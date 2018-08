Tenso encontronazo entre Albiol y Torra después de que dijera que hay que "atacar el Estado español"

El presidente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha increpado a Quim Torra, presidente de la Generalitat, minutos antes del inicio de los homenajes a las víctimas del atentado en Cambrils. Después de saludarse, Albiol ha reprochado con insistencia las palabras de Torra en el acto de homenaje que se hizo frente a la prisión de los Lledoners, donde dijo que había que atacar a "este Estado español injusto ". Por su parte, el presidente de la Generalitat le ha dicho que un acto de homenaje a las víctimas del atentado no era el momento para discutir aquello.

Las palabras que ayer pronunció Torra en su discurso son estas: "Nosotros no nos defenderemos de nada, atacaremos este estado español injusto. No nos tenemos que defender de nada porque Europa nos ha dado la razón y si Europa juzga de una determinada manera y España juzga de manera contraria, ¿quién tiene el problema?".

En el caso del líder popular, en declaraciones a la prensa tras finalizar el acto de homenaje, Albiol ha explicado que le ha dicho a Torra que sus "amenazas" al Estado eran "inadmisibles e inaceptables", ya que las víctimas de los atentados habían pedido veinticuatro horas de tregua y "todos los partidos lo estaban respetando".

Según la versión del presidente del PP catalán ha sido a partir de ahí cuando "ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional debía de tener otro tipo de comportamiento y se ha ido diciendo no sé qué cosas porque no le he entendido ni le he acabado de escuchar", ha afirmado Albiol.

Por otra parte, Albiol pidió al Gobierno que lidera Pedro Sánchez que responda al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por hacer las declaraciones sobre el "ataque" al estado español. Así lo comunicó el líder popular en su cuenta de Twitter: "Desde el PP de Cataluña pedimos que el Gobierno de España responda a esa amenaza a los catalanes y al resto de españoles y defienda nuestros derechos".