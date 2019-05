Carles Puigdemont está convencido de que obtendrá inmunidad si el próximo día 26 consigue un escaño de eurodiputado, como prevén la mayoría de las encuestas. El abogado del ex presidente de la Generalitat, Gonzalo Boye, afirma a Público que "la inmunidad se activa desde el momento en que se es elegido diputado en el Parlamento Europeo”. “Histórica y legalmente esto es así”, subraya Boye, para quién no es cierto que la inmunidad empiece cuando se recoge el acta de parlamentario, un trámite que debe hacerse físicamente en Madrid en el caso de los eurodiputados del Estado español.

El letrado recuerda la existencia de “precedentes”, como el del empresario José María Ruiz-Mateos, elegido eurodiputado en 1989 cuando estaba procesado por un presunto delito de fraude, además de otros casos en países como “Hungría o Italia”. “Los precedentes son tan chungos para los que no quieren que Puigdemont acceda al cargo que por eso intentaron de manera torticera que no pudiese ir a las listas. Nunca ha habido problemas para que estas personas accedieran al cargo”, remarca.

Hace algunas semanas trascendió un informe encargado por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a los servicios jurídicos de la institución, según el cuál la inmunidad no empieza hasta la recogida del acta, lo que implicaría que Puigdemont tuviera que visitar España —donde pesa una orden de detención contra él por los presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos— para poder ejercer posteriormente de eurodiputado.

Gonzalo Boye cuestiona rotundamente el informe: “No viene encabezado ni firmado por nadie y no está colgado en ninguno de los sitios oficiales del Parlamento Europeo, cuando se cuelgan siempre todos los informes. Además, estos informes no contienen ningún error de bulto como si contiene este, que por cierto no es un error que nos perjudique, sino que demuestra que esto no lo han hecho los servicios jurídicos del Parlamento Europeo”.

Para Boye es perfectamente posible que, si lo desea, Puigdemont pueda pasar por Girona, su ciudad, si es elegido eurodiputado, porque “la inmunidad lo protegería en todo el territorio de la UE”. En este sentido, también se muestra muy crítico con la pretensión del cabeza de lista del PSOE para las europeas —y ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell— de modificar la euroorden para evitar un nuevo “caso Puigdemont”.

“Me cuesta imaginar que el señor Borrell sepa algo de Derecho. Ha dicho que hará todos los esfuerzos para cambiar la directiva comunitaria de euroorden, que es lo mismo que sostiene Ciudadanos. Pero hasta ahora la euroorden funciona en todos los países y en todos los casos, y si en este no ha funcionado es porque los hechos son infumables, no porque la euroorden esté mal estructurada, que podría estarlo, pero no en el sentido que ellos quieren”, comenta.

También se muestra convencido de que un hipotético recurso contra la inmunidad de Puigdemont “no tendría ningún recorrido, y el señor Borrell lo sabe, pero ahora está en campaña”. “Los tres [en referencia además a Toni Comín y Clara Ponsatí, los números dos y tres de la candidatura de JxCat al Parlamento Europeo] podrán ejercer de eurodiputados si salen elegidos. Estoy tan tranquilo como lo estábamos en Bélgica en el 2017 [cuando Puigdemont y otros miembros de su govern se instalaron allí para evitar ser encarcelados] o en Alemania en 2018 [cuando el ex president fue detenido y posteriormente puesto en libertad, tras descartarse la existencia de un delito de rebelión]. Tengo una tranquilidad proporcional al estudio que hemos hecho del tema”, concluye Boye.

Finalmente, reafirma la intención de Puigdemont de tomar acciones legales contra la Junta Electoral Central (JEC) por intentar excluirle de la candidatura de las europeas: “Los miembros de la Junta que se metieron en este charco se van a enterar [de la acción] cuando corresponda”. A raíz de una denuncia de Ciudadanos, la Junta Electoral Central (JEC) excluyó en un primer momento a Puigdemont, Comín y Ponsatí de la lista de JxCat para el 26-M, pero finalmente los tres encabezaran la candidatura, después de que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional determinaran que sus derechos políticos -y al sufragio pasivo, es decir, a ser elegidos- permanecían intactos. Este miércoles Junts per Catalunya anunció que ha presentado una querella por presunta prevaricación contra los vocales de la JEC Carlos Vidal y Andrés Betancor, propuestos por PP y Cs, respectivamente.