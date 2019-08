Ahed Tamimi (Nabi Saleh, 31 enero de 2001) heredó desde bien pequeña el activismo de sus progenitores: su padre, Basem pasó por la cárcel durante las dos intifadas palestinas, y su madre, Narinam, recientemente.

La adolescente palestina Ahed Tamimi, es escoltada por agentes de la policía israelí hacia un juzgado en la localidad de Betunia (Palestina). EFE/ Abir Sultan

En 2010, Tamimi, entonces una niña de nueve años, se hizo famosa por empujar y amenazar levantando el puño a un soldado israelí durante las protestas en su aldea de Nabi Saleh, en Cisjordania ocupada, contra la confiscación de un manantial. Repitió la acción en 2017, con 16 años, al dar una bofetada y empujar a otro soldado israelí en el patio de su casa después de que un primo suyo fuera alcanzado en la cabeza por una bala de goma. Tras cumplir la condena de ocho meses de cárcel dictaminada por un tribunal militar israelí, Tamimi piensa que también los "israelíes también son víctimas de la ocupación".

Cuando salió de prisión, el 29 de julio de 2018, tras ser condenada por incitación a la violencia por Israel, aprobó el tawyihi (examen de acceso a la Universidad) y expresó que le gustaría estudiar Derecho. Ahora es la joven esperanza para mantener visible el conflicto entre Israel y Palestina.

¿Cómo veía el problema palestino cuándo empujó por primera vez con nueve años a un soldado israelí?



Cuando tenía esa edad, para mi la ocupación era ese soldado con su uniforme. Él era el mismo soldado que irrumpía en mi casa a medianoche, el que arrestaba a mi padre, a mi madre y a mi hermano.... El mismo coche militar. El mismo hombre armado que inspira miedo y atemoriza a los niños..... Era una reacción normal.

¿Cómo ve la ocupación israelí ahora que ya es adulta?.



"Israel es la colonización, el guardián de los intereses del capitalismo y la industria militar"

Con los años crecí, maduré más y entendí mejor las cosas. Supe que la ocupación no es solo ese soldado, sino todo lo que hay a nuestro alrededor: checkpoints, asentamientos y el muro; la expulsión de mi pueblo y de mi gente de sus pueblos y sus casas; los campos de refugiados, la opresión, la pobreza; las masacres de Kafr Qasim, Deir Yasin, Sabra y Shatila; la situación en Gaza..... Israel representa la colonización, el guardián de los intereses del capitalismo y la industria militar, el enemigo de la humanidad. He superado el miedo, no quiero y no me gusta que la gente de mi alrededor me vea como una víctima, porque es mi deber resistir y luchar contra aquellos que robaron mi tierra, mi casa y colonizaron mi país.

¿Cuál puede ser su contribución para resolver el problema palestino?



"Elegimos la lucha sin armas, porque no nos gusta dañar a ningún ser humano"

Nuestro pueblo tiene derecho a luchar contra la ocupación por todos los medios de acuerdo con el derecho internacional. Elegimos la lucha sin armas, porque no nos gusta dañar a ningún ser humano.

¿Qué espera de la sociedad israelí?



Ellos son víctimas de la colonización, ellos aceptan ocupar tierra palestina y, por eso, viven con miedo y pierden ahí su humanidad.

¿Espera ver un Estado palestino soberano?.



Tenemos un sueño y lucharemos para hacerlo realidad.

¿Qué opina de Leila Khaled?.



Es una heroína nacional.