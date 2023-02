Al menos 60 detenidos por el asesinato público de un hombre acusado de blasfemia en Pakistán

Las autoridades de Pakistán arrestaron este lunes a 60 personas como presuntos responsables del linchamiento hasta la muerte de un hombre, al que acusaban de blasfemia por haber quemado un ejemplar del Corán. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el interior de la comisaría de Nankana Sahib, en el este del país, cuando irrumpieron unas 800 personas.

El incidente comenzó cuando hallaron páginas del Corán quemadas junto a una fotografía de la exmujer del individuo. Una turba marchó hasta su casa con la intención de quemarlo vivo, pero la Policía lo rescató y lo trasladó a comisaría. Tras eso, las mezquitas de la zona hicieron un llamamiento y cientos de fieles se concentraron frente al edificio.

Pese a que la víctima se encontraba bajo custodia policial dentro de la comisaría, la multitud se reunió en el exterior exigiendo a las autoridades que les entregaran al presunto blasfemo para "ejercer la justicia ellos mismos". Ante la negativa de la Policía, decenas de personas "irrumpieron en la comisaría y lo mataron", sentenció Muhammed Waqas, portavoz de la Policía del distrito de Nankana, donde ocurrieron los hechos.

Identificados por vídeos subidos a redes sociales

Algunos vídeos del suceso subidos a redes sociales muestran a varias personas que escalan la gran puerta de la comisaría, forzando su apertura y permitiendo el ingreso de la turba al edificio. Tras su asesinato, la multitud sacó el cuerpo sin vida y lo arrastró desnudo por las calles mientras otras personas le arrojaban palos y piedras.

La identificación de sospechosos sigue en proceso, y es posible gracias a estos vídeos, de los cuales las fuerzas de seguridad han recopilado más de 900, afirmó Waqas.



El jefe de la Policía en el distrito, Asim Iftijar, ha explicado que 50 policías intentaron proteger al detenido, pero el gran número de atacantes les desbordó. Sin embargo, dos oficiales han sido suspendidos como responsables de las fallas de seguridad. Iftijar también ha indicado que se enviaron refuerzos, pero no pudieron llegar antes de que el detenido fuera asesinado.



Hasta 89 ciudadanos asesinados por blasfemia

Desde la década de 1980 se han producido un millar de acusaciones por blasfemia, un delito que en Pakistán puede llevar aparejada la pena capital, si bien nunca se ha ejecutado a nadie por tal crimen.

El pasado febrero, un hombre fue apedreado hasta la muerte por una turba por la supuesta profanación de un ejemplar del Corán, también en Punjab. Dos meses antes de ese incidente, otra multitud había linchado y prendido fuego al cuerpo de un hombre de origen esrilanqués en la ciudad paquistaní de Sialkot, en el noreste del país, también acusado de blasfemia.

Según un informe del Centro de Estudios de Investigación y Seguridad, hasta 89 ciudadanos fueron asesinados en 1.415 acusaciones y casos de blasfemia en Pakistán entre 1947 y 2021.

Implicados miembros de un partido político religioso

En respuesta al violento incidente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó la apertura de una investigación, declarando que no comprendía cómo las fuerzas del orden no habían detenido a la muchedumbre."¿Por qué la Policía no detuvo a la multitud violenta? Se debe garantizar el estado de derecho", aseguró en un comunicado.

El comisario jefe de Sheijupura, Babar Sarfraz Alpa, ha asegurado que la Policía no titubeará aunque los sospechosos pertenezcan a partidos políticos u organizaciones religiosas. "Hay operaciones en marcha para detener a más sospechosos", ha apuntado por su parte Iftijar. "Entre los sospechosos hay miembros de un partido político religioso", ha explicado.