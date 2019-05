El primer sábado de campaña de cara al 26M estuvo fuertemente marcado por el luto tras la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hasta las 14.00 horas estuvo abierta la capilla ardiente para despedir a Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados. El salón de los pasos perdidos de la Cámara Baja reunió a gran parte de la clase política española, especialmente compañeros y simpatizantes del PSOE.

No obstante, la campaña no se paró ara algunos. En Valencia, el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, clausuró un acto público junto al candidato al Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

En Barcelona, la secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participó también a mediodía en un acto de campaña de Barcelona en Comú junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y las candidatas municipales Lucía Martín y Cristina Fallarás.

Ya por la tarde, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, encabezó un acto electoral en Parla (Madrid) de la candidatura de Unidas Podemos IU-Madrid en Pie, en el que también participaron la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra, así como los también candidatos de esta misma coalición Sol Sánchez, Jacinto Morano, Beatriz Gimeno y Lorena Cabrerizo.

Por la tarde, en Murcia, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, presenta las candidaturas municipales junto a Fernando López Miras.

Así te contamos la segunda jornada de la campaña electoral.

18:50. El PSOE retoma el domingo

El PSOE retomará este domingo los actos previstos de la campaña electoral del 26M tras jornada y media de interrupción a causa del luto oficial por el fallecimiento del exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Según ha indicado la formación en un comunicado, el Comité Electoral socialista ha decidido recuperar la actividad tras finalizar esta medianoche el luto oficial. La única excepción es la del secretario general, Pedro Sánchez, que ha cancelado su viaje a Canarias para poder acudir a la sede del partido en Ferraz y firmar en el libro de condolencias, que finalmente estará a disposición del público también el domingo, tras extenderse el plazo.

16:24. "Vinimos a cambiar las cosas desde dentro"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la irrupción de la formación morada en las instituciones no se pensó para denunciar su indignación desde la oposición: "Vinimos a mancharnos las manos y a cambiar las cosas desde dentro". Iglesias ha avisado a quienes han defendido las políticas neoliberales y los recortes en Europa de que no se pueden llamar "a sí mismos europeístas", porque, según su análisis, estas políticas han trabajado para los poderes financieros y han dejado a la gente de lado y eso ha favorecido a la extrema derecha. "Por eso es tan importante que formemos parte del próximo Gobierno en España: para lanzar un mensaje de que hay un gobierno en Europa que no se parece al de Salvini", ha dicho en referencia al vicepresidente italiano, Matteo Salvini, frente al cual considera que hay una alternativa.

16:01. "Los Borbones son unos ladrones"

El coordinador federal de Izquierda Unidad, Alberto Garzón, ha criticado la "regresión política y social" que, a su juicio, está ocurriendo en España y ha puesto como ejemplo de ella que haya gente siendo juzgada "por decir una realidad como un templo": "Que los Borbones son unos ladrones". Para el diputado en el Congreso, estos juicios "serían impensables incluso en los años 80".

Alberto Garzón. EP

"En el renacer de la democracia sería impensable que un cantante por hacer un chiste sobre Carrero Blanco pudiera acabar en el Juzgado. Esa regresión política y social nos la estamos jugando hoy. Nos estamos jugando también los retos ecológicos, que tienen que ver con la sostenibilidad del planeta; o el reto del machismo y patriarcado, que sigue destrozando vidas con los asesinatos y otras manifestaciones de la vida cotidiana", ha dicho.

14:43. Feijóo: "El voto de Ciudadanos y de Vox fue inútil"

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este sábado a "aprender" la "lección" de las elecciones generales del pasado 28 de abril y, seguidamente, ha propuesto "volver a unir el voto de Ciudadanos y el voto de Vox, que fue inútil", en el PP, un partido al que ha calificado como "moderado", "galleguista" y "reformista". Así lo ha expresado el también presidente de la Xunta durante un mitin en Vimianzo (A Coruña) en el que ha arropado a la candidata popular a la Alcaldía, Raquel Rodríguez Amigo. En este contexto, ha evidenciado que para que el actual regidor, Manuel Antelo (BNG), continúe gobernando en el municipio "se puede votar a las mareas, al PSOE o al BNG".



14:03. Un ex nazi se cae de la lista de Vox para Alcalá

Vox ha anunciado que Jorge Bonito Vera renuncia a su puesto en su lista electoral para las municipales de Alcalá de Henares, en la que aparecía de número siete para el 26M, informa el periodista Antonio Maestre, el primero en señalar el pasado del candidato. Bonito fue miembro de la dirección de la organización nazi española Hermandad Aria.

VOX anuncia la renuncia del candidato nazi de Alcalá de Henares https://t.co/MMoUTWscdx pic.twitter.com/1gQgiCIWfb — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 11 de mayo de 2019

14:01. Un teléfono de nuevas masculinidades

Más Madrid propone tanto para Ayuntamiento de la capital como para Comunidad de Madrid la puesta en marcha de un teléfono dedicado a las nuevas masculinidades para prevenir crisis y "cortocircuitos que llevan a un hombre normal a ser un agresor", ha adelantado este sábado la número tres de la plataforma en la ciudad, Rita Maestre, acompañada por la dos de la lista regional, Clara Serra. También han avanzado la apuesta por llevar la educación afectivo-sexual a los colegios.

"Queremos que las niñas aprendan a no hacer cosas que no quieren hacer y que las mujeres sepan decir 'no'. También que los hombres puedan ser femeninos y las mujeres masculinas cuando les dé la gana", ha señalado Serra. Más feminismo es lo que se ha defendido desde la plaza de Ópera de Madrid, completamente llena este sábado, con el hashtag #SeñorasPower.

13:47. Iglesias, todo el apoyo para Colau

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este sábado a los votantes que se planteen apoyar al PSC o a ERC en Barcelona que "la única garantía de que se sigan haciendo políticas de izquierdas" y sociales en el Ayuntamiento es que Ada Colau siga siendo alcaldesa. El líder de la formación morada se ha centrado en explicar que detrás de los gobiernos hay intereses y que Colau representa los intereses de los vecinos y de los barrios, mientras hay otras candidaturas, como la de Manuel Valls (BCN Canvi-Cs), cuyos intereses son "los de los poderes económicos para echar a Ada Colau".

Pablo Iglesias en un actiyo electoral junto a Ada Colau en Barcelona. EP

13:44. Casado ve el PP como "contrapeso"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado en un acto en el Ateneo de Valencia que han "escuchado el mensaje" de las elecciones del 28 de abril. En su intervención, ha pedido a sus compañeros que hay que decir a la gente que "solo votando al PP" podrá haber "un contrapeso fundamental" a un Gobierno del PSOE "con los comunistas de Podemos y los independentistas de Esquerra". "Votar es gratis, pero el resultado puede ser carísimo", ha dicho, pues si Pedro Sánchez "recibe patente de corso, carta blanca el próximo 26 de mayo, no va a tener un contrapeso durante cuatro años".

13:26. "No son feministas"

La candidata de Más Madrid ciudad y alcaldesa, Manuela Carmena, ha espetado a las mujeres de Ciudadanos que se aliaron con Vox en Andalucía que "no son feministas", mensaje que hay que transmitirles "con cariño y convicción".

"¿Van a pactar con Vox? Os digo que, más importante que lo que se dice es lo que se hace y ya han pactado en Andalucía", ha lanzado desde una abarrotada plaza de Ópera. Carmena ha preguntado si una persona se pone "del lado del conservadurismo y contra el progreso" o no. "Nosotros respetamos (esa posición) pero la vamos a combatir", ha lanzado.



13:04. Maroto desde la barrera

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, que perdió su escaño por Álava en las pasadas elecciones generales del 28A cuando el PP sufrió un importante retroceso, ha asegurado que afronta esta campaña electoral como "un testigo más". El ex jefe de campaña popular ha participado en un acto electoral del PP celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que ha acompañado a los candidatos 'populares' a la Alcaldía, Leticia Comerón, y a diputado general de Álava, Iñaki Oyarzábal.

12:14. Sánchez no va a Canarias

El PSOE ha suspendido la visita del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del partido, Pedro Sánchez, que tenía previsto hacer este domingo a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

12:13. Almodóvar, con Carmena

El director de cine Pedro Almodóvar ha apoyado a la candidatura de Manuela Carmena al frente de Más Madrid ciudad acudiendo al acto feminista en Ópera, donde ha declarado que la alcaldesa es "honesta, decente, sensata, templada" y que ha demostrado que se puede hacer una buena gestión "si no se mete la mano".





Pedro Almodóvar en el acto de apoyo a Manuela Carmena. EP

11:53. Carta del PSOE: "Europa siempre fue una buena idea para España"

El PSOE ha pedido su voto para las elecciones europeas del 26 de mayo defendiendo una Europa "más justa, verde y feminista" que impulse la igualdad, la solidaridad y se centre en las personas, a través de una carta electoral que ya ha comenzado a enviar a los electores.

Ferraz cambia el cartel electoral de su fachada por una imagen de recuerdo a Rubalcaba! pic.twitter.com/47FgImE9pZ — Manuel Sanchez (@ManuSanchezG) 11 de mayo de 2019

"Europa es un proyecto que no puede detenerse ni volver atrás", comienza la misiva firmada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el número uno en las listas para las europeas y actual ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell. Como defensor del proyecto de construcción europeo, el partido socialista considera que Europa "siempre fue una buena idea para España", tanto para los jóvenes como para los mayores, para los agricultores y empresas, para investigadores y estudiantes.