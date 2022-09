La superpoblación de jabalíes, un problema al alza que preocupa a campesinos y a municipios catalanes

Son ya 200.000 los jabalíes que campan por Catalunya y con ellos crecen los incidentes en campos, carreteras y también, cada vez más, núcleos urbanos. Se trata de una de las densidades más altas que ha habido nunca, y buena parte se concentran en las comarcas de Girona y en la zona de Barcelona, en la Serralada Litoral i de Marina y en Collserola. Esto preocupa a campesinos y a cada vez más municipios: "Veníamos de una situación grave y no ha mejorado", explica por teléfono a Público Ramon Comes, responsable de fauna cinegética del sindicato Unió de Pagesos.

El boom demográfico, propulsado por la alta disponibilidad de comida

La especie vive un boom demográfico propulsado fundamentalmente por la alta disponibilidad de comida, ya sea de cultivos o basura en zonas urbanas. "Una de las causas globales que se asocian a la superpoblación de jabalíes es la disponibilidad ilimitada de alimento", sostiene en una conversación telefónica con Público Carme Rosell, directora de la consultoría ambiental Minuartia y experta en prevención de conflictos con la fauna.

Rosell ha presidido el 13º Simposio Internacional sobre Jabalíes y otros Suidos, que se ha celebrado este septiembre en Seva (Barcelona) para tratar lo que es un "problema global", al menos, en Europa. Unos 200 expertos de 25 países han debatido sobre qué hacer ante el aumento de jabalíes no sólo aquí, sino también en zonas de Bélgica, Francia, Italia o Suecia, donde el jabalí se había extinguido, que registran densidades similares a la de Catalunya. "Es un problema global pero se necesitan planes de acción locales con paquetes de medidas no puntuales, sino sostenidos en el tiempo", señala la doctora en Biología.

"La extinción del lobo es un desequilibrio ecológico que estamos pagando muy caro"

Para ir a uno de los factores base de la superpoblación debemos remontarnos a finales del siglo XIX, cuando en Catalunya se extinguió el lobo, su depredador. "La extinción del lobo está en el origen de este problema, es un desequilibrio ecológico que estamos pagando muy caro", afirma Rosell. Actualmente se han reintroducido algunos ejemplares, pero son muy pocos y no desempeñan este rol en la cadena trófica.

Pero la superpoblación no se debe sólo a eso, sino a una serie de causas que se han ido acumulando. "No hay un único culpable", apunta Rosell. La razón de que buena parte de estos animales se concentren en la zona noreste de Catalunya se explica por la mayor superficie de bosque y más lluvias, y también la presencia de cultivos de regadío que le gustan, como el maíz o la colza. "Estos tres factores juntos hacen que aumente la fertilidad de los jabalíes porque tienen mucho alimento disponible", señala la experta.

Casi 2.000 incidentes en campos y 3.000 accidentes viarios

La expansión de los bosques y el abandono rural han tenido, por tanto, también un peso en la situación actual, cada vez más preocupante. En 2021 se registraron 1.840 incidentes de daños en campos, de todo tipo de cultivos, y más de 3.000 accidentes en las carreteras provocados por estos animales.

Crece la preocupación por incidentes como el ataque de un jabalí a una niña en Cadaqués

Esto preocupa al campesinado, que está tomando medidas desde hace tiempo. "Hemos llegado al punto de que tenemos que limitar los cultivos que hacemos, nos limita porque nos da miedo hacer una inversión muy grande y que después el jabalí te lo arrebate", dice Comes. Actualmente, los seguros cubren el primer año de daños, en función del cultivo, pero a medida que se va reincidiendo, la cuantía compensada merma.

Además, crece la preocupación por incidentes como el ataque de un jabalí a una niña en Cadaqués (Girona), que le provocó heridas importantes. "Estamos viendo una escalada en el número de incidentes y se están volviendo más frecuentes los problemas en las ciudades", reconoce Rosell. Otro de los factores de riesgo asociados a la superpoblación es que puedan expandirse enfermedades infecciosas, como la peste porcina africana. Aunque no afecta a los humanos, sí tendría un impacto en los cerdos domésticos, pero de momento no existe ningún foco activo en Catalunya.

También existen otros factores que están asociados a la actividad humana y que han disparado su fertilidad. Por ejemplo, el cruce del jabalí con cerdos vietnamitas abandonados en el bosque. Si normalmente estos ejemplares tienen entre cuatro y cinco crías por camada, uno cruzado puede llegar a tener hasta nueve. Además, la pérdida del miedo a los humanos hace que cada vez se acerquen más a los núcleos urbanos y obtengan así más alimento a partir de los desperdicios o incluso a través de gente que les da de comer. "La gente lo hace con buena intención porque piensa que les hace algún bien, pero no es así; es un perjuicio para ellos, que son animales salvajes y pueden conseguir alimento en los bosques", advierte Rosell.

La caza, ¿única solución?

Ante la falta de predadores, la caza se perfila como una de las formas para limitar la población, así como otras técnicas de control poblacional como las trampas o los servicios de captura. Sin embargo, no son suficientes. Cada año se cazan aproximadamente 67.000 ejemplares de jabalí en Catalunya, pero este número podría disminuir con la falta de relevo generacional de los cazadores.

Cada año se cazan unos 67.000

El inicio de la temporada de caza en las comarcas de Girona se ha visto afectada, además, por un conflicto entre los cazadores y el Govern, que quería implementar un sistema por el que tuvieran que notificar la zona donde cazarían de forma previa. Esto generó el rechazo del colectivo, que pedía que sólo tuviera que hacerse en terrenos públicos (alrededor del 20% del total en Catalunya), una propuesta que finalmente ha sido aceptada y ha permitido la recuperación de la actividad.

Se trata de una propuesta que apoyó también Unió de Pagesos, que se muestra a favor de todo lo que facilite la labor de los cazadores. Comes sostiene que "además de un hobby, cumplen una función social" y explica que también han defendido medidas como proporcionar contenedores para la carne de caza más cercanos al punto donde estén los cazadores. UP también lleva años reclamando la creación de un grupo especial dentro del cuerpo de Agents Rurals que pertenezca a Agricultura para la captura de animales.

Rosell: "Hacemos un llamamiento de acción a los gobiernos europeos"

Rosell señala que, aunque la caza sustituya al predador, lo que hace falta para reducir la población es controlar el acceso que tiene a los alimentos, tanto en núcleos urbanos como protegiendo los cultivos, entre otros. "Hacemos un llamamiento de acción a los gobiernos europeos", subraya la experta. Cortar el acceso a alimentos y prevenir el cruce con el cerdo vietnamita son ahora las dos herramientas más efectivas para reducir la fertilidad. Por el futuro quedan propuestas como una vacuna que está en ensayo y con la que todavía no se puede contar.

La Generalitat presentó en marzo un plan de choque dotado con 10 millones de euros a repartir en tres años (2022-2024). Rosell señala que va en la línea de los planes de acción que reclaman, pero que habrá que ver su concreción. Seis meses después, todavía no se ha aplicado ninguna medida.

"Hay que poner recursos para rebajar la población. No hablamos de exterminio, sino de equilibrio en el ecosistema", sostiene Comes. UP también ha pedido la declaración de emergencia cinegética en las comarcas de Girona, lo que implicaría que el titular del área privada de caza tendría un plazo para cazar los jabalíes, y si no lo hiciera, lo debería hacer la administración de oficio. Sin embargo, por ahora, la Generalitat no la ha declarado, aunque está contemplado en el plan de choque.