ERC urge a Junts a cerrar el acuerdo antes del 1 de mayo

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha urgido este lunes a Junts a cerrar el acuerdo para hacer posible entre el 23 de abril --día de Sant Jordi-- y el 1 de mayo la investidura del candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, y la formación del nuevo Govern: "Las excusas se tienen que acabar".

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática, en la que han intervenido los cuatro miembros del equipo negociador de ERC --Vilalta, Josep Maria Jové, Sergi Sabrià y Marta Vilagrà-- para explicar el estado de las negociaciones y detallar la propuesta de acuerdo global que han trasladado a Junts, que consta de cinco ejes: la estrategia independentista, la acción en el Parlament, las prioridades programáticas, la estructura del Ejecutivo y los mecanismos de coordinación.

Vilalta ha afirmado que ERC está a punto para formar el nuevo Govern y ha afirmado que es Junts quien debe decir si también lo está: "El acuerdo para nosotros está a punto para ser desplegado, quien debe decir si está a punto de dar pasos adelante y dar el paso definitivo es Junts".

Ha insistido en que en la situación actual es urgente formar el nuevo Ejecutivo de forma inmediata y ha dicho que, a su juicio, no hay ningún escollo que impida desbloquear el acuerdo, por lo que achaca la dilatación de la negociación a las discrepancias internas en Junts: "Como no detectamos ningún escollo importante leemos que lo que hay son excusas".

"No puede ser que los problemas de dentro de Junts se acaben convirtiendo siempre en los problemas del país", y ha exigido a Junts un gesto de responsabilidad para hacer posible la investidura de Aragonès y la formación del nuevo Govern, como cree que ERC ha hecho en otras legislaturas y en la elección de Laura Borràs (Junts) como presidenta del Parlament.

Preguntada por qué hará ERC si después del 1 de mayo todavía no hay acuerdo y si se plantan gobernar en minoría, Vilalta ha contestado que la pregunta que debe hacerse es "por qué Junts está bloqueando esta investidura y cuándo estará dispuesta a dar el paso de responsabilidad", y ha subrayado que no contemplan otra opción que no sea un acuerdo con los partidos independentistas.



Sergi Sabrià

Sabrià ha asegurado que, si todavía no hay acuerdo, no es por ERC: "Las excusas se tienen que acabar. La gente de este país no puede seguir esperando en función de debates y desavinencias que ni son ni de país ni de ERC, son internas de partido. La gente no quiere nuevas elecciones, si alguien quiere elcciones lo deberá explicar muy bien".

Ha reiterado que, tras dos meses de negociación, no se ha constatado ningún obstáculo para el acuerdo entre ERC y Junts, por lo que ha pedido que se ponga una fecha al pleno de investidura y se forme el nuevo Govern: "Es solo cuestión de responsabilidad. Ni excusas ni dilaciones, solo responsabilidad. Nosotros no vemos escollos, más bien excusas".



Joan Tardà

El exdiputado de ERC explicó a Público que le parece una "oportunidad perdida" que no se haya investido como president a Pere Aragonès, pero que "eso no quiere decir que no la encontramos más adelante".

Tardá aseguró que "la oportunidad perdida es que las izquierdas no hayan sido capaces de conformar un Govern de frente amplio. Ahora no será posible, pero inevitablemente triunfará si persistimos".