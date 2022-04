Amnistía Internacional denuncia crímenes de guerra en Ucrania perpetrados por los soldados rusos

Amnistía Internacional ha explicado este jueves que tiene "evidencias" de matanzas indiscriminadas de civiles en Ucrania. La organización ha reunido testimonios de personas que han presenciado o han tenido conocimiento directo de ejecuciones de ciudadanos y "asesinatos deliberados" perpetrados por las tropas de Rusia.

Investigadores de IA han entrevistado a más de 20 residentes en poblaciones cercanas a Kiev. Tras la retirada de los soldados rusos, la mayoría de las personas han descrito constantes escenas de abusos y de "violencia ilegal".

La plataforma ha asegurado que posee claras "evidencias" de asesinatos indiscriminados de ciudadanos en los ataques contra Járkov, la región de Sumy, Izium y Mariúpol. Los relatos también detallan el atentado ruso que provocó la muerte de las personas que hacían cola para obtener alimentos en Chernígov.

Ataque al este de Kiev

Una mujer de 46 años, que residía al este de Kiev, en el pueblo de Bohdanivka, explicó a la organización cómo los soldados rusos entraron al vecindario entre el 7 y el 8 de marzo, y cómo irrumpieron en su casa.

La mujer, que se encontraba en la planta superior con su marido, su hija y su suegra, escuchó los disparos de los militares en la planta baja de su vivienda. La pareja indicó a los oficiales que eran civiles desarmados, pero al descender junto con su hija de diez años y su suegra, dos soldados rusos les empujaron al interior de una habitación con la caldera de la calefacción.

"Nos forzaron a meternos dentro y dieron un portazo. Solo un minuto después, abrieron la puerta y le preguntaron a mi marido si tenía cigarrillos. Les dijo que no, no había fumado durante dos semanas. Le dispararon en el brazo derecho. El otro dijo: acaba con él, y le dispararon en la cabeza", describió.

La vecina de Bohdanivka explicó la muerte de su marido tras el disparo de los rusos. "No murió en el acto, desde las 9.30 de la noche hasta las 4 de la madrugada todavía respiraba, aunque no estaba consciente; le supliqué 'si puedes oírme, por favor mueve un dedo' y no lo movió, pero puse su mano sobre mi rodilla y apretó", continuó la mujer. "Cuando respiró su último aliento me giré hacia mi hija y le dije: 'Parece que papá ha muerto'", explicó.

Los investigadores hablaron con uno de los vecinos de la familia, que confirmó el cuerpo del marido desplomado en una esquina y la entrada de los soldados en la casa aquella noche.

Tanques con la letra "Z"

Kateryna Tkachova, de 18 años, se encontraba en la localidad de Vorzel el 3 de marzo, cuando varios tanques marcados con la letra "Z" aparecieron en su calle. La joven estaba escondida con su padre y su madre en el sótano hasta que sus progenitores salieron a la superficie y Tkachova escuchó disparos poco después.

"Una vez los tanques habían pasado, salté por encima de la valla de la casa del vecino, quería comprobar si estaban vivos; miré por encima de la valla y vi a mi madre tendida sobre su espalda en un lado de la carretera, y mi padre estaba boca abajo en el otro lado de la calle; vi grandes agujeros en su abrigo", recordó. "Al día siguiente me acerqué a ellos, mi padre tenía seis grandes agujeros en su espalda, mi madre tenía un agujero más pequeño en el pecho", explicó.

Amnistía Internacional ha recogido al menos otros cuatro testimonios de violencia indiscriminada contra civiles, incluida la de una superviviente que fue violada a punta de pistola y cuyo marido fue ejecutado.



La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó en el comunicado que "el asesinato intencionado de civiles es una violación de los derechos humanos y un crimen de guerra". Callamard ha sostenido que "estas muertes deben ser investigadas en profundidad y aquellos responsables deben ser perseguidos, incluidos quienes ocupan posiciones elevadas en la cadena de mando".