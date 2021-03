La CUP quiere comprometer a ERC y Junts a una renta básica y regulación "efectiva" del alquiler

La diputada electa de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha explicado este viernes que los 'cupaires' se han fijado nuevos objetivos para las negociaciones de cara a la próxima legislatura y que quieren obtener el compromiso de ERC y Junts de impulsar una renta básica universal y una regulación "efectiva" del alquiler, entre otras cuestiones.

En rueda de prensa telemática, ha celebrado que en las negociaciones de las últimas semanas han obtenido compromisos de ERC y Junts para trabajar en la posibilidad de establecer una moratoria del uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra, que la Generalitat no ejerza de acusación particular contra activistas y que la Brigada Mòvil (Brimo) no intervenga en los desahucios.

Reguant ha destacado que es positivo haber obtenido estos compromisos y espera poder "concretar lo más rápidamente posible estas propuestas". Además, ha afirmado que ahora la CUP quiere lograr nuevos avances en estas negociaciones y ha situado sus próximos objetivos: una renta básica universal, regular de manera efectiva el alquiler, potenciar el sector público, y apostar por una industrialización que sirva para avanzar en la transición ecológica y genere puestos de trabajo estables y de calidad.

Presidencia del Parlament

Preguntada por si la CUP ha planteado en las reuniones con ERC y Junts que quiere la Presidencia del Parlament, Reguant ha confirmado que los 'cupaires' están dispuestos a asumir este cargo y que lo han planteado en los encuentros que han mantenido con los republicanos, Junts y comuns.

Para ella, la próxima Mesa del Parlament debe tener dos requisitos: que sea "nítidamente antifascista" para hacer frente a la presencia de Vox en la Cámara y que garantice que en el hemiciclo se puede hablar de todo ante los posibles litigios judiciales que puedan producirse, y si se cumplen estas dos condiciones están dispuestos a ostentar la Presidencia del órgano.

Asimismo, ha desvinculado el acuerdo que puedan alcanzar sobre la composición de la Mesa de un eventual pacto para la investidura y la formación del gobierno, ya que no quieren entrar en "reparto de sillas".

"Los acuerdos globales en el fondo forman parte de un reparto de sillas. No queremos intercambiar una silla por otra. Iremos hablando en cada momento y poco a poco sobre cómo hay que abordar la legislatura y, en base a esto, tomaremos las decisiones que sean", ha argumentado en referencia a la voluntad de ERC de llegar a un acuerdo global tanto de la formación del próximo Govern como de la Mesa del Parlament.

"Fase final" de debate

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Edgar Fernández, ha explicado que el partido ha activado la "fase final" del debate interno para acabar de definir el posicionamiento de la formación en estas negociaciones.

Este sábado se reunirá la Coordinadora Abierta Parlamentaria, que agrupa a las bases del partido y las organizaciones que dan apoyo a la candidatura, para "definir el marco final de las negociaciones", y el domingo y el martes se reunirán las Asambleas Abiertas Parlamentarias, que incluye la militancia de todas las organizaciones que apoyan a la CUP.