos ayudan a seguir viendo y a liberar nuestra mente. Plath tiene un verso muy famoso que pregunta: "¿no hay manera de salir de nuestra mente?" Y no, no la hay pero sí que hay un camino para liberar la mente. Y en eso estaba Sylvia Plath y si hubiese vivido más tiempo habría encontrado las herramientas para sanarse.