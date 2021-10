Las autoridades penitenciarias nigerianas han anunciado la fuga de 575 reclusos de una cárcel en el estado de Oyo, suroeste del país. El motivo deriva de un ataque a la prisión a última hora de este viernes, cuando hombres armados no identificados atacaron la instalación con explosivos. Por su parte, el ministro del Interior de Nigeria, Rauf Aregbesola, confirmó los asaltantes, fuertemente armados, utilizaron granadas y explosivos para acceder al centro, en un altercado con los guardias que duró 20 minutos, según ha informado Efe.

Olanrewaju Anjorin, portavoz del centro correccional nacional afectado, explicó que "los invasores llegaron al centro fuertemente armados con armas sofisticadas y, tras un duro enfrentamiento con los agentes de guardia, consiguieron entrar en el patio, utilizando dinamita para volar el muro".

En un primer momento, fueron 837 los reclusos que consiguieron darse a la fuga, de los cuales 262 fueron capturados posteriormente. Es así, como la cifra de huidos se sitúa en 575. Tras lo sucedido, Aregbesola instó a los reclusos prófugos a regresar al centro penitenciario, advirtiendo del delito grave que supone escapar de la custodia legal.

El portavoz, Anjirin, hizo hincapié en el aforo del centro. Este cuenta con la capacidad de albergar a 160 reclusos, cifra que dista mucho de la realidad, ya que en el momento del ataque, eran 907 las personas que se encontraban allí encarceladas.

Nigeria ocupa el primer puesto como país más poblado de todo África

Estos datos no son nuevos para Nigeria. Por poner un ejemplo, un estudio de 2017 de la ONG, Citizens United for the Rehabilitation of Errants (CURE-NIGERIA), mostró que el 50, 427 o 67 % de los 74.508 prisioneros en Nigeria, estaban esperando juicio, cifra que convirtió al país en "el quinto país con la mayor población en espera de juicio en África, detrás de Libia, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y la República de Benin", según la organización. Es esta estructura del sistema penitenciario la que lleva, en gran medida, a la alta congestión de las prisiones.

No es solo la criminalidad la que alza estos datos, si no que la situación de Nigeria como el país más poblado de África, supone una traba importante para la regulación penitenciaria.

Casos similares

A lo largo de los últimos años, las prisiones nigerianas se han visto afectadas por innumerables ataques, ataques que las autoridades achacan a los separatistas del sureste y a los yihadistas que actúan en el noreste del país.

El pasado 13 de septiembre, hombres fuertemente armados asaltaron una prisión en el estado de Kogi, en el centro-norte de Nigeria, liberando a 240 reclusos, de los cuales 114 fueros capturados. En 5 de abril de este mismo año, 1.844 presos escaparon de una cárcel federal del estado de Imo, en el sureste de Nigeria, tras un ataque de hombres armados. El 19 de octubre de 2020, hombres disfrazados de manifestantes contra la brutalidad policial atacaron una prisión en el estado de Edo, en el sur de Nigeria, liberando a 1.993 reclusos y llevándose armas.