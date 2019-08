Un despacho de abogados de Nueva York ha presentado este miércoles 262 denuncias contra la Iglesia por abusos sexuales a menores, una vez que ha entrado en vigor la llamada "ventana al pasado" que permite a las víctimas demandar por estos crímenes aunque hayan prescrito.

En rueda de prensa, el despacho de abogados Jeff Anderson & Associates hizo públicos los 262 casos en todo el estado de Nueva York y el abogado que da nombre a la firma, Jeff Anderson, insistió en que "ya era hora" de hacer algo contra los que cometen abusos y de que las víctimas se enfrenten a los que se aprovecharon de ellos.

"Hoy es un nuevo día, es un día de esperanza", anunció Anderson, acompañado por dos de las víctimas a las que su despacho representa, así como varios de los letrados que han trabajado con él en este caso.

"¿Por qué han podido hacer esto (presentar demandas) los supervivientes y por qué podemos estar hoy aquí junto a ellos en Nueva York? Porque la ley de víctimas infantiles ha entrado en vigor", señaló, criticando seguidamente la oposición de la Iglesia católica y el gasto de "millones de dólares" para que estos casos no salgan a la luz.

"Hoy es un nuevo día, es un día de esperanza", anunció Anderson, acompañado por dos de las víctimas a las que su despacho representa

Dicha ley, aprobada en enero y que entra en vigor hoy, incluye una "ventana al pasado" de un año, hasta el 14 de agosto de 2020, que permite que aquellos que no pudieron demandar anteriormente a quienes presuntamente cometieron abusos contra ellos lo hagan ahora.

Además, el texto permite a las presuntas víctimas de abusos abrir un proceso civil hasta los 55 años de edad, en tanto que presentar cargos penales hasta los 28 años, frente a los 23 años que permitía la ley anterior.

Una de las supervivientes, Bridie Farrell, habló durante la rueda de prensa y aseguró que su lucha para que esta ley salga adelante le ha permitido conocer a gente que sufrió abusos y que no era consciente de ello.

"Me he encontrado con tanta gente, sobre todo de 60 o 70 años, preguntándome sobre mi caso y diciéndome 'esto es lo que me pasó en el baño de una gasolinera. ¿Sufrí abusos cuando era niño?'", explicó la joven, de 37 años, también demandante por presuntos abusos sufridos entre 1997 y 1998.

"Hoy los supervivientes como yo en todo Nueva York pueden presentar una demanda para que quienes abusaron de nosotros se responsabilicen de lo que hicieron y también cualquier institución que permitió que eso sucediera", dijo