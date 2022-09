Alberto Fernández, tras el ataque a la vicepresidenta argentina: "Es el hecho más grave desde el regreso a la democracia"

Poco antes de la medianoche, el presidente Alberto Fernández brindó un mensaje para todo su país. Remarcó que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner es "el hecho más grave desde que hemos recuperado la democracia" y que "merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la república".

Reflexionó también sobre "la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio" y anunció que declara fiesta nacional este viernes "para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

El discurso de Alberto Fernández

En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner.

Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló.

Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño.

Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia.

Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina.

Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia.

Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad.

Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan.

Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente la responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia.

Por ese motivo, he dispuesto declarar en el dia de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.

El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos.

Cómo se gestó el discurso de Alberto Fernández

El presidente del país, antes de grabar el mensaje, habló por teléfono con la vicepresidenta para solidarizarse. El repudio a lo sucedido fue trasversal a todo el arco político y las centrales sindicales evalúan realizar un paro nacional que se confirmará a lo largo de este viernes. A las 8.30 también habrá reunión de gabinete en Casa Rosada. El acto del sábado del PJ bonaerense, que iba a realizarse en la localidad de Merlo y en el que iba a hablar la vicepresidenta, fue suspendido.

Los funcionarios más cercanos al presidente estaban profundamente conmocionados

Los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández estaban profundamente conmocionados cuando se enteraron del ataque a CFK. Algunos de ellos incluso estaban cenando juntos y cuando les llegó el video no podían dejar de verlo. Lo repetían una y otra vez en sus celulares. A los minutos, antes de las diez de la noche, recibieron el mensaje de que el presidente hablaría en cadena nacional, concepto que hace referencia a la transmisión generalizada en radios y televisiones para llegar a todo el Estado. Después fueron con urgencia a la Quinta de Olivos.

Se dirigieron juntos en auto la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, y allí se encontraron con el canciller Santiago Cafiero; la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y el secretario de Presidencia, Julio Vitobello. Todos se encerraron en una sala de la que el Presidente salió para poder hablar con CFK y darle su apoyo antes de las once de la noche.

En otro cuarto contiguo estaban los asesores esperando las novedades y armando todo para grabar el mensaje del líder del país, que finalmente fue emitido por cadena nacional antes de la medianoche del jueves.

El chat de ministros, mientras tanto, estallaba de mensajes. La mayoría de ellos habían estado tan solo unas horas antes en el acto que el gobierno hizo en el CCK y estaban muy entusiasmados por los anuncios vinculados a la energía, que calificaban de "históricos". El clima dio un vuelco de 180 grados con los videos y capturas de pantallas que ilustraban a la perfección el intento de asesinato de CFK.

Desde el grupo de Whatsapp, los ministros coordinaron redactar un comunicado que salió antes que comience la transmisión. Allí subrayaron que "lo sucedido esta noche es de una gravedad extrema que atenta contra la democracia, las instituciones y el Estado de derecho. El repudio debe ser total y absoluto de todas las fuerzas políticas". Además, agregaron que "es urgente que la Justicia esclarezca los hechos y que la sociedad toda, en especial la oposición y los medios de comunicación, reflexionen acerca de las nefastas consecuencias de la propagación de los discursos de odio y cesen de inmediato la producción y reproducción de esos mensajes contra la vicepresidenta".