Sólo está unas horas en Madrid y hay que aprovecharlas. Por eso quedamos a comer en un café de Lavapiés en una conversación que se realiza con interrupciones para seguir por redes sociales, los sucesos en Chile. Es normal, porque desde el 18 de octubre pasado, día en que estalló la crisis social, los acontecimientos sorprenden, teniendo como protagonista una represión extrema que a la fecha deja un saldo de 24 muertos, 200 personas que han perdido sus ojos por balines disparados por la policía y más de medio millar de detenidos.

"La crisis social de Chile no surge ahora, no nace de un día para otro, sino que se ha ido fermentando con el tiempo y desde distintos lugares: desde las desigualdades del sector de la educación, de la salud, del sistema de pensiones o del coste de la vida. Estos enojos se manifestaban por separado, lo nuevo de hoy es que la gente se une para reivindicar una vida digna" dice Ana Tijoux, al tiempo que recuerda que han sido una vez más los estudiantes secundarios los que "encendieron" la mecha del descontento.

Y aunque vive desde hace tres meses en París y lleva mal lo de estar tan lejos de Chile en este contexto, la artista volcó sus emociones de los primeros días de la crisis, en el tema: Cacerolazo un pegadizo himno de las protestas que se hizo viral y que lleva a la fecha más de un millón y medio de visualizaciones.



No más doctrina del shock

Ana Tijoux ya denunciaba esta situación de descontento en su canción Shock, compuesta ante la revuelta de los estudiantes universitarios que protestaban contra el lucro de la educación chilena en 2011. Lo que no se imaginaba la cantante es que esta situación tendría un desenlace tan masivo, años después.

"Chile es un país que ha estado hundido en términos económicos y sociales bajo el yugo de un sistema económico y político que no ha permitido una vida digna. Cuando se instala la dictadura, se instala un sistema neoliberal donde todo se privatiza y esto no acabó con el retorno de la democracia. Es un país donde el coste de la vida es muy caro, donde todo el mundo vive endeudado, los sueldos mínimos no alcanzan porque todo es privado, la salud, la educación, hasta el agua", señala la artista.

La cantante chilena Ana Tijoux (Lille, 1977). / CARLOS MULLER

La situación es extremadamente preocupante, señala Tijoux, si hablamos de la calidad de vida de las personas. "El neoliberalismo mata a gente en Chile. La gente no se jubila, porque no tiene la plata para jubilarse y trabaja hasta muy mayor o tiene varios trabajos para costearse la vida".



Piñera no cede

Ana Tijoux condenó la gestión de la crisis social del presidente chileno, Sebastián Piñera, en estos 40 días. "La violencia y soberbia con que está respondiendo el gobierno de Piñera ante la crisis, no es de extrañarse porque está defendiendo su empresa. Ellos se han lucrado tanto con este sistema, con su familia -ya que su hermano José fue el que creó en dictadura, el sistema de pensiones chileno- que la verdad no me extraña" señala la artista.

La cantante chilena Ana Tijoux (Lille, 1977). / CARLOS MULLER

Ana Tijoux espera que la comunidad internacional reaccione en solidaridad con la situación de Chile, ahora que precisamente este país preside en Madrid hasta el 13 de diciembre, la Cumbre del clima, COP25. "Lo único que podemos hacer desde fuera es denunciar la tremenda violencia que se está viviendo en las calles en Chile, la manera desenfrenada en que se están comportando las fuerzas policiales y militares.

Hay violaciones a los derechos humanos, torturas, mucha gente que ha perdido los ojos, denunciar esto ante todas las instancias internacionales posibles, creo que sería bueno para parar esta impunidad. ¿24 muertos y ningún culpable? Esa impunidad la conocemos en dictadura".