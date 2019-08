Per il PD “prima le poltrone”, sempre.

Per noi “Prima gli Italiani”, sempre.

Forza Amici, non potranno scappare dal voto all’infinito: io sono pronto e determinato come non mai, conto su di Voi!



🔴 LIVE 👉 https://t.co/83lhmS4ocg pic.twitter.com/4KRL4X2sCz