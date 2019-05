El capítulo 'Mr. Ratburn and the Special Someone' narra una boda a la que asiste Arthur, el protagonista de la producción, junto a sus padres y en la que uno de sus profesores se casa con un hombre. La televisión pública del estado ha censurado la emisión del episodio alegando que "los padres han confiado en la Televisión Pública de Alabama por más de 50 años para ofrecer a los niños programas que entretienen, educan e inspiran".