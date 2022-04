Al menos 30 personas han muerto y otro centenar han resultado heridas tras un ataque ruso contra la estación de tren de Kramatorsk, localidad situada al norte de la región separatista de Donetsk, en el este de Ucrania, informa la agencia EFE. Un misil impactó en la estación este viernes por la mañana en el marco de una ofensiva de las tropas rusas sobre la ciudad.

El ataque se produjo cuando miles de personas se agolpaban en la estación de Kramatorsk intentando huir de la ciudad a zonas más seguras del país, según ha publicado en su cuenta de Telegram el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko. "Miles de personas se encontraban en la estación en el momento del ataque con misiles, mientras los residentes de Donetsk eran evacuados a las regiones más seguras de Ucrania", ha explicado el mando ucraniano.

Kirilenko ha asegurado que el número de víctimas irá en aumento y habla de "decenas de muertos". "Los fascistas rusos atacaron la estación de tren de Kramatorsk con un Iskander. Policías y guardias sobre el terreno informan de decenas de muertos y heridos", escribe en Telegram sobre el ataque contra la estación.

"Los racistas sabían bien a dónde apuntaban y lo que querían", ha añadido Kirilenko en su mensaje. "Rusia es un país de villanos y criminales, quiere destruir todo lo ucraniano. El mal debe ser detenido y castigado", ha remachado.

El ataque también ha sido condenado por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha acusado a "los ocupantes" de disparar un misil contra la estación, donde "miles de ucranianos pacíficos esperaban a ser evacuados".



"Cerca de 30 personas han muerto y alrededor de cien han resultado heridas de diversa consideración", ha informado Zelenski en su cuenta en Telegram, al tiempo que ha denunciado que "los inhumanos rusos no abandonan sus métodos". "Al no tener la fuerza y el valor para hacernos frente en el campo de batalla, están destruyendo de forma cínica a la población civil. Es una maldad que no tiene límites y que, si no es castigada, nunca se detendrá", ha asegurado el presidente ucraniano.



En una nota publicada en su cuenta de Facebook, la compañía de ferrocariles también ha afirmado: "Este es un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y los residentes de Kramatorsk". La empresa ferroviaria publica, además, una fotografía en la que se puede ver un cuerpo tendido en el suelo cerca de varios automóviles destrozados en el aparcamiento de la estación, con bolsas y equipaje esparcidos por la calzada.

Por su parte, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, cuya independencia fue reconocida por Moscú días antes del inicio de la invasión, han acusado a las Fuerzas Armadas ucranianas de estar detrás del lanzamiento del misil.