El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado este martes su dimisión tras las alegaciones de acoso sexual en su contra recogidas en un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada. Cuomo ha asegurado que asume "toda la responsabilidad" por sus acciones.

En una rueda de prensa, el ya exgobernador ha declarado que ha habido "cambios generacionales o culturales" que no ha sabido entender, ha reconocido que una "controversia política" como la que atraviesa consumirá "tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo la covid-19" y opta por "dar un paso a un lado" después de días de críticas.

Su renuncia, que se hará efectiva en 14 días, supone el colofón a la estrepitosa caída en desgracia de uno de los políticos más populares de los últimos años en Estados Unidos, sobre todo durante los peores meses de la pandemia, hasta el punto en que llegó a perfilarse como futuro aspirante a la Casa Blanca.

"Hay cambios generacionales que simplemente no aprecio completamente" declaró Cuomo

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (...). En mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecio completamente y no debería haber excusas", declaró en directo y con voz temblorosa.

Cuomo mantuvo que el informe que ha desencadenado su dimisión, en el que el "titular" es el que acosó sexualmente a 11 mujeres en el entorno de trabajo, tiene "problemas serios y defectos", como que las alegaciones más graves "no tienen una base factual creíble", pero ofreció "disculpas" a las mujeres por "ofenderlas".

"A las 11 mujeres a las que ofendí de verdad, me disculpo profundamente", agregó, admitiendo que ha "patinado" con gestos que consideraba "amistosos", como abrazos y besos, y reivindicando que hay "una diferencia entre la conducta inapropiada que se alega y el acoso sexual que se concluye".

En un emocionado mensaje final, en el que prometió a sus tres hijas no haber "faltado al respeto intencionalmente nunca" a ninguna mujer, argumentó que el potencial proceso de destitución que enfrenta supondrá "meses de litigación" en "uno de los tiempos más difíciles para el gobierno desde hace generaciones".

"El gobierno necesita funcionar, necesita dar resultados. Es una cuestión de vida o muerte. Malgastar energías en esto es la última cosa que debería estar haciendo el gobierno estatal, y no puede ser", explicó el también exfiscal, de 63 años, que agradeció a los neoyorquinos su confianza y destacó lo logrado durante su mandato.

Kathy Hochul, el relevo de Cuomo se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Nueva York

A Cuomo le tomará el relevo la vicegobernadora actual, la demócrata Kathy Hochul, de 62 años, que se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Nueva York.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, ofreció minutos antes una rueda de prensa en la que, igual que el pasado viernes, denunció la falta de objetividad del informe presentado por la Fiscalía General, repasó y restó credibilidad a las alegaciones recogidas en el mismo y denunció que ha habido omisiones de datos que lo equilibrarían.

Glavin reiteró que la oficina de la fiscal no le ha permitido acceder a las pruebas y transcripciones de las entrevistas realizadas para poder hacer alegaciones dentro de plazo al comité judicial de la Asamblea Legislativa que lo investiga para un posible juicio político, por lo que vaticinó que "no será un proceso justo".