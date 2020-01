Las actrices Rosanna Arquette y Rose McGowan se abrazaron a las puertas del tribunal de Nueva York, donde dio comienzo este lunes el juicio contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado por abusos sexuales. Junto a un grupo de mujeres han mostrado su deseo de que Weinstein sea declarado culpable.

Vestidas de rojo y junto a otras activistas y víctimas de abusos como la periodista Lauren Sivan o las también actrices Louise Godbold, Dominique Huett, Sarah Ann Masse y Paula Williams, no quisieron perderse la primera sesión del proceso, al que Weinstein llegó con un andador como consecuencia de una reciente operación de espalda.

"Se acabó el tiempo del acoso sexual en los lugares de trabajo. Se acabó el tiempo de acusar a las supervivientes. Se acabó el tiempo de las disculpas vacías sin consecuencias", aseguró Arquette ante varias decenas de periodistas que esperaban expectantes el comienzo de las vistas contra Weinstein.

Cubierta con un gorro de lana y a dos grados de temperatura, Arquette subrayó que junto al resto de mujeres que acudieron al tribunal había venido para "asegurarse de que el foco del caso penal se ponía sobre los perpetradores, sobre sus acciones, y no en sus víctimas".

"La verdad prevalecerá y, tanto si es en este proceso como en el futuro, Harvey rendirá cuentas por sus acciones", concluyó Arquette, activista del grupo Time's up (se acabó el tiempo, en español) sin perder el humor a pesar de la situación, ante varias interrupciones de los medios que se agolpaban para cubrir la improvisada rueda de prensa.

La actriz Rose McGowan, activista de la misma entidad contra el acoso, cargó también contra el antiguo todopoderoso magnate de la gran pantalla y subrayó que había decidido ir hasta los tribunales para mostrar su solidaridad con otras víctimas.

"He venido hoy para estar hombro con hombro con estas otras mujeres que tú (Weinstein) también has herido y para ser voz de quienes no la tienen", dijo en una especie de carta dirigida a Weinstein y que leyó en público. En su alegato, la actriz insistió: "No importa las mentiras que te digas a ti mismo, lo hiciste".

Al igual que otras mujeres que tomaron la palabra, acusó a Harvey Weinstein, de 67 años, de haber intentado aterrorizarla para forzarla a no denunciar. "Pero estabas equivocado. Nos levantamos de tus cenizas. Nos levantamos juntas y hemos llegado a este momento de justicia que es asombroso", agregó.

"Significa mucho para muchas personas"

Para la actriz estadounidense, el juicio que hoy comienza "significa mucho para muchas personas" y muestra lo lejos que ha llegado el movimiento de denuncia contra los abusos, aunque advirtió de que todavía queda mucho camino por recorrer.

Preguntadas por la intención mostrada por Weinstein en una reciente entrevista de retomar su carrera si es exonerado por la justicia, Lauren Sivan mostró su esperanza de que eso nunca ocurra.

"Es un depredador sexual peligroso. Incluso si es exonerado en este proceso, tengamos la esperanza de que nunca sea capaz de volver a hacer lo que ha hecho", dijo Sivan.

Poco después y a escasos metros de donde intervinieron las víctimas y activistas, la abogada de Weinstein, Donna Rotunno, volvió a insistir en el supuesto daño que puede suponer para su cliente la publicidad del proceso y destacó que había propuesto al juez que el jurado permaneciera aislado durante el juicio, una solicitud que ha sido rechazada.

"Parece que ya ha sido condenado", dijo Rotunno ante los medios, antes de acusar a la Fiscalía de no querer dejar que se escuche a la otra parte. La Fiscalía de Nueva York acusa a Weinstein de cinco delitos sexuales y de ser encontrado culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Este martes está previsto que arranque la elección del jurado como primer paso del proceso, cuya duración está previsto que se prolongue entre seis y ocho semanas.