680.000 euros. Es la factura aproximada de los servicios de Michel Barnier por dirigir desde el lado comunitario el trabajo para las negociaciones del divorcio entre Londres y Bruselas durante más de 34 meses y por conseguir dos acuerdos diferentes: uno con Theresa May, y otro con muchos retoques con Boris Johnson.

Barnier tiene grado de director general en la Comisión Europea, solo por debajo de los 27 comisarios. Aunque la Comisión no revela los salarios concretos de sus funcionarios por razones de privacidad, el sueldo de una persona con su grado, AD15 o AD16 en la escala de la Comisión, está entre 16.458,65 y 20.219,80 euros al mes.

El currículum de Barnier invita a pensar que su salario debería estar en la parte más alta de la horquilla, cerca de los 20.000 euros. Fue comisario europeo entre 1999 y 2004, y después ocupó los ministerios franceses de Asuntos Exteriores y de Agricultura y Pesca durante tres años y medio en total. En 2009, regresó a Bruselas para ser eurodiputado durante seis meses, tras lo cual volvió a ser el comisario francés entre 2010 y 2014.

Si multiplicamos la estimación de 20.000 euros por los 34 meses que han transcurrido desde que asumiera las riendas de las negociaciones con el Reino Unido en diciembre de 2016, salen 680.000 euros como resultado total. Las conversaciones con Londres comenzaron oficialmente el 29 de marzo de 2017, pero Barnier ya preparaba el terreno desde diciembre del año anterior.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (izq), y el principal negociador de la UE, Michel Barnier (dch). EFE/STEPHANIE LECOCQ

La factura real podría ser aún mayor. Los directores generales de la Comisión tienen derecho además a un plus "por hogar" de unos 500 euros al mes, y de una compensación por vivir en un país que no es el suyo que asciende al 16% de su salario. Barnier en principio podría tener derecho a recibirlo ya que es francés, con lo que su plus ascendería a unos 3.200 euros mensuales.

Eso sí, los impuestos que paga Barnier también son altos. A Barnier se le retiene el 52% de su salario, además de un 12% adicional para cargas sociales, como las pensiones, y el seguro de salud de los funcionarios. Ese dinero no va a parar a ningún Estado europeo sino que se queda en las arcas de las instituciones comunitarias.

Haciendo una estimación con los datos disponibles, Barnier cobraría unos 10.000 euros netos al mes. Otros de los beneficios que tienen los funcionarios de alto rango de la Comisión incluyen el acceso a tarifas preferentes para comprar coches o la escolarización gratuita de sus hijos en centros de Bruselas donde pueden recibir una educación en 20 de los 24 idiomas comunitarios.

Barnier es además la persona mejor pagada de ambos equipos de negociación. Su homólogo británico, Stephen Barclay, tiene derecho a una asignación de más de 160.000 euros al año, unos 80.000 menos que la nómina del francés. Una estimación en línea con el cálculo que publicaba The Telegraph en 2017.



Una factura total de 7,5 millones de euros

Pero Barnier no ha negociado el Acuerdo de Salida con el Reino Unido él solo. Su equipo lo forman hasta cuarenta personas, entre expertos legales, en aduanas, o políticas sectoriales. Si, en una estimación muy conservadora, contamos con que cada una de esas personas cobra unos 5.000 euros al mes de media, la factura del equipo asciende a más de 6,8 millones de euros en los últimos tres años.

Si a eso sumamos el salario de Barnier, serían unos 7,5 millones de euros. Solo en recursos humanos. En realidad, el coste es muy difícil de calcular, ya que la unidad de Barnier ha recibido apoyo de otros expertos de la Comisión, y de los 27 países de la Unión Europea.

El hombre paciente se la juega este sábado



En estos más de 34 meses de negociación han pasado muchas cosas. Sin ir más lejos, Barnier ha tenido que dialogar con dos primeros ministros y tres negociadores jefes diferentes en el lado británico. En el lado comunitario, ha visto cómo su mano derecha, Sabine Weyand, le dejaba en mayo de este año para ocupar el puesto de directora general para Comercio en la misma Comisión Europea.

Pero Barnier ha continuado todo este tiempo, y los todos líderes le agradecían este jueves su tenacidad y su enfoque discreto de las negociaciones en las ruedas de prensa que se sucedieron en Bruselas para anunciar que había un nuevo acuerdo sobre la mesa. A nadie le sorprendió que Barnier dijera que el brexit había sido una "escuela de paciencia".

La cuestión ahora es: ¿valdrá la pena esta inversión de tiempo y dinero? Este sábado, los parlamentarios británicos votan la nueva versión del Acuerdo de Salida, con un renovado protocolo para Irlanda. Si lo aprueban, el Parlamento Europeo también tendrá que dar su visto bueno antes de final de mes. Unos votos que decidirán si la factura de las negociaciones seguirá aumentando, y que puede tener consecuencias incalculables para las economías de los dos lados del canal de la Mancha.

El que seguirá ahí será Barnier, quien ya ha anunciado que si hay acuerdo dirigirá las negociaciones para el futuro acuerdo de libre comercio con Londres.